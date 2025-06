Anna Foa vince la prima edizione del Premio Strega Saggistica con Il suicidio di Israele

(foto Strega)

FORMIA – Anche Formia festeggia la vittoria di Anna Foa della prima edizione del Premio Strega Saggistica per il libro Il suicidio di Israele (Laterza). Il riconoscimento è stato assegnato a Taobuk – Taormina International Book Festival. Il libro infatti ha visto la luce proprio nella casa di Castellone dove l’autrice vive parte dell’anno.

“A nome dell’Amministrazione comunale – scrive in un post il sindaco Gianluca Taddeo – rivolgo i più vivi complimenti ad Anna Foa, vincitrice della prima edizione del Premio Strega Saggistica, assegnato a Taobuk-Taormina International Book Festival, con il libro ‘Il suicidio di Israele’ (Laterza) che sottolinea le contraddizioni, le divisioni e l’identità dello Stato di Israele.

L’autrice, che vive tra Roma e Formia, figlia di Vittorio Foa, illustre scrittore, uno dei padri costituenti e pensatore laico, cittadino onorario di Formia, dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita e a cui è stato intitolato l’Auditorium, ha scelto la nostra città per vivere dopo una lunga carriera accademica ed intellettuale e proprio qui ha concepito quest’opera così significativa, che rappresenta un momento di attenta riflessione e getta una luce per svelare l’anima di una nazione, affrontando un tema al centro del dibattito globale come la crisi profonda della democrazia israeliana ed il rischio di un suo collasso morale e politico. La professoressa Foa, già docente universitaria alla Sapienza di Storia moderna e autrice di diversi contributi sulle vicende degli Ebrei nel Novecento, ha scritto il suo libro proprio qui a Formia”.

Anna Foa ha vinto con 22 voti su 55 espressi. Il Comitato scientifico – composto da Carlo Felice Casula, Alfonso Celotto, Antonella Ferrara, Simonetta Fiori, Paolo Giordano, Francesca Mannocchi, Nico Pitrelli, Lucrezia Reichlin, Nino Rizzo Nervo e Giovanni Solimine (presidente) – aveva selezionato, oltre al libro premiato, i seguenti titoli: Alessandro Aresu, Geopolitica dell’intelligenza artificiale (Feltrinelli), Vittorio Lingiardi, Corpo, umano (Einaudi), Simone Pieranni, 2100. Come sarà l’Asia, come saremo noi (Mondadori) e Luigi Zoja, Narrare l’Italia. Dal vertice del mondo al Novecento (Bollati Boringhieri).