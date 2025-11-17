La Provincia vara un corso di studi “audiovisivo e multimediale” dedicato al carcere di Latina

LATINA – L’approvazione da parte del consiglio provinciale del piano di dimensionamento scolastico ha visto anche l’attivazione su proposta del Liceo Artistico Buonarroti, di un “Percorso di Istruzione per Adulti – indirizzo audiovisivo e multimediale” dedicato alla sede carceraria di Latina.

L’obiettivo è offrire ai detenuti nuove competenze tecniche e creative, utili sia per un percorso di crescita personale sia per una futura reintegrazione sociale e professionale.

“L’istruzione non deve avere barriere, né muri – dichiara il Presidente Stefanelli –. Diamo ai detenuti la possibilità di costruire nuove opportunità. Solo così possiamo parlare davvero di comunità che non lascia indietro nessuno.”

Un altro passo significativo è l’accreditamento della Provincia di Latina come Centro per la Giustizia Riparativa, un luogo istituzionale in cui vittime, autori di reato e comunità possono incontrarsi – volontariamente e in condizioni sicure – per intraprendere percorsi che favoriscano la riconciliazione sociale, la responsabilizzazione e la riparazione del danno. La giustizia riparativa non sostituisce la giustizia penale, ma la completa, offrendo strumenti efficaci per ricostruire relazioni spezzate e prevenire la recidiva.

“Crediamo in un modello di giustizia che cura, non solo che punisce – afferma Stefanelli –. Essere centro accreditato significa assumersi la responsabilità di facilitare dialogo, ascolto e percorsi di ricomposizione sociale. Siamo pronti a partire, stiamo attendendo l’ultimo passaggio di risorse del Ministero.”

Attenzione anche per le feste imminenti con un concerto di Natale dell’Orchestra Tartini all’interno del carcere. Nell’ambito della rassegna natalizia organizzata dalla Provincia in tutti i comuni del territorio, uno dei concerti dell’Orchestra Tartini sarà eseguito direttamente all’interno del carcere di Latina. Un gesto simbolico e concreto che porta cultura, bellezza e normalità anche in un luogo segnato dalla privazione della libertà.

“La musica unisce e avvicina – sottolinea il Presidente –. Portare un concerto di Natale in carcere è un segno di rispetto e di apertura. È il modo con cui la Provincia testimonia che anche lì c’è una comunità che merita attenzione e mi sento di ringraziare i responsabili della struttura e il maestro Cipriani per aver reso possibile tutto questo. Portare il tour di concerti che celebrano il 90’ anniversario della istituzione della Provincia di Latina anche nella casa circondariale vuol dire riconoscere che anche lì c’è un pezzo della nostra comunità che richiede attenzione e presenza un concerto tra i detenuti. Le iniziative presentate dimostrano un impegno istituzionale forte e coerente. La Provincia di Latina, sotto la guida del Presidente Stefanelli, ribadisce la propria visione: una comunità inclusiva, in cui nessuno – davvero nessuno – viene lasciato solo”.