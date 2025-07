Latina, tenta di rubare rame e sigarette: arrestato 56enne, complice in fuga

Tentato furto sventato all’alba di ieri a Latina. I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 56 anni, cittadino romeno residente in città, sorpreso mentre cercava di caricare su un’auto materiale rubato insieme a un complice, poi datosi alla fuga. I militari, durante un normale servizio di controllo del territorio, hanno notato i due all’esterno di un edificio pubblico mentre armeggiavano con delle attrezzature. Alla vista dei Carabinieri, l’uomo ha tentato la fuga alla guida della sua vettura, ma è stato raggiunto poco dopo. Il complice è riuscito a scappare a piedi. All’interno dell’auto sono state rinvenute due matasse di cavi in rame per un peso totale di circa 120 kg, 80 pacchetti di sigarette prive del sigillo del Monopolio di Stato, prodotti cosmetici e una consolle da gioco. Proseguendo le verifiche nei pressi del luogo dell’intervento, sono state ritrovate altre matasse di rame, per un totale di 540 kg, risultate asportate dall’impianto elettrico dell’edificio. Tutto il materiale è stato sequestrato. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.