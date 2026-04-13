CRONACA
Latina, fornellino da campeggio provoca incendio in casa: Vigili del Fuoco in Corso Matteotti
Intervento dei Carabinieri a Latina per un principio d’incendio all’interno di un’abitazione in Corso Matteotti. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero state causate dall’utilizzo di un fornellino da campeggio. L’incendio si è sviluppato nella cucina dell’appartamento, provocando lievi danni ad alcuni arredi. Sul posto sono intervenuti i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina e i Vigili del Fuoco, che hanno rapidamente domato il rogo evitando conseguenze più gravi. Presente anche il personale sanitario del 118, che ha soccorso un uomo di circa trent’anni, successivamente trasportato all’ospedale per accertamenti dopo aver inalato fumo.
CRONACA
Latina, auto finisce contro un albero in via dell’Agora
Un incidente autonomo ha creato qualche disagio alla circolazione questo pomeriggio a Latina. Per cause ancora da accertare, poco prima delle 17 il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva via dell’Agora, invadendo la corsia e andando a sbattere contro un albero. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri per gestire la viabilità, disponendo temporaneamente il senso unico alternato per permettere i rilievi del sinistro. Non si registrano persone gravemente ferite.
CRONACA
Dà in escandescenza in Piazza del Popolo, uomo fermato dalla Polizia
Momenti di tensione nel primo pomeriggio a Latina, in Piazza del Popolo, dove intorno alle 14.30 un uomo di origine straniera ha dato in escandescenze attirando l’attenzione dei presenti. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato, allertate da alcuni cittadini. Alla vista degli agenti, l’uomo si è dato alla fuga dirigendosi verso Via Duca del Mare, ma è stato bloccato poco dopo. Durante l’intervento sono emerse anche criticità legate alle condizioni igieniche dell’uomo, che hanno reso necessario adottare precauzioni da parte degli operatori. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica per gli accertamenti del caso.
CRONACA
Sermoneta, cambia il regolamento per l’uso degli impianti sportivi
Il Comune di Sermoneta modifica il regolamento per l’utilizzo delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi, introducendo una novità pensata per rispondere alle esigenze delle associazioni del territorio. L’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli, su proposta del consigliere delegato allo sport Mauro Mariotti, ha infatti anticipato al 15 maggio il termine per la presentazione delle domande per l’assegnazione degli spazi, rispetto alla precedente scadenza fissata al 15 luglio.
La modifica nasce dal confronto con le realtà sportive locali e punta a migliorare l’organizzazione delle attività, consentendo alle associazioni di programmare con maggiore anticipo la stagione e di disporre delle strutture già dai primi giorni di settembre. Parallelamente, il nuovo calendario permetterà anche all’Ufficio Sport di gestire in modo più efficiente l’istruttoria delle richieste.
“Promuoviamo lo sport come valore sociale, educativo e di benessere – ha spiegato Mariotti – mettendo a disposizione delle associazioni spazi adeguati per attività e iniziative rivolte a tutte le fasce d’età”. Il consigliere ha sottolineato come la revisione del regolamento rappresenti il risultato di un dialogo continuo con il territorio, in particolare con le associazioni impegnate nei campionati federali, che necessitano di tempi più ampi per completare le iscrizioni.
Il provvedimento, approvato all’unanimità dal Consiglio comunale, si inserisce in una strategia più ampia che mira a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e realtà sportive locali, favorendo la diffusione della pratica sportiva, la partecipazione dei giovani e il senso di comunità.
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