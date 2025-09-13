Foggia Latina 1-1, fiato sospeso fino a -6 dal triplice fischio

FOGGIA – Fiato sospeso quasi fino alla fine, o meglio fino a -6 dal fischio finale che ci ha fatto portare a casa il pareggio. Foggia Latina finisce dunque uno a uno, il bomber Giacomo Parigi regala al Latina un punto importante nella delicata trasferta di Foggia. Bruno a fine partita ha detto “Perdere questa partita sarebbe stato un delitto

Foggia 1 – 1 Latina Calcio 1932

Foggia (3-5-2): Borbei, Castorri, Garofalo, Bevilacqua, Panico (46’ Rizzo), Petermann (69’ Pazienza), Buttaro, Valietti (54’ Borrelli), Staver, Olivieri (69’ Minelli), D’Amico (80’ Ilicic). A disposizione: Magro, Bignami, Fossati, Sylla, Oliva, Byar, Morelli, Agnelli, Castaldi, Pellegrino, Winkelmann. Allenatore: Rossi.

Latina Calcio 1932 (3-4-2-1): Mastrantonio, Ercolano, Calabrese, Pace, Marenco (79’ Farneti), Fasan (63’ Riccardi), Hergheligiu (79’ Ciko), De Ciancio (46’ Pellitteri), Parodi, Quieto (63’ Ekuban), Parigi. A disposizione: Basti, Iosa, Porro, Scravaglieri, Dutu, Di Giovannantonio, Vona, Regonesi, De Marchi, Pannitteri. Allenatore: Bruno

Arbitro dell’incontro: Gianmarco Vailati di Crema.

Assistenti: Gianmarco Macripò di Siena e Domenico Lombardi di Chieti.

Quarto uomo: Ciro Aldi di Lanciato.

Operatore FVS: Fabio Cantatore di Molfetta.

Marcatori: 38’ D’Amico (F), 85’ Parigi (L)

Ammoniti: 24’ De Ciancio (L), 26’ Garofalo (F), 69’ Hergheligiu (L), 74’ Mastrantonio (L), 80’ D’Amico (F)

Recuperi: 1’ pt. 5’ st.

Angoli: Foggia 6 Latina Calcio 1932 8

Note: Spettatori totali 1484