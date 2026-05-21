APPUNTAMENTI
Festa Anpi in Parco San Marco a Latina con dibattiti, stand e musiche. L’appello: “Costruiamo la Pace”
LATINA – Con l’iniziativa dal titolo “Costruiamo la Pace”, l’Anpi provinciale di Latina celebrerà la quinta Festa Anpi, sabato 24 maggio in Parco San Marco, alla vigilia della Liberazione di Littoria, con dibattiti, stand, mostre e musica : “Non può esserci oggi appello più urgente e decisivo che questo; mai come oggi, dalla fine del secondo dopoguerra, è in gioco, nei vari teatri di guerra, l’intera umanità, peraltro con ripetuti richiami al nucleare. Sono tempi in cui, incredibile a dirsi, i patti di convivenza internazionali tra le nazioni, l’intelligenza della diplomazia sono stati cancellati dai potenti della terra e sostituiti con le “ragioni” della forza economica e militare. E così le aggressioni militari, le alleanze militari, l’economia di guerra, la minaccia delle armi nucleari, le stragi e i genocidi si insinuano nella quotidianità del linguaggio corrente, nelle immagini, nelle abitudini mentali abbassando la soglia dell’attenzione e del raccapriccio”, sottolinea la presidente Terresa Pampena che annuncia l’appuntamento nato nello spirito dell’incontro con le Comunità associazionistiche solidali e tutti i cittadini e le cittadine che si riconoscono nell’appello a “costruire Pace”.
Ci sarà Gianfranco Pagliarulo, Presidente Nazionale, Anpi , le 13 Sezioni Anpi della Provincia, la storica Antonella Ponzani. A fine giornata i canti popolari della Resistenza, con Sara Modigliani e il suo gruppo: “Faremo rivivere negli incontri con i nostri numerosi invitati speciali e soprattutto con Gianfranco Pagliarulo, nostro Presidente Nazionale, la grande storia popolare della Resistenza al nazifascismo che portò alla Repubblica e infine alla scrittura della nostra Carta dei valori costituzionali in cui in ogni articolo c’é il timbro indelebile dell’antifascismo. Doveva essere l’orizzonte di una nuova Italia, di un’Italia completamente e radicalmente diversa dalla precedente. In quella Resistenza e in quella Liberazione rinnoviamo anche oggi le energie per contrastare la deriva generale del tempo che viviamo. Sono le nostre radici e il nostro futuro. Ma vorremo anche ricordare che si combatteva per la fine dei nazifascismi in tutta Europa, per un’Europa della solidarietà e della giustizia. Dal confino di Ventotene il Manifesto disegnava l’ideale federalista europeo per ricostruire un’Europa avvelenata dagli egoismi nazionali, lacerata dalle violenze razziali dei regimi totalitari e insanguinata da una guerra che causò tra i sessanta e i settanta milioni di morti tra civili e militari. Anche per questo ci saremo”.
La manifestazione si svolge con il patrocino del Comune e della Provincia di Latina.
APPUNTAMENTI
Screening gratuiti, prevenzione e benessere animale: la ASL Latina al Villaggio Coldiretti
LATINA – La ASL di Latina dal 22 al 24 maggio sarà presente con i propri professionisti al Villaggio Coldiretti, allestito in Piazza del Popolo a Latina, con due stand coordinati dal Dipartimento di Prevenzione, in particolare dall’Unità Prevenzione e Promozione della Salute e dall’Unità Veterinaria per parlare di corretti stili di vita, alimentazione sana e importanza strategica della prevenzione.
Venerdì 22 e sabato 23 maggio il personale sanitario offrirà gratuitamente misurazioni di glicemia, colesterolemia, pressione arteriosa e calcolo dell’indice di Massa Corporea (BMI) nonché valutazioni dei fattori di rischio per le patologie croniche (causate da fumo, alcol, sedentarietà e cattiva alimentazione). Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) ragguaglierà gli utenti sulle vaccinazioni dell’età adulta.
Per l’intera durata della manifestazione, l’Unità Veterinaria della ASL di Latina offrirà uno spazio informativo dedicato agli amanti degli animali. I medici veterinari forniranno consigli utili e linee guida per la corretta gestione, il benessere e la cura degli animali da affezione, promuovendo il possesso responsabile.
La Asl Latina, dunque, a breve distanza di tempo dalla Race for The Cure e dall’evento “Tennis and Friends”, torna a promuovere la prima forma di cura e salvaguardia della salute: la prevenzione, non solo un atto medico, ma intesa come cultura da diffondere sempre più capillarmente.
