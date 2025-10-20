Sabaudia, Sabrina Pecorilli chiude la rassegna “All’Ombra del Parco”

Ultimo appuntamento per la seconda edizione di “All’Ombra del Parco”, la rassegna letteraria promossa dal Parco Nazionale del Circeo, che mercoledì 22 ottobre alle ore 10.30 porterà all’Auditorium del Parco (via Carlo Alberto 188, Sabaudia) un dialogo tra sport, natura e sostenibilità.

Protagonista dell’incontro sarà Sabrina Pecorilli, autrice del libro “Architetture industriali silenti” (Lab DFG), che dialogherà con l’editore Giovanni Di Giorgi sul valore e sul futuro del patrimonio industriale del territorio pontino. L’iniziativa, dal titolo “Rigenerare per cambiare”, punta a intrecciare cultura, ambiente e rigenerazione urbana, con il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto omnicomprensivo “Giulio Cesare”, diretto dalla professoressa Miriana Zannella, che aprirà i lavori.

L’incontro vedrà gli interventi di Emanuela Zappone, Commissario straordinario del Parco Nazionale del Circeo, Stefano Donati, Direttore dell’Ente, Andrea Chiarato, assessore allo Sport e alle Politiche giovanili del Comune di Latina, Felice Capponi, assessore del Comune di San Felice Circeo, e Massimo Mazzali, consigliere del Comune di Sabaudia. Concluderà i lavori Marco Visconti, consulente del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

«Questo appuntamento – ha dichiarato il Commissario Emanuela Zappone – rappresenta un’importante occasione di confronto su temi centrali per il nostro tempo: tutela della natura, promozione dello sport all’aria aperta e sostenibilità ambientale. Il Parco del Circeo è un luogo unico dove biodiversità e storia si intrecciano. Crediamo che la fruizione responsabile del territorio sia la chiave per proteggerlo e valorizzarlo, nel rispetto delle generazioni future».

Il volume “Architetture industriali silenti” di Sabrina Pecorilli esplora un itinerario attraverso gli edifici industriali dismessi della provincia di Latina, raccontandone la storia e invitando a riflettere su come rigenerare il patrimonio costruito in chiave sostenibile. Un percorso che parte dal sud pontino e attraversa l’Agro Pontino, fino ad Aprilia, ripercorrendo le trasformazioni del territorio e le sfide del suo futuro.