Omoda e Jaecoo debuttano a Latina: inaugurato il nuovo showroom del gruppo Chery

Latina accoglie in anteprima due nuovi protagonisti dell’automotive internazionale: i brand OMODA e JAECOO arrivano ufficialmente in Italia con un evento esclusivo presso il rinnovato showroom Icar Spa. L’inaugurazione, tenutasi nella serata di ieri, segna un importante passo avanti nella presenza del colosso cinese Chery – uno dei principali gruppi dell’automotive mondiale – sul mercato italiano. A fare da cornice, un nuovo spazio espositivo completamente rinnovato, luminoso, tecnologico ed elegante, pensato per rispecchiare lo stile e la personalità dei due brand.

OMODA e JAECOO rappresentano due anime diverse, ma complementari, della mobilità moderna:

• OMODA è il brand cittadino, dallo stile giovane e dinamico. Il suo nome nasce dalla fusione di “Oxygen” e “Moda” – a simboleggiare freschezza, leggerezza e modernità. Le sue vetture si distinguono per il design accattivante, l’elevata tecnologia a bordo e una forte attenzione ai dettagli.

• JAECOO, invece, punta a un’identità più forte e robusta. Il nome combina i termini “Jäger” (cacciatore, in tedesco) e “Cool”, suggerendo un’anima off-road elegante e prestante. SUV versatili, pensati per affrontare ogni tipo di terreno, senza rinunciare a comfort e stile.

Entrambi i marchi propongono una gamma completa di motorizzazioni – elettriche, ibride e termiche – per soddisfare le esigenze di ogni cliente, senza imporre vincoli sull’alimentazione.

Presentata durante la serata in anteprima l’OMODA 9, il nuovo modello di punta della casa, che è stato svelato nel corso della serata dopo la cena di gala. Un SUV futuristico, potente e ultratecnologico, che punta a imporsi nel segmento premium grazie a comfort, sicurezza e performance elevate.

“Con questa inaugurazione, Latina si afferma come polo d’eccellenza per l’automotive di nuova generazione, anticipando i trend e offrendo al pubblico la possibilità di vivere in anteprima il futuro della mobilità”. Barbara Donati Ceo di Icar Spa

Durante l’inaugurazione, Massimiliano Cassini, direttore commerciale, ha espresso entusiasmo per questo nuovo capitolo:

“Siamo orgogliosi di essere i primi a portare questi marchi a Latina. Il gruppo Sherry crede molto nel mercato italiano, e noi crediamo nei loro prodotti: design curato, alta qualità, prezzi accessibili. OMODA e JAECOO parlano a un pubblico ampio, dai trentenni ai clienti più esigenti, con contenuti di valore per ogni fascia.”