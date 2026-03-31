Latina, approvato in Consiglio il nuovo regolamento per la gestione di antenne e impianti di telefonia mobile

Ha preso il via la procedura di gara per la realizzazione della bretella Cisterna-Valmontone. Il Ministero delle Infrastrutture ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di gara, avviando ufficialmente la fase di affidamento dei lavori. Ad annunciarlo è stato il ministro Matteo Salvini, sottolineando l’importanza strategica dell’opera per la mobilità del Lazio. L’investimento complessivo è di oltre 1,1 miliardi di euro e rappresenta uno degli interventi infrastrutturali più rilevanti per il territorio pontino.

Il progetto sarà suddiviso in 14 lotti, una scelta funzionale che consentirà di attivare più cantieri contemporaneamente e accelerare i tempi di realizzazione. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, privilegiando la qualità tecnica rispetto al ribasso economico. Le imprese interessate potranno presentare le offerte entro il primo luglio, esclusivamente in modalità telematica, mentre l’apertura delle buste è prevista per il giorno successivo.

L’annuncio arriva a poche settimane dalla visita del ministro Salvini a Latina, dove ad inizio marzo aveva presentato l’opera insieme al presidente della Regione Francesco Rocca e al commissario straordinario Antonio Mallamo. Secondo il cronoprogramma illustrato in quell’occasione, l’avvio dei cantieri è previsto entro la fine del 2026. L’infrastruttura è considerata strategica per migliorare i collegamenti tra l’area pontina e l’entroterra, con ricadute attese anche sul piano economico e occupazionale.