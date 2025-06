Tappa a Latina per i campioni Matteo Restivo e Lorenzo Zazzeri, presentano “Laurearsi Campioni”

LATINA – Doppio appuntamento nel fine settimana per gli appassionati di sport, studio e storie di impegno. La casa editrice Lab DFG ha portato a Latina e Formia i due campioni del nuoto Matteo Restivo e Lorenzo Zazzeri, autori di Laurearsi Campioni, un libro che racconta la loro doppia carriera — in vasca e fuori.

Il primo incontro si è tenuto sabato 28 giugno nella piscina piscina comunale di Via dei Mille, 18 a Latina mentre la seconda tappa si è tenuta domenica 29 giugno, ore 20.00, al Centro Sportivo XXV Ponti di Formia, in Via Appia Lato Roma, 20.

Il libro, già molto apprezzato tra giovani atleti, genitori e allenatori, è una testimonianza concreta di come sia possibile intrecciare sport di altissimo livello e un percorso di studi altrettanto impegnativo. Un binomio, quello della Dual Career, che in Italia è spesso visto come un ostacolo, ma che i due atleti hanno trasformato in una vera risorsa.

Tra un aneddoto in vasca e un ricordo dai banchi di scuola, i due autori si raccontano con onestà, mostrando le difficoltà, i momenti di sconforto, ma anche la forza di rialzarsi ogni volta. Un libro che si legge in due sensi — letteralmente, grazie alla sua doppia copertina — e che mette insieme due percorsi diversi ma uniti da un filo comune: la determinazione.

Restivo, primatista italiano nei 200 dorso, due Olimpiadi alle spalle e una laurea in Medicina con lode.

Ascolta l’intervista completa

https://www.radioluna.it/news/wp-content/uploads/2025/06/restivo_completa.mp3

Zazzeri, argento olimpico a Tokyo 2020 e bronzo a Parigi 2024, laureato in Scienze Motorie e artista esposto in importanti mostre internazionali. Insieme raccontano sacrifici, routine, obiettivi e — soprattutto — la convinzione che allenare mente e corpo non sia solo possibile, ma necessario per crescere davvero.

Ascolta l’intervista completa

https://www.radioluna.it/news/wp-content/uploads/2025/06/completa_Zazzeri.mp3

Bracciata dopo bracciata, pagina dopo pagina, Laurearsi Campioni diventa così una guida pratica, ma anche un messaggio di speranza: dietro ogni medaglia ci sono rinunce, sì, ma anche scelte consapevoli e tanta passione.

Presente l’assessore allo Sport del Comune di Latina Andrea Chiarato

https://www.radioluna.it/news/wp-content/uploads/2025/06/chiarato_libro.mp3