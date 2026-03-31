CRONACA
Latina, approvato in Consiglio il nuovo regolamento per la gestione di antenne e impianti di telefonia mobile
Via libera del Consiglio comunale di Latina al nuovo regolamento per la gestione delle infrastrutture di telefonia mobile e degli impianti radio-televisivi. Il provvedimento disciplina installazione, riassetto, monitoraggio e delocalizzazione delle antenne sul territorio, con l’obiettivo di coniugare sviluppo tecnologico e tutela della salute.
La proposta, illustrata dal presidente della commissione Ambiente Alessandro Porzi, è stata condivisa dal neo assessore all’Ambiente Michele Nasso, in continuità con il lavoro avviato dal predecessore Franco Addonizio.
Il regolamento introduce un sistema di controllo più strutturato, con particolare attenzione alla mappatura dei siti sensibili e al monitoraggio costante dell’esposizione ai campi elettromagnetici. Tra gli indirizzi operativi, anche l’individuazione di aree preferenziali per l’installazione degli impianti, privilegiando, dove possibile, proprietà comunali per garantire maggiore controllo.
Nel corso della seduta, la sindaca Matilde Celentano ha sottolineato il valore politico del provvedimento, definendolo un atto di responsabilità verso il territorio e i cittadini. L’obiettivo, ha spiegato, è governare la transizione digitale senza subirla, garantendo equilibrio tra esigenze di connettività e tutela ambientale.
Il testo, frutto di un lungo iter tecnico e di confronto con commissioni, associazioni e comitati, tiene conto anche degli orientamenti normativi più recenti e delle limitazioni imposte dalla legislazione nazionale, cercando di sfruttare al massimo i margini di intervento dei Comuni.
Con l’approvazione del regolamento, l’amministrazione affida ora al Dipartimento Ambiente il compito di avviare la mappatura delle aree più sensibili e di attuare le misure previste, con l’obiettivo di ridurre l’esposizione della popolazione e garantire maggiore trasparenza, anche sul tema del 5G.
CRONACA
Morte di Chiara Tenore, oggi i funerali a Pontenuovo
I funerali di Chiara Tenore si terranno oggi pomeriggio alle 15.30 nella chiesa della Parrocchia di San Tommaso d’Aquino, a Pontenuovo. Ieri il medico legale incaricato dalla Procura ha eseguito l’esame esterno sulla salma della giovane di 22 anni morta tragicamente venerdì scorso in un violento incidente tra l’auto su cui viaggiava e un camion. Al termine degli accertamenti, il pm titolare dell’inchiesta ha disposto il nulla osta per la sepoltura. Intanto proseguono le indagini sulla tragedia avvenuta nella zona industriale di Sermoneta, i Carabinieri stanno ricostruendo con precisione la dinamica del sinistro per verificare eventuali responsabilità. Le indagini si concentrano non solo sulla condotta del conducente del mezzo pesante, ma anche sulle condizioni di sicurezza dell’incrocio tra via della Tecnica e via Fontana Murata. Dai primi rilievi sarebbero infatti emerse criticità legate alla segnaletica, ritenuta insufficiente sia sotto il profilo orizzontale che verticale. Resta ricoverato in ospedale, a Roma, il cognato di Chiara, un uomo di 39 anni, che viaggiava accanto a lei a bordo della Toyota Aygo.
CRONACA
Bretella Cisterna-Valmontone, pubblicato il bando di gara per i lavori
Ha preso il via la procedura di gara per la realizzazione della bretella Cisterna-Valmontone. Il Ministero delle Infrastrutture ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di gara, avviando ufficialmente la fase di affidamento dei lavori. Ad annunciarlo è stato il ministro Matteo Salvini, sottolineando l’importanza strategica dell’opera per la mobilità del Lazio. L’investimento complessivo è di oltre 1,1 miliardi di euro e rappresenta uno degli interventi infrastrutturali più rilevanti per il territorio pontino.
Il progetto sarà suddiviso in 14 lotti, una scelta funzionale che consentirà di attivare più cantieri contemporaneamente e accelerare i tempi di realizzazione. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, privilegiando la qualità tecnica rispetto al ribasso economico. Le imprese interessate potranno presentare le offerte entro il primo luglio, esclusivamente in modalità telematica, mentre l’apertura delle buste è prevista per il giorno successivo.
L’annuncio arriva a poche settimane dalla visita del ministro Salvini a Latina, dove ad inizio marzo aveva presentato l’opera insieme al presidente della Regione Francesco Rocca e al commissario straordinario Antonio Mallamo. Secondo il cronoprogramma illustrato in quell’occasione, l’avvio dei cantieri è previsto entro la fine del 2026. L’infrastruttura è considerata strategica per migliorare i collegamenti tra l’area pontina e l’entroterra, con ricadute attese anche sul piano economico e occupazionale.
CRONACA
Latina, scontro tra un mezzo ABC e un’auto: danneggiate le auto in sosta vicine
Incidente a catena nel pomeriggio a Latina, all’incrocio tra via Cicerone e via Giustiniano, alle porte del centro cittadino. Coinvolti più veicoli in uno scontro che ha causato disagi e momenti di apprensione. Secondo una prima ricostruzione, una Renault Captur si è scontrata con un mezzo per la raccolta dei rifiuti dell’azienda Abc. L’impatto ha innescato una reazione a catena: i due veicoli hanno urtato un’auto in sosta, che a sua volta ha coinvolto altre vetture parcheggiate lungo la strada. Uno dei conducenti ha avuto bisogno di assistenza sanitaria ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118, con successivo trasporto all’ospedale Santa Maria Goretti per accertamenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.
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