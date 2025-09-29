A Latina una marea azzurra per la FitWalking for Ail



















LATINA – In tantissimi hanno partecipato domenica a Latina alla Fitwalking for Ail, la camminata organizzata dall’ AIL Latina ODV per raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie del sangue.

Tutti in maglietta azzurra, pettorale anche agli amici a quattro zampe che accompagnavano volontari, pazienti, operatori sanitari, cittadine e cittadini. Commovente la sosta sotto le finestre del Reparto di Ematologia dell’ospedale Goretti dove il grande serpentone blu ha applaudito per dare sostegno ai pazienti ricoverati.

La camminata solidale, al termine del percorso di 3 km circa, è stata poi accolta in Piazza del Popolo dalla sindaca Matilde Celentano e dall’assessore allo sport del Comune di Latina Andrea Chiarato, nell’ambito della Settimana Europea dello Sport.

Era la nona edizione della Fit Walking for Ail nata per celebrare la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica e organizzata per raccogliere fondi a sostegno dei progetti dell’Associazione in favore della Ricerca e dell’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari.