Torna a Sabaudia la Ciclonatura: la 39^ edizione in programma il 25 maggio

Una tradizione che si rinnova da quasi quarant’anni, portando con sé lo spirito della condivisione, del rispetto dell’ambiente e dell’impegno sociale. Domenica 25 maggio torna a Sabaudia la Ciclonatura, la storica passeggiata ciclistica non competitiva giunta alla sua 39ª edizione, promossa dall’AVIS Comunale di Sabaudia e dall’Associazione Pro Loco Sabaudia, in collaborazione con la Città di Sabaudia e il Parco nazionale del Circeo e il supporto del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Fogliano e dell’Associazione Croce Azzurra Sabaudia.

Nata nel 1982 grazie all’allora forestale Ettore De Villa, la manifestazione coinvolge ogni anno oltre 1.500 partecipanti di tutte le età, da neonati a ultranovantenni, confermandosi come una delle iniziative più sentite e partecipate del territorio capace di coniugare l’esperienza sportiva collettiva con la valorizzazione del paesaggio e il sostegno all’impegno e alle cause sociali. Solo nella scorsa edizione sono stati devoluti 8.575,60 euro di cui 6.575,60 a favore della missione Comunità del Kenya, mille al Monastero Beata Maria Gabriella dell’Unità e mille alla Fondazione Gregorio Antonelli ETS.

Da quest’anno il percorso di circa 25 chilometri – costantemente presidiato per assicurare assistenza medica e meccanica – torna a essere quello originario, attraversando alcuni degli ambienti più suggestivi del Parco nazionale del Circeo, tra lungomare, dune costiere, zone umide e foresta, offrendo ai partecipanti l’opportunità di immergersi in uno scenario di straordinaria bellezza e biodiversità. Dal centro cittadino – partenza alle 9.30 da piazza del Comune – passando per il lungomare, tra fascia dunale e zone umide, ci si immergerà nella foresta dove saranno ospitate anche le due tappe ristoro: la prima nell’area faunistica attrezzata di Cerasella e quella finale presso il Centro visitatori-direzionale del Parco.

La conclusione della manifestazione coinciderà con il consueto sorteggio dei premi offerti dalle attività produttive locali che, anno dopo anno, rafforzano al rete di sostegno all’iniziativa insieme al lavoro dei tantissimi volontari. La quota di iscrizione di 7,5 euro comprende a maglietta della Ciclonatura, i due ristori, l’opuscolo della manifestazione, le bevande, l’assistenza medica e meccanica e la partecipazione al sorteggio premi. Tutti gli utili saranno devoluti in favore della missione Comunità del Kenya rappresentata da Suor Zita Mazzucco, missionaria comboniana originaria di Sabaudia.

«La Ciclonatura rappresenta per noi molto più di una manifestazione sportiva – afferma Armando Bianchet, presidente dell’AVIS Comunale di Sabaudia – È un’opportunità per riscoprire il nostro territorio in modo sano, per promuovere la cultura del dono e per testimoniare la forza della solidarietà. Un gesto semplice, come la donazione del sangue, può fare la differenza nella vita di molti».

«Anche quest’anno torniamo a pedalare insieme facendo del bene a quanto ci è più prossimo, ma guardando anche oltre – come nelle parole di Gennaro Di Leva, presidente dell’Associazione Pro Loco Sabaudia – La Ciclonatura è un evento simbolo per il nostro territorio che richiede grandi sforzi organizzati, ma che rappresenta anche una festa della comunità, resa possibile dall’impegno di tanti volontari, dal supporto degli enti e dal coinvolgimento delle attività locali. È l’espressione concreta di un modello di cittadinanza attiva che promuove il rispetto per l’ambiente, la partecipazione e la generosità verso chi è più distante, ma non per questo meno vicino».