Un’azienda agricola di Aprilia diventa green e si presenta con un open day

APRILIA – La Livrea si racconta. Con questo titolo l’azienda agricola di Aprilia ha organizzato per oggi nella sua sede di Via Selciatella il suo primo open day. Un momento di incontro su agricoltura e zootecnia, energie innovative, ma soprattutto un’ occasione per presentare la filosofia e il lavoro aziendali orientati alla sostenibilità ambientale grazie a investimenti ecosostenibili sul piano tecnologico e della produzione. All’interno anche un punto ristoro e un b&b, un agriturismo, in cui i prodotti a km 0 sono il pilastro fondamentale.

Settecento capi bovini, quasi 200 ettari di superficie agricola per la produzione dei foraggi necessari all’alimentazione è “una realtà multifunzionale incentrata nell’allevamento di bovini ad indirizzo produttivo latte e carne, e nella successiva trasformazione degli stessi in alimenti di alta qualità, rispettosi della tradizione ed al contempo al passo con l’innovazione tecnologica”, ha spiegato Denise Parcesepe della famiglia titolare – Siamo fieri di vantare un ottimo punteggio ai fini del benessere animale e quasi del tutto autosufficienti per quanto concerne la produzione di energia elettrica green grazie al nostro parco fotovoltaico, in quanto abbiamo ottenuto tramite il GSE la concessione dei fondi per lo sviluppo del parco agrisolare che ci consentirà di ottenere la completa autosufficienza sull’aspetto energetico ed il rinnovamento di gran parte del nostro parco macchine alimentato completamente con energia green (full electric). Ci definiamo pertanto un virtuoso ciclo chiuso”, ha aggiunto.

L’azienda è associata a Confagricoltura Latina, tra i partner della giornata.

Per questo tra gli ospiti c’era il presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti

Presente tutto lo staff di Confagricoltura Latina tra cui il presidente di Latina Luigi Niccolini e il direttore Mauro D’Arcangeli.