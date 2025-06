LATINA – Francesco Simeone è il nuovo presidente del Rotary Club Latina. Con la cerimonia del passaggio della Campana e del Collare, Simeone è subentrato al Presidente uscente, Attilio Vincenzo Gisotti e guiderà l’associazione per l’anno rotariano 2025-2026.

Con Francesco Simeone, il Consiglio Direttivo è composto da Giuseppe Bonifazi (Vice Presidente), Cristiana Tagliaferri (Segretario), Giuseppe Michelini (Prefetto), Raffaele Sgarro (Tesoriere), dal futuro Presidente (anno rotariano 2026/2027) Alberto Lo Pinto, dal Past President Attilio Vincenzo Gisotti e dai consiglieri Vincenzo Abbruzzino, Riccardo De Mauri, Roberto La Ferla, Grazia Maddaloni. I presidenti delle diverse Commissioni sono Gianluca Carfagna (Effettivo), Paola Di Gioia (Nuove Generazioni), Giuseppe Gisotti (Progetti), Roberto Micolitti (Rotary Foundation), Silvio Piccioni (Formazione), Patrizia Scifo (Immagine Pubblica).

«Fare Rotary oggi significa _ ha sottolineato il neo Presidente _ seguire dei valori e dei principi. Fare rotary significa mettersi al servizio della propria comunità e fare la differenza. Il Rotary è molto più di una associazione, è un club. E’ anche più di un club, è una comunità, una famiglia e in quanto tale condivide i valori dell’integrità, della solidarietà e della volontà di fare la differenza. Il senso di appartenenza deve essere forte in ognuno dei soci del nostro Club, nel nostro impegno quotidiano. I progetti che avvieremo saranno il cuore pulsante del nostro lavoro in questo nuovo anno rotariano: ogni nostra iniziativa, ogni nostro contributo sarà un passo in più nel cammino verso la costruzione di una comunità più forte e più giusta».

Presente alla cerimonia il Sindaco del Comune di Latina Matilde Celentano che nel suo saluto ha sottolineato come: «In questi due anni alla guida dell’amministrazione comunale ho avuto modo di conoscere e apprezzare il Rotary Club Latina per il suo senso di amicizia, spirito di servizio, propensione alla sinergia e alla inclusione. Insieme abbiamo portato avanti diversi progetti che hanno fatto sentire Latina una città viva e vibrante. Insieme stiamo lavorando per la riapertura del Museo Satricum, un gioiello che è rimasto chiuso per troppo tempo. La delibera per avviare la procedura per i lavori necessari alla riapertura è ormai pronta e non è nemmeno necessario un finanziamento particolarmente oneroso. Conosco da tempo il nuovo Presidente Francesco Simeone, è un dipendente del Comune, ne ho potuto apprezzare la professionalità e sono certa che saprà interpretare al meglio lo spirito rotariano».

A rappresentare la Questura di Latina, il Vicario Giorgio Seminara che ha ritirato per conto del Questore Fausto Vinci il “PHF – Paul Harris Fellow”, un riconoscimento assegnato dal Club per la fattiva collaborazione che nel corso dell’anno ha visto il Rotary Club Latina contribuire alla realizzazione di “Questo non è amore”, evento organizzato dalla Questura di Latina.

Francesco Simeone, 36 anni, laureato in Scienze dei servizi giuridici presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cassino e formatosi nell’associazionismo cattolico di Latina, prima nello scoutismo AGESCI Latina 1 e quindi nella comunità giovanile di San Marco, è stato presidente del Rotaract Latina (organizzazione per giovani adulti promossa dal Rotary International) e ha ricoperto più volte il ruolo di Segretario del Rotary Club Latina.