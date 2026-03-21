APPUNTAMENTI
Basket in Piazza, torna il torneo Città di Latina nel cuore del capoluogo
Torna in Piazza del Popolo il BIP, il torneo Città di Latina – Basket in Piazza – Trofeo TERNA. La terza edizione sarà dedicata alla memoria di Emmanuel Miraglia, imprenditore in campo sanitario venuto a mancare la scorsa estate durante il torneo, di cui ha da subito sposato il progetto.
Appuntamento dal 29 giugno al 25 luglio, un mese che celebra la palla a spicchi in un vero e proprio villaggio sportivo sotto le stelle, dove saranno protagoniste anche altre discipline, dal volley al padel, al basket 3×3. Un evento fatto di tanti eventi, dal tramonto in poi, con area food. Protagoniste le categorie Senior e Junior, secondo un passaggio generazionale, che conferma la passione per la pallacanestro in città e in provincia.
Nelle prime due edizioni la giornata di inaugurazione ha registrato la presenza di due ministri della Repubblica Italiana, da Andrea Abodi a Nello Musumeci. Al lavoro da tempo l’associazione Gli Amici del Basket, organizzatrice dell’evento in collaborazione con il Comune di Latina, egida Federazione Italiana Pallacanestro e Opes. Il nuovo presidente del sodalizio è Davide Fioriello, mentre Massimo Passamonti ne è presidente onorario. “E’ un lavoro di squadra – dichiara Davide Fioriello –, che coinvolge tutti alla pari titolo. Si lavora per valorizzare la nostra città, attraverso un’estate di sport e aggregazione, nel luogo simbolo come Piazza del Popolo. Ci siamo impegnati come sempre per migliorare il programma e renderlo il Basket in Piazza un evento per tutti, dall’atleta alle famiglie. Per cui ringrazio gli altri componenti che mi hanno eletto presidente di una realtà nata dall’amicizia e la passione per lo sport e il legame forte per Latina, che accomuna il sottoscritto a Massimo Passamonti, Sabrina Benacquista, Mariano Bruno, Maria Provinzano, Elisabetta Massone e tutto lo staff allargato”.
Sulla stessa lunghezza d’onda Massimo Passamonti: “Ho accolto con vero piacere il ruolo di presidente onorario, Gli Amici del Basket in questi due anni hanno dimostrato di essere un’eccellenza dell’associazionismo. Ci siamo messi in moto da tempo per cercare di fare ancora di meglio, rispetto alle prime due edizioni, che hanno consentito a molti di riscoprire la passione per la pallacanestro. Verrà inoltre potenziata l’area food”. Palla a due dal 29 giugno.
Sulla pagina facebook Basket in Piazza è già consultabile il regolamento e il modulo di iscrizione.
APPUNTAMENTI
Servizio civile, 26 posti in provincia di Latina con il Consorzio Parsifal
LATINA – Il Consorzio Parsifal, consorzio di cooperative sociali presenti su tutto il territorio nazionale, rinnova per il 2026 la promozione del bando di Servizio Civile Universale, promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il SCU della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
I progetti di Parsifal si inseriscono all’interno del programma “Costruttori di Speranza”, che si articola in aree di intervento che spaziano dall’educazione e promozione sociale e culturale all’assistenza a persone fragili, passando per la comunicazione sociale e l’accoglienza di persone migranti.
Sono 26 le posizioni disponibili sul territorio di Latina e provincia: all’interno del progetto “Oltre le barriere: percorsi di empowerment”, incentrato sulla realizzazione di attività socioeducative rivolte a persone con disabilità, sono disponibili 8 posti, ripartiti tra le sedi di Cisterna di Latina, Formia e Gaeta; “Cori è cura: servizi per una comunità coesa”, invece, incentrato su assistenza e attività socioeducative per minori e adulti in condizione di fragilità, offre 6 posizioni a Cori (e Giulianello di Cori); 5 sono invece i posti disponibili nell’ambito del progetto “Un villaggio per crescere: educare è un’impresa comune”, attuato nell’ambito dei servizi per l’infanzia, ripartiti tra i comuni di Gaeta, Ss. Cosma e Damiano e Spigno Saturnia; per “Semi di Futuro”, progetto di assistenza e attività socioeducative per minori in condizioni di fragilità, 4 posti nel comune di Cisterna di Latina e, infine, 3 posizioni aperte a Minturno per il progetto di comunicazione sociale “Un posto per tutti: comunicare al servizio del territorio”.
Tutti i progetti del Consorzio Parsifal prevedono una quota di posti riservati per giovani con minori opportunità (con ISEE inferiore a €15.000), per garantire un accesso ampio ed eterogeneo alle opportunità di Servizio Civile.
Per scoprire come partecipare basta andare sulla home page del portale www.consorzioparsifal.it e, attraverso la sezione ‘Servizio Civile’, sarà possibile ottenere tutte le informazioni relative ai progetti e alla compilazione, esclusivamente online con CIE o SPID, dei moduli di domanda, che dovranno pervenire entro il prossimo 8 aprile 2026 alle ore 14:00 attraverso il portale del DPGSCU https://domandaonline.serviziocivile.it.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizio Civile del Consorzio Parsifal ai recapiti 0775.835037 e 379.1594353 (anche WhatsApp), oppure via Social (FB e IG) o via mail all’indirizzo serviziocivile@consorzioparsifal.it.
