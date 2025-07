Arriva “Zoomarine Night” con effetti speciali, caccia al tesoro e l’apertura serale notturna a tema pirati

Vi sentite più Capitano Uncino o tifate per Jack Sparrow? Se in ogni caso nutrite da sempre il desiderio di solcare i mari alla scoperta del tesoro dei pirati è arrivato il vostro momento, ma tranquilli non vi servirà una nave perché basterà semplicemente consultare la mappa consegnata all’ingresso del parco Zoomarine (insieme ad una simpatica bandana che sarà donata ai bambini) per trascorrere una giornata speciale e memorabile a caccia del forziere.

A partire dal 5 luglio, per celebrare i 20 anni del parco più amato dalle famiglie, il direttore generale, Alex Mata, invita il pubblico a divertirsi con le nuove avventure di “Zoomarine Night” a tema pirati. Il parco oltre ad essere aperto per l’intera giornata sarà aperto anche il sabato in versione notturna (fino alle ore 23.00). Novità assoluta: lo show “Isabella e il Galeone Perduto”, che vede in scena oltre 8 artisti (grazie anche alla collaborazione con Circo Bianco), con esplosioni, luci, effetti speciali. Si tratta di una storia fantastica tra tuffi acrobatici, giochi d’acqua e lanci di palloni volanti. Oltre alle varie attrazioni Zoomarine inaugura anche la nuova piscina “Malibù” con tanti scivoli colorati che permetteranno a tutti di divertirsi e combattere l’ondata di caldo. Non mancheranno le attività serali con tanto di cena tematizzata.

La giornata del 5 luglio sarà particolarmente speciale poiché dedicata alla solidarietà: una parte dell’incasso sarà, infatti, devoluto all’Associazione “Insieme a Giordano”, che si occupa di offrire assistenza a minori svantaggiati che affrontano difficoltà fisiche, sociali, economiche o familiari. Info: www.zoomarine.it