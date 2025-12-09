ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Concerto di Natale per Unicef “NO WAR”: Latina risponde con il teatro pieno

La Presidente del Comitato Provinciale di Latina Michela Verga: «Grazie a chi ha reso possibile l’appuntamento anche quest’anno»

LATINA: Teatro pieno in ogni ordine di posto e grande successo per il concerto di Natale “NO WAR”, organizzato dal Comitato Provinciale di Latina per l’Unicef e il cui ricavato verrà devoluto anche quest’anno per le emergenze in zone di guerra. Lo spettacolo si è aperto con i saluti della Sindaca di Latina Celentano e  poi via allo spettacolo con  i giovani artisti del Laboratorio  “Dance Lab”, gli attori de “La Bottega Degli Errori”, i musicisti del “Collegium Musicum”, i “Big Soul Mama” e l’illusionista Stefania Mariani. Centrali i momenti sul palco con la Presidente del comitato provinciale di Latina Michela Verga con cui si è fatto il bilancio  dell’anno che volge al termine

 

e quello, sempre di grande valore, con il portavoce nazionale di Unicef Italia Andrea Iacomini che ha raccontato della sua ultima missione in Siria, intervistato dai bambini della Scuola Madre Maria Salzano di Latina.

Protagonisti come sempre i bambini, dall’ esibizione emozionale della scuola Alessandro Volta, alla presentazione del calendario Unicef con le premiazioni dei disegni vincitori fatti dai ragazzi delle Scuole dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza Unicef del nostro territorio.

“Per il terzo anno consecutivo la città di Latina si è stretta attorno ai nostri operatori Unicef – chiosa la presidente Michela Verga –  quelli che ogni giorno sono impegnati in zone di guerra per proteggere i bambini, i quali purtroppo sono spesso costretti a pagare il prezzo più alto in queste difficili situazioni. Un grazie di cuore, dunque, va soprattutto a tutti coloro che hanno partecipato: confidiamo che il concerto di Natale “NO WAR” divenga, anno dopo anno, un appuntamento fisso della nostra città”. 