APPUNTAMENTI
Sport e alimentazione, Radici di Benessere prosegue con gli studenti di Aprilia
Continua il ciclo di incontri dal titolo “Radici di Benessere”, promosso dalla casa editrice Lab DFG in collaborazione con l’azienda Zespri, dedicato agli studenti delle scuole del territorio.
Dopo l’incontro inaugurale a Cisterna, il progetto prosegue ad Aprilia con gli studenti e le studentesse dell’I.C. G. Matteotti.
La nutrizionista Rebecca Gennari e l’illustratore Mattia Scafetti dialogheranno con i giovani coinvolgendoli in un percorso di sensibilizzazione che unisce informazione scientifica e testimonianze dirette sui corretti stili di vita e benessere psicofisico.
L’obiettivo è fornire strumenti concreti ai ragazzi e ragazze per compiere scelte consapevoli, valorizzando il legame tra corretta alimentazione, movimento e qualità della vita.
Ascolta l’intervista a Mattia Scafetti in arte Spike:
Il prossimo appuntamento con Radici di Benessere è il 19 marzo a Borgo Montello.
APPUNTAMENTI
“Altre Storie, racconti contemporanei”, tre appuntamenti al D’Annunzio di Latina
LATINA – Tre giornate di incontri al foyer del Teatro Gabriele D’Annunzio di Latina, organizzate dall’associazione Quartieri Connessi nell’ambito della rassegna “Altre Storie, racconti contemporanei”, in collaborazione con Edizioni Botteghe Invisibili e Compagnia Botteghe Invisibili. Filo conduttore degli eventi è il passaggio dalle parole alla rappresentazione.
Si comincia martedì 24 marzo, dalle ore 18.00, con “Suggestioni poetiche musicali pittoriche”. A pochi giorni dalla Giornata Mondiale della Poesia (il 21 marzo), un incontro ad essa dedicato per dare voce all’espressione più alta della parola, capace di raccontare con immediatezza la Vita attraverso un sentire umano universale, nel quale tutti possiamo riconoscerci, e incontrare le altre forme d’arte che questa può ispirare. L’incontro vedrà la partecipazione dei poeti Robin Corradini – che introdurrà e condurrà l’evento – Paolo Diliberto e Simone Migliazza, dell’attore e regista Francesco D’Atena, del pianista Vincenzo Bianchi e degli artisti Facundo González, Simona Donnarumma (Momart) e Jennifer Villa del collettivo Semuá, illustratori e pittori che hanno accolto l’invito per una singolare performance.
La rassegna prosegue martedì 31 marzo, sempre dalle ore 18.00, con “Il mestiere di scrivere, narrazione come interpretazione della realtà. Quando il libro diventa teatro, cinema, fiction”, un evento a cura di Giulio Capirci e Francesca Suale. Ospiti d’eccezione gli scrittori Diego De Silva e Sandro Bonvissuto, che dialogheranno con Giulio Capirci. Letture di Francesco D’Atena.Diego De Silva, scrittore, giornalista e sceneggiatore italiano, celebre per lo stile ironico e introspettivo, ex avvocato penalista, ha esordito con La donna di scorta (1999). Dal suo Certi bambini (2001) è stato tratto l’omonimo film per la regia di Andrea e Antonio Frazzi. Dal personaggio Vincenzo Malinconico, avvocato protagonista di molti suoi romanzi editi da Einaudi, è stata tratta la famosa fiction televisiva Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso con Massimiliano Gallo. Sandro Bonvissuto per Einaudi ha pubblicato Dentro (2012), La gioia fa parecchio rumore (2020) ed è tra gli autori di Scena Padre (2013). Suo il racconto Il giorno in cui mio padre mi ha insegnato ad andare in bicicletta portato in scena con successo al Teatro India di Roma sino a novembre del 2025 da Valerio Aprea, in un monologo che è stato definito un incontro armonico tra parola scritta e parola detta.
L’ultimo appuntamento della rassegna, venerdì 3 aprile, ancora dalle ore 18.00, porta il titolo “Dal racconto al fumetto”. A cura di Fabrizio Gargano, fumettista, e Francesca Suale, ideatrice del concorso letterario “Storie di città”, nel corso dell’incontro, dedicato anch’esso alla “trasformazione” della parola in altre forme d’arte, sarà presentato “Storie di città. Il fumetto” (Edizioni Botteghe Invisibili), pubblicazione che rappresenta la tappa finale di un percorso avviato nel 2023 con la prima edizione del citato concorso letterario dal quale è nato un processo che ha visto la parola accompagnarsi alle immagini, con la realizzazione di due corti del regista Nicolò De Simoni e la trasposizione in fumetti di due racconti vincitori del concorso.
All’incontro, condotto da Gianmaria Cataldo, critico cinematografico e caporedattore di Cinefilos.it, saranno presenti gli autori dei racconti, Nicolò De Simoni e Ivan Di Marco, i fumettisti Riccardo Costa ed Emanuele Polese, due giovani artisti di Latina al loro debutto editoriale, Maurizio Vizzino in band (Maurizio Vizzino: voce e chitarra acustica; Mattia Malagola: chitarra elettrica e cori; Andrea Fratoni: basso elettrico; Francesco Miletta: batteria) e il collettivo Gelatina.
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, con prenotazione su Eventbrite. Le informazioni in proposito sono reperibili sulle pagine Facebook e Instagram di “Altre Storie”.
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