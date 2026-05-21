APPUNTAMENTI
Latina, tutto pronto per la Supercoppa delle Contrade
LATINA – Si svolgerà venerdì 21 maggio, alle ore 20.00, la grande sfida dei borghi denominata Supercoppa delle Contrade. Sul campo neutro di Borgo Podgora si sfideranno Sterpara Sud, campioni in carica della 46ª edizione delle Contrade di Borgo Montello e Il Quadrato, vincitori della 1ª edizione del Torneo delle Contrade di Borgo Sabotino.
A presentare l’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Latina, l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, i consiglieri Claudio Di Matteo e Renzo Scalco. Sono intervenuti, per spiegare l’importanza della sfida alle porte, il presidente di Sterpara Sud, Alessio Zonzin, e di Il Quadrato, Roberto Boccuzzi.
“La Supercoppa delle Contrade – afferma l’assessore allo Sport Andrea Chiarato – rappresenta molto più di una semplice sfida sportiva: è un momento di aggregazione che valorizza l’identità dei nostri borghi e il forte senso di appartenenza delle comunità del territorio. Eventi come questo dimostrano quanto lo sport possa diventare occasione di incontro, partecipazione e condivisione, coinvolgendo giovani, famiglie e cittadini. Come Comune di Latina siamo orgogliosi di sostenere iniziative che uniscono tradizione, passione e spirito di comunità. Riteniamo che siano un patrimonio prezioso per la nostra città perché nascono dal basso, coinvolgono migliaia di cittadini e rafforzano quel senso di identità e appartenenza che rende vivi i nostri borghi. Già dallo scorso anno abbiamo scelto di sostenere attivamente queste sfide dei borghi, così come faremo con il Torneo delle Contrade che inizierà il 30 maggio”.
“Eventi come questi – dichiara il presidente della commissione Sport Claudio Di Matteo – dimostrano quanto sia importante la collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà del territorio. La partecipazione attiva del Comune rappresenta un valore aggiunto fondamentale per sostenere iniziative che uniscono sport, tradizione e aggregazione sociale nei nostri borghi”.
“Queste sfide – ha affermato il consigliere comunale Renzo Scalco – rappresentano una tradizione profondamente radicata nei nostri borghi e hanno il merito di coinvolgere tante generazioni attorno ai valori dello sport e della socialità. Manifestazioni come questa aiutano a mantenere vive le identità locali e a creare occasioni di partecipazione autentica per tutto il territorio”.
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Inaugurato il Regina Viarum Festival: prossime tappe a Latina, Fondi, Itri, Formia e Minturno
LATINA – E’ stato inaugurato oggi nel Parco dell’Appia Antica a Roma, il primo “Regina Viarum Festival”, la grande rassegna diffusa promossa dalla Regione Lazio e dall’Assessore al Turismo, all’Ambiente e allo Sport Elena Palazzo che attraverserà territori, borghi e paesaggi lungo l’antica strada romana trasformandoli in un grande itinerario di esperienze, cultura e scoperta.
Cinque giorni di cammini, concerti, visite guidate, incontri culturali, laboratori, degustazioni e spettacoli accompagneranno cittadini, turisti e appassionati lungo uno dei percorsi più affascinanti, da Roma fino al Teatro Romano di Minturnae, in un viaggio immersivo tra archeologia, paesaggio, tradizioni e creatività contemporanea.
«Il primo Regina Viarum Festival – ha dichiarato l’assessore Palazzo – nasce con l’ambizione di trasformare un patrimonio unico al mondo in un grande motore di identità e sviluppo per il Lazio, creando una rete fra tutte le località attraversate. Per questo ho lanciato la proposta di una cabina di regia che unisca il nostro Assessorato, quello alla Cultura e quello all’Agricoltura, le Camere di Commercio di Roma, Latina e Frosinone e i Comuni interessati. Considero questa prima edizione una sorta di progetto pilota, nato con l’obiettivo di crescere negli anni. Non solo. Ho in mente, per i prossimi anni, di creare una sinergia tra patrimoni Unesco: l’Appia e la Cucina Italiana, due ricchezze che parlano di noi, sulle quali dobbiamo scommettere con forza. Una arricchisce e rinforza l’altra, in un connubio perfetto. Quella di oggi è stata una partenza entusiasmante. Ringrazio per la partecipazione il Parco dell’Appia Antica e il Comune di Marino».
