Giacomo D’Ambrosio presenta “Il ladro di Chimere”

LATINA – “Il ladro di chimere” pubblicato dalla casa editrice romana Ensemble, romanzo d’esordio del giovane autore pontino Giacomo D’Ambrosio, verrà presentato il 28 giugno 2025, alle ore 18.00, nello Spazio Eventi del MUG Museo Giannini, Latina, Via Oberdan 13/a. Dialogherà con lui, il giornalista Bernardo Bassoli.

Il libro narra una storia vera ed è dedicato allo scrittore Antonio Pennacchi e parla della “malattia” di oggi che si chiama disagio giovanile. Ansia, panico e depressione tra i giovani sono lo specchio di una società fragile e in crisi. Così il senso di solitudine, di insicurezza e di paura. Da qui il giovane autore imbastisce la trama del romanzo. Infatti, Paolo è il filo conduttore in tutta l’ossatura del romanzo e ha come coprotagonisti una ragazza di nome Sara e la psicoterapeuta, la dottoressa Frida Battisti. il libro si avvale di una nota critica dello scrittore parigino Guillaume Chpaltine.

Giacomo D’Ambrosio è nato a Priverno (Latina) nel 1996, maturità classica al liceo Dante Alighieri di Latina e laurea magistrale in Lettere all’università degli Studi di Roma Tor Vergata. S’interessa di cinema e di teatro, oltre che di critica e di geopolitica.