Canottaggio, a Sabaudia la cerimonia per festeggiare i Campioni del Mondo







































SABAUDIA – Si è tenuta questo pomeriggio a Sabaudia al teatro Filippo Mondelli la cerimonia con cui le Fiamme Gialle hanno festeggiato i quattro atleti che, il 25 settembre 2025 in Cina a Shanghai, si sono laureati Campioni del Mondo di canottaggio nella specialità del “quattro di coppia” senior. Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Luca Chiumento sono stati accolti da una platea gremita di autorità tra le quali il Prefetto di Latina Vittoria Ciaramella, il Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, Gen.D. Antonio Marco Appella e il Sindaco di Sabaudia Alberto Mosca.

La cerimonia è iniziata con un momento in ricordo di Davide Tizzano, Presidente della Federazione Italiana Canottaggio, prematuramente scomparso lo scorso fine dicembre. La manifestazione è ripresa con la presentazione delle medaglie internazionali conquistate dai canottieri delle Fiamme Gialle durante la stagione agonistica 2025. Erano presenti, oltre l’intera squadra agonistica e gli allenatori di riferimento, Alice Gnatta medaglia d’argento in “quattro di coppia” agli Europei Under 23, Marco Prati Campione del Mondo ed Europeo Under 23 in “doppio”, Clara Guerra e Emanuele Capponi medaglie di bronzo in “otto” femminile agli Europei Assoluti, Alfonso Maria Scalzone medaglia di bronzo in “otto” maschile agli Europei Assoluti ed Elisa Mondelli medaglia d’argento in “otto mix” ai Mondiali Assoluti e bronzo in “otto” femminile agli Europei Assoluti. Risultati importanti ottenuti con una nuova Federazione insediatasi proprio nel 2025, rappresentata per l’occasione dal Segretario Generale Giovanni Esposito, lo Sport e High Performance Director Rossano Galtarossa e il Direttore Tecnico Antonio Colamonici. Il clou è stato raggiunto dopo la proiezione di un video emozionale che ha ripercorso la scalata del “quattro di coppia” Campione del Mondo con l’entrata in teatro dei protagonisti. Gentili, Panizza, Rambaldi e Chiumento sono stati accolti da scroscianti appalusi e da qualche grido proveniente dagli entusiasti rappresentanti della Sezione Giovanile gialloverde presenti.

Il Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, Gen.D. Antonio Marco Appella nel suo intervento ha ricordato il rapporto di amicizia che lo legava personalmente al Presidente Tizzano e ha evidenziato come le due Istituzioni, Federazione e Guardia di Finanza, lavorano insieme per il raggiungimento dello stesso obiettivo, sottolineando come il risultato ottenuto da Giacomo, Andrea e i due Luca sia la riprova di questa sinergia. Infine, ha rivolto un pensiero a Filippo Mondelli, campione del mondo insieme a loro nel 2018 e ora il “quinto” atleta in barca.

Il Sindaco di Sabaudia Alberto Mosca ha evidenziato l’importanza delle vittorie come quella del “quattro di coppia” sia di esempio per i giovani che si approcciano allo sport ma anche alle difficoltà di tutti i giorni. Si è soffermato su come i ragazzi e le ragazze che praticano attività sportiva seguendo questi esempi, un domani saranno, sicuramente, degli uomini e delle donne migliori.

Parole di gratitudine e amicizia sono quelle pronunciate dallo Sport e High Performance Director della Federazione Italiana canottaggio Rossano Galtarossa che nel suo intervento ha ripercorso i momenti salienti della “cavalcata” Azzurra ai Campionati del Mondo di Shanghai.

Il Prefetto di Latina Vittoria Ciaramella ha sottolineato come le Fiamme Gialle siano un riferimento non solo dal punto di vista sportivo ma anche dal punto divista umano, qualità riconosciute da tutti a livello nazionale e internazionale. Si è soffermata sull’importanza simbolica di celebrare questa vittoria proprio all’interno del Teatro intitolato a Filippo Mondelli, loro compagno di barca per l’oro mondiale del 2018, e di come questo sia il giusto riconoscimento alla sua memoria. Ha concluso ringraziando le famiglie degli atleti che supportano in modo silenzioso e paziente il loro percorso sportivo e di vita.

Dopo gli interventi, i quattro campioni hanno risposto ad alcune domande rivolte loro da due canottieri delle giovanili gialloverdi che hanno riportato le curiosità di tutti. Successivamente, prima della tradizionale foto di rito, il Prefetto e il Sindaco hanno consegnato una targa ricordo ai protagonisti dello storico oro mondiale, complimentandosi personalmente con ognuno di loro. È stato un pomeriggio intenso, ricco di emozioni che ha posto al centro dell’attenzione i protagonisti delle Fiamme Gialle, capaci di confermarsi ai vertici del canottaggio mondiale a distanza di sette anni dalla prima volta e dopo l’argento olimpico conquistato a Parigi 2024.