Domani, venerdì 22, la prima tappa in provincia di Latina con gli incontri all’Ex Garage Ruspi, la sala polifunzionale affidata alla Sapienza Università di Roma e il suggestivo cammino da Fondi a Itri. Il percorso partirà dal Ponte del Viceré de Ribera e arriverà al Municipio di Itri, attraversando un tratto importante del nostro territorio, tra storia, natura e paesaggio.
La Regina Viarum è una strada che appartiene alla memoria di tutti, ma anche al presente delle comunità che la vivono ogni giorno. Per Itri, essere parte di questo cammino significa raccontare il proprio legame con l’Appia e con il paesaggio degli Aurunci.
Sabato 23 maggio da Formia a Minturnae i partecipanti percorreranno uno dei tratti più affascinanti dell’antica strada romana fino al grande evento finale nel Teatro Romano di Minturnae, dove dalle ore 18 prenderà vita il Festival di musica e balli popolari con artisti come Valentina Ferraiuolo, Nando Citarella e i Tamburi del Vesuvio. Stand di assaggi enogastronomici accoglieranno il pubblico. Domenica 24 maggio ci si sposterà a Terracina con una visita guidata immersiva nel centro storico e il concerto “Regina Viarum, il suono del viandante” con Federico Paciotti e la sua originale Opera Rock Edition. La conclusione è lunedì 25 maggio tra Fondi e Itri con le iniziative dedicate agli studenti, i laboratori artistici ed enogastronomici e il progetto simbolico “Un dono che cresce”, con la consegna di piantine agli studenti come gesto di cura e appartenenza verso il territorio.
Presenti oggi nella Sala Conferenze del Parco Regionale Appia Antica, per l’incontro “La Regina Viarum: storia, paesaggio e identità tra passato e presente”, oltre all’assessore Palazzo, l’assessora alla Cultura Simona Renata Baldassarre, il Direttore del Parco Regionale Appia Antica Enrico Maria Guarnieri, la Direttrice del Museo Ex Cartiera Latina Caterina Rossetti e Mons. Pasquale Iacobone, Presidente della Pontificia Commissione Archeologia Sacra.
“Siamo immersi nel verde e nella natura. Siamo a 4.600 ettari di verde nel cuore di Roma. Oggi è una giornata speciale: oggi festeggiamo l’Appia Antica, regina viarum, madre di tutte le strade, quelle che nascono nel centro storico di Roma e arrivano fino al Mare Adriatico. Uno scenario che mette insieme l’archeologia, la natura, la presenza dell’uomo in un connubio straordinario di natura, ambiente, archeologia”, ha fatto notare Guarneri nel suo intervento.
Monsignor Iacobone ha sottolineato che : “.questo festival della Regina Viarum, dell’Appia, riesce a rendere più popolare quel patrimonio dichiarato dall’UNESCO come importante e determinante della nostra storia e della nostra vita attuale” – aggiungendo – “Speriamo che questo festival serva davvero a sensibilizzare sia le amministrazioni locali sia i cittadini perché possano fruire e valorizzare quanto più il ricchissimo patrimonio dell’Appia Regina Viarum.”
Il presidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina, Giovanni Acampora ha parlato del Festival come di “una manifestazione estremamente importante, perché intanto celebra la strada, chiamiamola così, più moderna dell’antichità e, per celebrarla e per raggiungere i risultati che la Repubblica Romana ha avuto con questa meravigliosa opera di alta ingegneria, occorre la partecipazione. Io credo che l’assessorato al turismo, l’assessore alla Palazzo, stiano lavorando bene, perché bisogna creare la giusta sinergia affinché le comunità, i territori, le Camere di Commercio che rappresentano le associazioni e le imprese, così come quella mia, possano partecipare a un festival itinerante che fa conoscere le bellezze dei luoghi, valorizza le connessioni economiche che ci sono all’interno di queste straordinarie comunità, e che possano contribuire ad avere gli stessi risultati straordinari che ha avuto l’Appia nel mettere in connessione popoli, i territori e le culture del Mediterraneo e dell’Oriente.”
nel corso dell’evento anche un video saluto dello scrittore e attore Giuseppe Cederna.
La giornata si chiuderà con la visita guidata gratuita all’Ex Cartiera Latina e al Museo Multimediale, dedicata all’archeologia industriale lungo la Regina Viarum.
APPUNTAMENTI
Teatro, Palco 19 di Simona Serino festeggia i 10 anni con quattro nuovi allestimenti
LATINA – Al Teatro Santa Maria Goretti di Latina, PALCO19 porta in scena 4 nuovi allestimenti che chiudono il percorso formativo iniziato in autunno che, spaziando tra i diversi generi letterari ed espressivi, cercano di raccontare anche i 10 anni di vita del Laboratorio teatrale fondato e diretto da Simona Serino.
