Gli Sbandieratori delle Contrade di Cori volano a Taiwan

Un nuovo traguardo internazionale per gli Sbandieratori delle Contrade di Cori, invitati dal 15 al 22 dicembre 2025 a rappresentare l’Italia al programma culturale del “33th Chiayi City International Band Festival”, uno degli appuntamenti più riconosciuti della scena artistico-musicale asiatica. La manifestazione si svolgerà nella città di Chiayi, celebre per essere la porta d’accesso al monte Alishan, per la storica ferrovia forestale e per la sua tradizione gastronomica, tra cui spicca il celebre Turkey Rice.

Nato nel 1993 come semplice rassegna con cinque orchestre scolastiche, il Chiayi Festival è cresciuto fino a diventare una delle attività culturali più rappresentative della città, unendo musica, performance artistiche, spettacoli di strada, concerti all’aperto e serate di festa. L’edizione 2025 sarà particolarmente significativa poiché integrata nella “320+1 Chiayi City Urban Expo”, evento civico che coinvolge l’intera comunità e che arricchisce ulteriormente il valore culturale del festival.

Per gli Sbandieratori di Cori il viaggio a Taiwan si inserisce in un anno eccezionalmente ricco di impegni internazionali. Dopo un 2024 già caratterizzato da numerose trasferte, il 2025 ha visto il gruppo partecipare a eventi di primo piano: la presenza a marzo al “International Parade” di Macao, la partecipazione ad aprile alla cerimonia ufficiale del gemellaggio tra Cori e Betlemme, l’esibizione di giugno a Budapest per il “Danube Carnival Festival”, la trasferta ad agosto a Mosca per il festival musicale militare “Spasskaya Tower” e, infine, il prestigioso appuntamento di ottobre al Festival Medievale Internazionale di Ayia Napa.

Il gruppo guarda già al futuro, con altri appuntamenti in programma per il 2026. L’associazione ha espresso soddisfazione per i riconoscimenti ricevuti e ha rivolto un messaggio alla comunità: la professionalità e le doti artistiche dei giovani sbandieratori sono ampiamente apprezzate nel mondo, frutto di grande impegno e costanza negli allenamenti. Gli Sbandieratori delle Contrade di Cori hanno augurato alla cittadinanza un Buon Natale e un felice 2026, con l’auspicio che il nuovo anno sia ricco di successi e serenità.