APPUNTAMENTI
Giornata delle Dimore Storiche 2026, aperture “speciali” a Prossedi, Pontinia e Terracina
LATINA – In occasione della Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, in provincia di Latina vi sarà l’apertura straordinaria e, in molti casi, unica di alcune realtà storico-culturali. Domenica 24 maggio 2026 sarà, infatti, possibile fare un tuffo nel passato, varcando il portone del palazzo di Prossedi, dove vissero le nipoti di Napoleone Bonaparte, e nelle cui cantine si potrà acquistare l’ottimo vino dei loro discendenti; a Pontinia, si potrà visitare il Borgo di Mazzocchio, appartenente alla famiglia Di Stefano; infine, a Terracina si potranno visitare gli ambienti romani della Casa Sillana e dei Torrioni di San Giovanni e di San Lorenzo.
Queste aperture, volute dal delegato ADSI per la provincia di Latina, Emanuele Ojetti, puntano a creare un itinerario storico-culturale che leghi questi luoghi, andando oltre la Giornata Nazionale 2026. In quest’ottica – aggiungono in una nota i promotori – a giugno saranno presentati in anteprima ai soci dell’Associazione dimore storiche italiane, un itinerario storico, culturale e paesaggistico in provincia di Latina. L’itinerario si svilupperà da Roma a Terracina in un caleidoscopio di colori: verde (per i parchi), rosso (per i borghi ed i vini) e blu (per il mare), includendo beni culturali privati siti nei comuni di Cisterna di Latina, Cori, Terracina, Pontinia, Priverno e Prossedi. L’itinerario, ci auguriamo, diventi un nuovo, prezioso, tassello dell’offerta turistica provinciale, regionale e nazionale”.
APPUNTAMENTI
Latina, apre il centro sportivo “Vincenzo D’Amico” oggi la consegna della chiavi alla Fitness Montello
Questa mattina, 21 maggio 2026, è avvenuta la consegna delle chiavi del centro sportivo “Vincenzo D’Amico” di Nuova Latina al presidente del Centro Fitness Montello, Sergio Zonzin, dopo la sottoscrizione del patto di collaborazione con il Comune di Latina.
Presenti il sindaco Matilde Celentano, l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, il presidente del Centro Fitness Montello Sergio Zonzin e il presidente della Commissione Personale Cultura e Sport Claudio Di Matteo e la consigliera di Lbc Floriana Coletta.
L’accordo garantirà l’apertura, la chiusura e la cura dell’impianto sportivo. La cittadinanza avrà accesso alla pista di atletica da 600 metri e all’area fitness attrezzata, oltre agli spazi verdi e alle aree dedicate ai più piccoli.
“Finalmente restituiamo questo parco alla cittadinanza”, ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano durante la consegna delle chiavi. “Sarà un luogo di incontro per bambini, anziani e per tutti coloro che vorranno usufruire di uno spazio verde e sicuro. Il patto di collaborazione rappresenta una forma concreta di cittadinanza attiva”.
L’assessore allo Sport Andrea Chiarato ha sottolineato come la riapertura rappresenti un importante presidio sociale per il quartiere: “Lo sport è inclusione, aggregazione e libertà. Dare ai giovani la possibilità di svolgere attività fisica significa offrire spazi sani e sicuri per la comunità. Nel frattempo prosegue l’iter del bando pubblico per l’assegnazione definitiva dell’impianto”.
Anche Sergio Zonzin, presidente del Centro Fitness Montello, ha espresso soddisfazione e gratitudine per la fiducia ricevuta dall’amministrazione comunale, confermando l’impegno dell’associazione nel garantire apertura e fruibilità della struttura per tutti i cittadini.
Soddisfazione anche da parte di Claudio Di Matteo, presidente della Commissione Personale Cultura e Sport, che ha evidenziato l’importanza della riapertura per il quartiere Nuova Latina: “Una struttura così importante non poteva restare chiusa. Le richieste dei cittadini erano tante e oggi restituiamo al territorio un impianto sportivo fondamentale per la socialità e la pratica sportiva”.
Gli orari di apertura
Il centro sportivo “Vincenzo D’Amico” sarà aperto:
* lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 19.30;
* martedì e giovedì dalle 16 alle 19.30;
* sabato dalle 7 alle 18.
Il calendario rappresenta gli orari minimi garantiti e potrà essere ampliato previa comunicazione al Comune di Latina da parte del Centro Fitness Montello.
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