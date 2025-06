Gramenzi torna a guidare la Benacquista Latina Basket

LATINA – Torna a guidare La Benacquista Assicurazioni Latina Basket, coach Franco Gramenzi (foto Marika Torcivia) nuovo capo allenatore della prima squadra nerazzurra che giocherà anche il prossimo campionato in Serie B Nazionale. “Un ritorno estremamente gradito, una collaborazione che getta le basi di una nuova, avvincente e determinante avventura”, dicono dalla società sportiva. Nel maggio del 2023 le strade del club nerazzurro e del tecnico teramano si erano separate dopo 8 stagioni consecutive disputate in Serie A2, ma la stima e l’affetto reciproci sono rimasti inalterati.

Coach Gramenzi è reduce dalla brillante e meritata vittoria del campionato di Serie B Nazionale con la Pallacanestro Roseto, che è stata quindi promossa in Serie A2. Sempre con il club abruzzese, con cui ha disputato le ultime due stagioni, ha conquistato anche la Supercoppa a settembre 2024, la partecipazione alla Finale di Coppa Italia 2025, oltre alla semifinale nel 2024 e alla finale playoff del giugno 2024 in cui il sogno promozione era sfumato per un soffio in gara 5 contro la Libertas Livorno. Franco Gramenzi ha anche ottenuto il riconoscimento di miglior allenatore di Serie B Nazionale nella stagione 2023/24 e il trofeo Lnp di Coach of The Year per la stagione 2024/25.