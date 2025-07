Bollino rosso sulle strade: Anas annuncia primo fine settimana di traffico intenso

Primi bollini rossi dell’estate sulle strade. Anas fa sapere che nel primo fine settimana di luglio lungo la rete stradale e autostradale è atteso traffico in costante aumento con spostamenti in crescita dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura. Nel pomeriggio e nelle prime ore della serata di oggi è previsto bollino rosso così come nel pomeriggio e nella serata di domenica, quando si concentrerà parte dei rientri. Traffico intenso previsto nel Lazio in entrata e in uscita da Roma: in particolare le strade interessate sono il Grande Raccordo Anulare di Roma, la A91 “Roma – Fiumicino”, la SS 148 “Pontina” e SS 7 “Appia” che assicurano i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio.