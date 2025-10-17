ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

POMEZIA

Due bombe sotto casa del giornalista di Report a Pomezia

Lo ha annunciato lui stesso dai suoi canali social

POMEZIA – “Due ordigni  hanno distrutto le automobili parcheggiate davanti casa a Campo Ascolano, alle porte di Roma. Le deflagrazioni sono state così forti da scuotere l’intero quartiere”. Così il giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci ha dato notizia sui suoi social di quanto accaduto ieri sera davanti la sua abitazione.  Intorno alle 22, due esplosioni hanno distrutto la sua automobile e quella di sua figlia. Le vetture erano parcheggiate una accanto all’altra.  Tanti i messaggi di solidarietà