Si parte venerdì 22 maggio alle ore 21.00 con IL PICCOLO PRINCIPE, il meraviglioso viaggio immaginario di Antoine de Saint-Exupéry scritto nel 1943 e che, in questo allestimento emozionante e
corale del gruppo Young (10-17 anni), fa sorridere e commuovere dal primo all’ultimo istante.
Il secondo spettacolo è LUPO IN FABULA – OMAGGIO A STEFANO BENNI. Domenica 24 maggio alle ore 19.00, gli attori del corso avanzato danno voce alle parole dell’umorista Benni, omaggiando attraverso quadri recitativi corali, il grande scrittore, giornalista, poeta, autore e romanziere scomparso pochi mesi fa.
Sabato 6 giugno sarà la volta del gruppo degli Allievi (18-25 anni), che da anni si formano con Simona Serino, che portano in scena un testo di enorme attualità, dal sapore profetico e disvelatore, La guerra spiegata ai poveri, di Ennio Flaiano.
Domenica 7, chiudono la programmazione gli adulti del corso Intermedio, con un testo esilarante di Giancarlo Loffarelli, ‘Meglio questa!’, il primo spettacolo portato in scena 10 anni fa dagli allievi di PALCO19, una commedia brillante di teatro nel teatro…in teatro! Info e prenotazioni al 392.3282261.
APPUNTAMENTI
Festa Anpi in Parco San Marco a Latina con dibattiti, stand e musiche. L’appello: “Costruiamo la Pace”
LATINA – Con l’iniziativa dal titolo “Costruiamo la Pace”, l’Anpi provinciale di Latina celebrerà la quinta Festa Anpi, sabato 24 maggio in Parco San Marco, alla vigilia della Liberazione di Littoria, con dibattiti, stand, mostre e musica : “Non può esserci oggi appello più urgente e decisivo che questo; mai come oggi, dalla fine del secondo dopoguerra, è in gioco, nei vari teatri di guerra, l’intera umanità, peraltro con ripetuti richiami al nucleare. Sono tempi in cui, incredibile a dirsi, i patti di convivenza internazionali tra le nazioni, l’intelligenza della diplomazia sono stati cancellati dai potenti della terra e sostituiti con le “ragioni” della forza economica e militare. E così le aggressioni militari, le alleanze militari, l’economia di guerra, la minaccia delle armi nucleari, le stragi e i genocidi si insinuano nella quotidianità del linguaggio corrente, nelle immagini, nelle abitudini mentali abbassando la soglia dell’attenzione e del raccapriccio”, sottolinea la presidente Terresa Pampena che annuncia l’appuntamento nato nello spirito dell’incontro con le Comunità associazionistiche solidali e tutti i cittadini e le cittadine che si riconoscono nell’appello a “costruire Pace”.
Ci sarà Gianfranco Pagliarulo, Presidente Nazionale, Anpi , le 13 Sezioni Anpi della Provincia, la storica Antonella Ponzani. A fine giornata i canti popolari della Resistenza, con Sara Modigliani e il suo gruppo: “Faremo rivivere negli incontri con i nostri numerosi invitati speciali e soprattutto con Gianfranco Pagliarulo, nostro Presidente Nazionale, la grande storia popolare della Resistenza al nazifascismo che portò alla Repubblica e infine alla scrittura della nostra Carta dei valori costituzionali in cui in ogni articolo c’é il timbro indelebile dell’antifascismo. Doveva essere l’orizzonte di una nuova Italia, di un’Italia completamente e radicalmente diversa dalla precedente. In quella Resistenza e in quella Liberazione rinnoviamo anche oggi le energie per contrastare la deriva generale del tempo che viviamo. Sono le nostre radici e il nostro futuro. Ma vorremo anche ricordare che si combatteva per la fine dei nazifascismi in tutta Europa, per un’Europa della solidarietà e della giustizia. Dal confino di Ventotene il Manifesto disegnava l’ideale federalista europeo per ricostruire un’Europa avvelenata dagli egoismi nazionali, lacerata dalle violenze razziali dei regimi totalitari e insanguinata da una guerra che causò tra i sessanta e i settanta milioni di morti tra civili e militari. Anche per questo ci saremo”.
La manifestazione si svolge con il patrocino del Comune e della Provincia di Latina.
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