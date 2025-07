Anzio, morte di Tony Magliozzi: sarà lutto cittadino

Sarà lutto cittadino ad Anzio per la morte di Tony Magliozzi, il pescatore di 68anni trovato morto ieri mattina in seguito al ribaltamento del peschereccio Resurgo sul quale era a bordo insieme a suo figlio che invece è riuscito a salvarsi. Il corpo è stato rinvenuto nella plancia del natante a 53 metri di profondità, a 5 miglia dalla costa, dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco dopo 24 ore di ricerche. “È una giornata tristissima per la marineria di Anzio e per la nostra comunità cittadina – ha detto il sindaco Aurelio Lo Fazio sottolineando che i pescatori sono una delle categorie più importanti per l’economia locale e, per quello che affrontano ogni giorno, tra le più a rischio.