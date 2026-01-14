Istituto Vittorio Veneto–Salvemini, nasce il nuovo diploma quadriennale “Tecnico Impresa & Innovazione Digitale”

Latina si conferma all’avanguardia nel panorama dell’istruzione tecnica con l’attivazione, presso l’Istituto Vittorio Veneto–Salvemini, del nuovo percorso quadriennale “Tecnico Impresa & Innovazione Digitale”. Il corso è stato ufficialmente autorizzato e rappresenta un traguardo significativo per l’istituto, da anni impegnato nella promozione di una didattica innovativa e orientata alle competenze richieste dal mondo del lavoro e dell’università.

Il nuovo diploma, inserito nella filiera formativa tecnologico-professionale, consente agli studenti di conseguire il titolo in quattro anni, mantenendo lo stesso valore legale e le stesse competenze del tradizionale percorso quinquennale. Non si tratta soltanto di una riduzione dei tempi di studio, ma di un modello formativo strutturato che collega direttamente la scuola superiore all’istruzione terziaria e al mondo produttivo. Grazie al sistema 4+2, i diplomati potranno infatti proseguire la loro specializzazione per ulteriori due anni presso l’ITS Academy Lazio Digital, acquisendo competenze avanzate con livelli EQF 5 e 6 in settori strategici.

Il percorso nasce per rispondere alle sfide della transizione digitale e alle esigenze del mercato del lavoro, locale e nazionale. La proposta formativa è fortemente orientata all’innovazione, con contenuti che spaziano dall’intelligenza artificiale alla data science, dalla cybersecurity al diritto dell’innovazione, dal cloud development al marketing digitale per il Made in Italy, fino ai temi dell’economia circolare e della sostenibilità.

Anche la metodologia didattica supera il modello tradizionale, puntando su strumenti come il CLIL, con l’insegnamento di discipline tecniche in lingua straniera, il project based learning, basato su progetti reali e sfide aziendali, e i laboratori aziendali diffusi, che vedranno il coinvolgimento diretto di professionisti ed esperti provenienti da aziende partner. Il curriculum prevede inoltre l’integrazione di certificazioni linguistiche e informatiche di livello internazionale.

Il progetto è sostenuto da un solido accordo di rete che coinvolge, tra gli altri, l’Agenzia Formativa Latina Formazione e Lavoro e realtà imprenditoriali come Monstarlab, Mondadori Education, Tesi Automazione e Innovative Human Touch. È previsto anche il coinvolgimento delle università La Sapienza e Roma Tre per garantire continuità e qualità del percorso formativo.

Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Alessandra Morazzano, che ha sottolineato come l’attivazione del percorso quadriennale sia il risultato di un lavoro condiviso, finalizzato a offrire agli studenti un’istruzione moderna e in linea con le sfide della trasformazione digitale, rafforzando il legame tra scuola, territorio e innovazione.

La progettazione del nuovo indirizzo è stata curata dalle docenti Amalia Di Giacomo e Maria Gloria Giorgi, valorizzando il contributo del Collegio dei docenti e costruendo un’offerta formativa coerente con le esigenze educative e con il contesto economico e tecnologico attuale.

Per conoscere più da vicino il nuovo percorso, famiglie e studenti potranno partecipare agli Open Day in programma sabato 17 e 24 gennaio, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.