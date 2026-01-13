Semifinale di Coppa Italia, per Latina l’andata è in casa del Renate

LATINA – Il Latina giocherà domani il round d’andata delle semifinali di Coppa Italia di Serie C. Dopo le due vittorie ottenute nella ripresa del campionato, i nerazzurri scenderanno in campo alle 14:30 di mercoledì 14 gennaio dallo stadio Città di Meda contro il Renate. Ma la ritrovata fiducia da sola non basta, avverte mister Gennaro Volpe.

“Le due vittorie sono state importanti soprattutto per il percorso che abbiamo fatto, più che per il risultato in sé. Hanno dato continuità al lavoro quotidiano e hanno rafforzato la consapevolezza del gruppo – sottolinea il mister del Latina alla vigilia dell’incontro -. Detto questo, sappiamo bene che una semifinale è una partita diversa: servono attenzione, equilibrio e la capacità di rimanere dentro la gara in ogni momento. La fiducia c’è, ma deve essere accompagnata da umiltà e concentrazione.

La gestione delle energie – prosegue il tecnico – in questa fase è fondamentale, sia dal punto di vista fisico che mentale. Stiamo valutando tutto con attenzione, anche in base alle risposte dei giocatori e al tipo di partita che ci aspetta. L’obiettivo è avere una squadra competitiva ogni volta che scendiamo in campo. Qualche scelta potrà essere fatta, ma sempre mantenendo alto il livello di intensità e di equilibrio.

Il Renate è una squadra organizzata, con principi chiari e caratteristiche diverse rispetto ad altre avversarie affrontate. È un’insidia perché sa leggere bene i momenti della partita e sfruttare gli episodi. Giocare l’andata fuori casa cambia qualcosa, ma non l’approccio: dovremo essere intelligenti nella gestione della gara, sapendo che il doppio confronto si decide su 180 minuti.

Dal punto di vista dell’organico stiamo abbastanza bene, valuteremo fino all’ultimo qualche situazione ma il gruppo è presente e disponibile. È chiaro che una Final Four di Coppa Italia ha un valore storico per il Latina e questo lo percepiamo tutti, ma non deve diventare un peso. Deve essere uno stimolo in più: ce la siamo guadagnata sul campo e vogliamo viverla con responsabilità, entusiasmo e grande rispetto per l’avversario.”

Dirigerà l’incontro tra Renate e Latina l’arbitro Enrico Gemelli della sezione di Messina, coadiuvato dagli assistenti Marco Pilleri di Cagliari e Cosimo Schirinzi di Casarano; quarto ufficiale Luca De Angeli di Milano. A Terni invece si giocherà l’altra semifinale, tra i padroni di casa della Ternana e il Potenza.