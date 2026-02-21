Aggressione ad una giovane donna ad Aprilia, Naima Nasoni “Solidarietà alla vittima, sicurezza e prevenzione siano priorità”

APRILIA – “L’episodio di aggressione avvenuto nei giorni scorsi ad Aprilia, ai danni di una giovane donna seguita e palpeggiata in strada, è un fatto grave che colpisce l’intera comunità. Alla persona coinvolta va la nostra più sincera solidarietà e vicinanza. Nessuna donna deve sentirsi sola o impaurita mentre percorre le strade della propria città. La libertà di muoversi senza timore non è un privilegio, ma un diritto fondamentale”, è il commento di Naima Nasoni della Segreteria PD di Aprilia che condanna l’ accaduto. “Si tratta di un gesto inaccettabile, che richiama tutti noi a una responsabilità collettiva. È importante riconoscere il pronto intervento dei Carabinieri, che ha evitato conseguenze peggiori e dimostra quanto il presidio del territorio e il controllo siano elementi essenziali per garantire sicurezza. Quest’ultima si costruisce ogni giorno attraverso la prevenzione culturale e sociale. Serve un lavoro costante nelle scuole, nei luoghi di aggregazione, nelle famiglie, per promuovere il rispetto, l’educazione affettiva, la cultura del consenso. La violenza di genere non nasce all’improvviso: affonda le sue radici in stereotipi e modelli sbagliati che vanno contrastati con determinazione”, aggiunge.

Secondo Nasoni “Aprilia è una comunità solidale e attenta, capace di reagire non con l’indifferenza ma con la partecipazione ed è fondamentale rafforzare la rete tra istituzioni, forze dell’ordine, associazioni e centro antiviolenza, sostenendo chi ogni giorno offre ascolto, supporto psicologico e tutela legale alle donne che subiscono violenza. Questi presìdi non sono accessori, ma argini necessari”.

“Come Partito Democratico di Aprilia – conclude – continueremo a lavorare affinché i temi della prevenzione, dell’educazione e della sicurezza integrata restino al centro dell’agenda cittadina. Una città sicura è una città che protegge, che ascolta e che non volta lo sguardo altrove”.