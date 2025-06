Il museo della storia della ceramica di Sermoneta si arricchisce di due opere

SERMONETA – La collezione del Museo della Storia della Ceramica di Sermoneta si amplia con l’ingresso di due nuove opere. Sono “Nuovi dinamismi”, donato dall’ artista Mariangela Calabrese e “Anima” di Nicoletta Piazza. Le sculture, di forte impatto espressivo, vanno ad arricchire la sezione dedicata all’arte contemporanea, segno di un dialogo sempre più vivo tra memoria storica e visioni artistiche del presente.

Ad accogliere le artiste e le loro opere, a nome dell’amministrazione comunale, è stato Pierluigi Torelli, presidente del Consiglio comunale e delegato alla Cultura, insieme al direttore scientifico Vincenzo Scozzarella.

“L’arte, nel cuore di un borgo carico di storia come Sermoneta, si fa ponte tra epoche, linguaggi e sensibilità diverse: ogni opera non solo si inserisce in un prezioso contesto museale, ma contribuisce ad alimentare l’identità culturale del territorio”, spiega il presidente Torelli. “L’incontro tra passato e presente trova spazio nelle sale del museo, dove la ceramica, simbolo di tradizione e innovazione, continua a raccontare storie nuove”.

Mariangela Calabrese e Nicoletta Piazza erano già state protagoniste a Palazzo Caetani, con la mostra “Di spaesamenti e spazi sognati”, il primo evento ospitato nella sala al primo piano dopo la sua recente riapertura al pubblico, a seguito degli interventi di ristrutturazione. “Un segnale importante di rinascita e vitalità culturale per tutto il borgo”, conclude Torelli.