Sicurezza alimentare, controlli a tappeto in provincia: sequestri e chiusure in sei comuni

Controlli a tappeto sulla sicurezza alimentare in tutta la provincia di Latina. I Carabinieri del NAS di Latina, insieme al Comando Provinciale dei Carabinieri, hanno effettuato una serie di ispezioni mirate nei Comuni di Latina, Fondi, Cisterna di Latina, Terracina, Sonnino e Sezze, riscontrando numerose violazioni in materia igienico-sanitaria.

Le attività di controllo hanno portato al sequestro amministrativo di oltre una tonnellata di alimenti, alla sospensione immediata di due esercizi commerciali e all’elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 20mila euro. Le principali irregolarità hanno riguardato la mancanza di tracciabilità degli alimenti, il superamento delle date di scadenza, le modalità di conservazione non idonee e, in alcuni casi, l’assenza totale delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività.

Nel capoluogo, durante un controllo in un supermercato, i militari hanno sequestrato circa 100 chilogrammi di carne, in parte scaduta e in parte priva di etichettatura e indicazioni sulla provenienza. Contestata anche la violazione delle procedure di autocontrollo, con una sanzione di 2.000 euro.

In una pescheria del litorale sud pontino sono stati sequestrati oltre 20 chilogrammi di molluschi bivalvi, tra vongole e lupini, conservati in acqua e venduti sfusi, modalità vietata dalla normativa perché favorisce la proliferazione batterica e compromette la tracciabilità. In questo caso la sanzione è stata di 1.000 euro.

In un Comune dell’area nord della provincia, i controlli hanno interessato un bar–tavola calda dove sono stati sequestrati oltre 50 chilogrammi di alimenti, tra prodotti carnei, preparazioni vegane e sughi pronti, risultati privi di tracciabilità, scaduti o congelati in modo non conforme. Al titolare è stata elevata una sanzione di 2.000 euro.

In un ristorante di un altro Comune costiero, i NAS hanno sequestrato circa 100 chilogrammi di prodotti ittici e carnei completamente privi di etichettatura, con una sanzione amministrativa di 1.500 euro.

La situazione più grave è stata riscontrata in un bar dell’entroterra pontino, risultato totalmente abusivo e privo di autorizzazioni, in quanto mai presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Su segnalazione dei NAS, il Comune ha disposto l’immediata sospensione dell’esercizio e sanzioni per complessivi 6.000 euro.

Ulteriori controlli in un altro Comune dell’entroterra hanno riguardato un’azienda agricola, dove sono stati sequestrati panettoni, marmellate e sughi privi di tracciabilità, e un negozio di frutta e verdura, risultato abusivo e con gravi carenze igienico-sanitarie. In quest’ultimo caso, con l’intervento dell’ASL, è stata disposta la chiusura immediata dell’attività e il sequestro di circa 800 chilogrammi di prodotti ortofrutticoli, con sanzioni complessive pari a 4.500 euro.