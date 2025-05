Latina, al D’Annunzio in scena “Odissea. Cronaca di un viaggio”

LATINA – Domenica 25 maggio al Teatro Comunale “G. D’Annunzio” di Latina (ore 17:30) per la rassegna Latina Stori@Fest sarà in scena Odissea. Cronaca di un viaggio, uno spettacolo di Luca Ceccherelli e Anna Lungo organizzato da Viviamo D’Arte. Sul palco si alterneranno letture interpretative di celebri passi di Dante, Tasso, Omero e Kavafis, a cura di Luca Ceccherelli, accompagnato dal Quintetto Praeludium. Sul palco anche Anna Lungo, Matteo Scordino e il coro di Planet Art. L’ingresso è gratuito.

“Tutte le letture saranno collegate dal filo conduttore rappresentato dal viaggio di Ulisse, teso costantemente verso la conquista della conoscenza”, spiegano gli autori.

L’evento è parte dell’ultima giornata della Rassegna “Latina Stori@Fest” e vuole rammentare a tutti, soprattutto ai più giovani (motivo per cui in apertura della rappresentazione faranno una piccola introduzione gli studenti del Liceo Classico D. Alighieri di Latina), il valore della cultura, dimostrando l’attualità dei grandi classici quali fonte di ispirazione per la vita e l’importanza delle arti visive come mezzo di comunicazione e sviluppo della personalità.

Lo spettacolo è organizzato da Viviamo D’Arte, grazie anche all’impegno del Presidente Domenico Capozio e del Vice Presidente Luca Protani, ed è in particolar modo frutto di un sinergico lavoro fra i direttori artistici (Luca Ceccherelli e Anna Lungo) e il Quintetto Praeludium, di cui Valeria Scognamiglio (primo violino) ha curato in maniera certosina la scelta dei pezzi e gli arrangiamenti. Importantissima la collaborazione con Matteo Scordino (vincitore dell’edizione 2025 di Latina’s Got Talent) e Planet Art di Melania Di Giorgio, che ha curato l’allestimento del coro che chiuderà l’evento.