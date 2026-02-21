Elezioni provinciali, l’annuncio di Stefanelli. “Non mi ricandido”

LATINA – “E’ tempo di un nuovo cammino”. Così il presidente uscente della Provincia di Latina e sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli ha annunciato venerdì l’intenzione di non ricandidarsi alla guida dell’Ente di Via Costa. Succede dopo la scelta del centrodestra di candidare unitariamente il sindaco di Monte San Biagio, Federico Carnevale.

Accompagnando un lungo post con la foto dell’incontro con Papa Bergoglio, Stefanelli spiega di aver condotto il suo mandato alla ricerca del dialogo e di voler dunque restare coerente con questa scelta: “Negli ultimi quattro anni, da Presidente della Provincia, cittadini e colleghi mi hanno sempre riconosciuto un ruolo di equità istituzionale, grazie a un grande lavoro di ascolto, coinvolgimento e sintesi tra le parti, la nostra è stata una presidenza di tutti. Candidarmi significherebbe contraddire questo percorso di condivisione e trovarmi in campagna elettorale contro coloro che sono stati compagne e compagni di viaggio in questi anni”, spiega.

Ringrazia chi lo ha sostenuto, ma declina l’offerta: ” Tanti amici, il Partito Democratico, così come altre forze Civiche e politiche, riconoscendosi pienamente nel lavoro fatto e consapevoli dell’opportunità di dare continuità ai risultati conseguiti in questi anni, hanno proposto di candidarmi: dopo il sostegno politico che mi hanno sempre dimostrato negli ultimi dieci anni, vedere riconfermata la loro fiducia nei miei confronti è un grande fattore di orgoglio personale”.

“In questa fase della mia vita personale e politica – conclude – non mi sento di essere un uomo di contesa, ma di continuare a essere un uomo a disposizione dei cittadini e della nostra provincia. Se richiesto, a chi sarà il nuovo Presidente, posso già dire di rendermi disponibile a trasferire la mia conoscenza del territorio e dell’Ente, così come dell’Egato in una fase delicata per Acqualatina e per il nostro Servizio Idrico Integrato”.