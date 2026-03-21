Basket in Piazza, torna il torneo Città di Latina nel cuore del capoluogo

Torna in Piazza del Popolo il BIP, il torneo Città di Latina – Basket in Piazza – Trofeo TERNA. La terza edizione sarà dedicata alla memoria di Emmanuel Miraglia, imprenditore in campo sanitario venuto a mancare la scorsa estate durante il torneo, di cui ha da subito sposato il progetto.

Appuntamento dal 29 giugno al 25 luglio, un mese che celebra la palla a spicchi in un vero e proprio villaggio sportivo sotto le stelle, dove saranno protagoniste anche altre discipline, dal volley al padel, al basket 3×3. Un evento fatto di tanti eventi, dal tramonto in poi, con area food. Protagoniste le categorie Senior e Junior, secondo un passaggio generazionale, che conferma la passione per la pallacanestro in città e in provincia.

Nelle prime due edizioni la giornata di inaugurazione ha registrato la presenza di due ministri della Repubblica Italiana, da Andrea Abodi a Nello Musumeci. Al lavoro da tempo l’associazione Gli Amici del Basket, organizzatrice dell’evento in collaborazione con il Comune di Latina, egida Federazione Italiana Pallacanestro e Opes. Il nuovo presidente del sodalizio è Davide Fioriello, mentre Massimo Passamonti ne è presidente onorario. “E’ un lavoro di squadra – dichiara Davide Fioriello –, che coinvolge tutti alla pari titolo. Si lavora per valorizzare la nostra città, attraverso un’estate di sport e aggregazione, nel luogo simbolo come Piazza del Popolo. Ci siamo impegnati come sempre per migliorare il programma e renderlo il Basket in Piazza un evento per tutti, dall’atleta alle famiglie. Per cui ringrazio gli altri componenti che mi hanno eletto presidente di una realtà nata dall’amicizia e la passione per lo sport e il legame forte per Latina, che accomuna il sottoscritto a Massimo Passamonti, Sabrina Benacquista, Mariano Bruno, Maria Provinzano, Elisabetta Massone e tutto lo staff allargato”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Massimo Passamonti: “Ho accolto con vero piacere il ruolo di presidente onorario, Gli Amici del Basket in questi due anni hanno dimostrato di essere un’eccellenza dell’associazionismo. Ci siamo messi in moto da tempo per cercare di fare ancora di meglio, rispetto alle prime due edizioni, che hanno consentito a molti di riscoprire la passione per la pallacanestro. Verrà inoltre potenziata l’area food”. Palla a due dal 29 giugno.

Sulla pagina facebook Basket in Piazza è già consultabile il regolamento e il modulo di iscrizione.