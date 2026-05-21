Festa Anpi in Parco San Marco a Latina con dibattiti, stand e musiche. L’appello: “Costruiamo la Pace”

LATINA – Con l’iniziativa dal titolo “Costruiamo la Pace”, l’Anpi provinciale di Latina celebrerà la quinta Festa Anpi, sabato 24 maggio in Parco San Marco, alla vigilia della Liberazione di Littoria, con dibattiti, stand, mostre e musica : “Non può esserci oggi appello più urgente e decisivo che questo; mai come oggi, dalla fine del secondo dopoguerra, è in gioco, nei vari teatri di guerra, l’intera umanità, peraltro con ripetuti richiami al nucleare. Sono tempi in cui, incredibile a dirsi, i patti di convivenza internazionali tra le nazioni, l’intelligenza della diplomazia sono stati cancellati dai potenti della terra e sostituiti con le “ragioni” della forza economica e militare. E così le aggressioni militari, le alleanze militari, l’economia di guerra, la minaccia delle armi nucleari, le stragi e i genocidi si insinuano nella quotidianità del linguaggio corrente, nelle immagini, nelle abitudini mentali abbassando la soglia dell’attenzione e del raccapriccio”, sottolinea la presidente Terresa Pampena che annuncia l’appuntamento nato nello spirito dell’incontro con le Comunità associazionistiche solidali e tutti i cittadini e le cittadine che si riconoscono nell’appello a “costruire Pace”.

Ci sarà Gianfranco Pagliarulo, Presidente Nazionale, Anpi , le 13 Sezioni Anpi della Provincia, la storica Antonella Ponzani. A fine giornata i canti popolari della Resistenza, con Sara Modigliani e il suo gruppo: “Faremo rivivere negli incontri con i nostri numerosi invitati speciali e soprattutto con Gianfranco Pagliarulo, nostro Presidente Nazionale, la grande storia popolare della Resistenza al nazifascismo che portò alla Repubblica e infine alla scrittura della nostra Carta dei valori costituzionali in cui in ogni articolo c’é il timbro indelebile dell’antifascismo. Doveva essere l’orizzonte di una nuova Italia, di un’Italia completamente e radicalmente diversa dalla precedente. In quella Resistenza e in quella Liberazione rinnoviamo anche oggi le energie per contrastare la deriva generale del tempo che viviamo. Sono le nostre radici e il nostro futuro. Ma vorremo anche ricordare che si combatteva per la fine dei nazifascismi in tutta Europa, per un’Europa della solidarietà e della giustizia. Dal confino di Ventotene il Manifesto disegnava l’ideale federalista europeo per ricostruire un’Europa avvelenata dagli egoismi nazionali, lacerata dalle violenze razziali dei regimi totalitari e insanguinata da una guerra che causò tra i sessanta e i settanta milioni di morti tra civili e militari. Anche per questo ci saremo”.

La manifestazione si svolge con il patrocino del Comune e della Provincia di Latina.