A Sermoneta lo sport diventa spettacolo contro la dipendenza digitale

SERMONETA – Grande partecipazione e entusiasmo per la manifestazione organizzata dall’ASD Sport per Tutti, che ha unito arte e disciplina in un messaggio educativo contro la dipendenza digitale. L’evento si è svolto presso la palestra The Champions di Sermoneta, con la rappresentazione dal titolo “Divertitevi Impegnandovi”, ideata dal Maestro 5° Dan Nicola Marone, direttore tecnico dell’associazione e Master Coach Gold – Level 7 ETSIA. Il progetto, ha visto i giovani atleti trasformarsi in attori, portando sul palco una riflessione attuale: “Un richiamo alla realtà: meno schermo, più vita”. Dopo aver affrontato negli anni passati temi come il bullismo, l’associazione ha deciso di concentrare l’attenzione su una delle sfide più pressanti del nostro tempo: la dipendenza dei giovanissimi dalla tecnologia. Alla serata ha partecipato anche l’Assessore allo Sport del Comune di Sermoneta, che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando l’importanza dello sport come strumento educativo e sociale sul territorio. “Assistiamo troppo spesso a bambini al parco seduti su una panchina con lo sguardo fisso sul telefono, o a gruppi di amici che preferiscono giocare online invece di correre dietro a un pallone,” hanno spiegato le autrici del testo, Teresa e Monica. L’obiettivo della serata, guidata dal Maestro Marone, era proprio dimostrare che il vero divertimento nasce dallo sport, dal sudore e dalla disciplina, accompagnato dal sorriso e dal senso di comunità che solo la pratica fisica sa offrire.

Lo spettacolo ha combinato recitazione e performance sul tatami. La serata è iniziata con la parte teatrale, in cui i ragazzi hanno mostrato maturità e concentrazione, creando un clima di silenzio e rispetto che ha permesso loro di esibirsi al meglio. Successivamente, il palco si è trasformato in un dojo, dove il pubblico ha potuto ammirare l’intero repertorio tecnico dell’asd Sport per Tutti: dalle tecniche fondamentali del Khion alle esecuzioni avanzate, dai Kata singoli, Duo e Team, fino alla simulazione di gare con arbitri e giudici.

Non sono mancati poi gli esercizi di Kumite, dalla propedeutica alla simulazione di gara con protezioni, e le dimostrazioni di Difesa Personale. A chiudere la sezione sportiva, una spettacolare esibizione di Kobudo, con armi tradizionali (Bo, Sai, Nunchaku, Tonfa) e avanzate (Kama, Eku, Sanstsetsu), integrando anche Kata freestyle accompagnati da musica.

A conclusione della manifestazione, il Maestro Marone ha spiegato il significato del titolo “Divertitevi Impegnandovi”, motto che rappresenta il DNA dell’associazione: l’impegno costante non come sacrificio, ma come percorso verso gioia e successo.