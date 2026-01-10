Latina -Trapani finisce 2-1, doppietta di Parigi

LATINA – E’ terminato con il punteggio di 2-1 l’incontro tra Latina Calcio 1932 e Trapani Calcio. Allo stadio Francioni i nerazzurri hanno battuto i siciliani nel primo match casalingo del 2026. Ad aprile le danze un goal di Giacomo Parigi al 20′, poi la reazione della squadra ospite che ha segnato con Emmanuele Salines al 3o’ del primo tempo, quindi la tempestiva risposta dei nerazzurri, grazie nuovamente a Parigi che ha riportato in vantaggio la squadra al 36′. Lunghissimo il secondo tempo con ben sette minuti di recupero che non hanno cambiato le sorti del match. (foto Alessio Privato)

In sala stampa la soddisfazione di mister Gennaro Volpe.

IL TABELLINO

Latina Calcio 1932 2 – 1 Trapani

Latina Calcio 1932: Basti, Ercolano, Calabrese, Riccardi, Pace (56’ Carillo), Dutu (72’ Vona), Fasan (88’ Ekuban), D’Angelo (56’ Hergheligiu), De Ciancio, Lipani (72’ Tomaselli), Parigi. A disposizione: Iosa, Cherubini, Porro, Scravaglieri, Pellitteri, Di Giovannantonio, De Cristofaro, Quieto, De Marchi. Allenatore: Gennaro Volpe.

Trapani: Galeotti, Giron (45’ Stauciuc), Celeghin, Salines, Fischnaller (83’ Vapore), Motoc, Kirwan, Nicoli (83’ Stramaccioni), Palmieri (26’ Benedetti), Grandolfo, Di Noia (20’ Marcolini). A disposizione: Ujkaj, Di Mitri, Aronica, Podrini, Pirrello. Allenatore: Salvatore Aronica.

Arbitro: Enrico Cappai di Cagliari.

Assistenti: Edoardo Maria Brunetti di Milano e Cristiano Pelosi di Ercolano.

IV Uomo: Domenico Mirabella di Napoli.

FVS: Giampaolo Jorgji di Albano Laziale.

Marcatori: 20’ Parigi (L), 30’ Salines (T), 35’ Parigi (L),

Ammoniti: 1’ Di Noia (T), 28’ Salines (T), 64’ Hergheligiu (L), 84’ Stramaccioni (T), 93’ Vapore (T)

Angoli: Latina 1 – 5 Trapani

Recuperi: 3’ pt / 7’ st