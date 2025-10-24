Coppa del Mondi di Sci, tra le nove italiane del gigante c’è Giulia Valleriani

LATINA – C’è una sciatrice di Latina nella griglia di partenza fra le nove italiane iscritte al gigante femminile di sabato 25 ottobre sul ghiacciaio del Rettenbach che apre la stagione di Coppa del Mondo di sci alpino (ore 10 prima manche, ore 13 seconda manche, diretta tv RaiSport ed Eurosport). Accanto a Sofia Goggia, Lara Della Mea, Asja Zenere, Giorgia Collomb, Ilaria Ghisalberti, Elisa Platino, Laura Steinmair e Sophie Mathiou, che ha preso il posto di Marta Bassino, c’è infatti Giulia Valleriani (foto FISI).

L’atleta 21enne del Centro Sportivo Carabinieri, nata in pianura, ama da sempre vette e discese. E’ attiva dal novembre del 2020, nel 2022 aveva vinto il titolo italiano in slalom gigante, la sua specialità (anche se l’esordio in Coppa del Mondo era arrivato a gennaio con lo slalom). Ora il debutto a Sölden nel gigante.