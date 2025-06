Roccagorga, al via i lavori congiunti tra Comune e Acqualatina in via La Pace e via La Cona

Partiranno lunedì 30 giugno 2025 i lavori congiunti tra il Comune di Roccagorga e Acqualatina in via La Pace e via La Cona. L’intervento è finalizzato al miglioramento dei servizi essenziali per la cittadinanza, in particolare viabilità e approvvigionamento idrico.

Il progetto, seguito dall’Assessorato alla Viabilità e alla Manutenzione, prevede il rifacimento completo del manto stradale, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e migliorare la percorribilità delle due arterie. Contestualmente, Acqualatina interverrà per sostituire e ammodernare circa 1.500 metri di condotta idrica, potenziando l’efficienza e l’affidabilità della rete idrica locale.

Elemento centrale dell’iniziativa è il coordinamento tra il Comune e il Gestore idrico, che consente di unificare i due cantieri e limitare i disagi per i residenti. In questo modo si eviteranno lavori successivi sul nuovo asfalto e si garantirà una maggiore durata dell’intervento. Un progetto che testimonia, come sottolineano dagli uffici comunali, l’impegno congiunto dell’Ente e di Acqualatina per offrire servizi pubblici sempre più efficienti, sostenibili e attenti alle reali necessità del territorio.