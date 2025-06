San Felice Circeo, incidente in viale Tittoni: 35enne si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest

Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Stazione di San Felice Circeo hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 35 anni, di nazionalità indiana e residente a Terracina, per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. I militari sono intervenuti in viale Tittoni, dove l’uomo era rimasto coinvolto in un sinistro stradale alla guida della propria autovettura. Alla luce della dinamica, i Carabinieri hanno ritenuto opportuno procedere con l’alcoltest, ma l’uomo ha rifiutato l’accertamento. Dagli approfondimenti in banca dati è emerso che il 35enne non era in possesso della patente di guida, mai conseguita. Per questo motivo è stato non solo denunciato all’Autorità Giudiziaria per il rifiuto del test alcolemico, ma anche sanzionato amministrativamente per guida senza patente. L’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo.