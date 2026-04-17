CRONACA
Scabbia a Maenza, un caso confermato: la ASL comunica le misure di contenimento
Un caso di Scabbia è stato ufficialmente segnalato a Maenza. A confermarlo è il sindaco Loreto Polidoro, che ha ricevuto dalla ASL Latina la comunicazione con le misure di contenimento previste in questi casi. Il caso riguarda una persona che frequenta l’Istituto Comprensivo Roccagorga Maenza. Al momento, secondo quanto riferito dall’amministrazione, non risultano altri contagi segnalati da medici di base o pediatri. Il Comune ha attivato un monitoraggio costante in collaborazione con ASL, dirigenza scolastica, Carabinieri e Protezione Civile. Dalla documentazione sanitaria emerge che la trasmissione della scabbia avviene principalmente attraverso contatti prolungati pelle a pelle o tramite la condivisione di indumenti e biancheria. Non rappresentano invece un rischio i contatti occasionali, come una stretta di mano, e non sono richieste disinfestazioni straordinarie, ma solo normali operazioni di pulizia. Le indicazioni diffuse invitano a evitare lo scambio di effetti personali, a lavare abiti e lenzuola ad alte temperature e a segnalare eventuali sintomi al medico. L’amministrazione richiama alla collaborazione e alla responsabilità, sottolineando l’importanza di attenersi alle indicazioni sanitarie senza creare allarmismi.
CRONACA
Latina, convocato consiglio straordinario sul tema “Latina, città universitaria”
Convocato per il 24 aprile un Consiglio comunale straordinario a Latina dedicato al tema “Latina, città universitaria: analisi dei progetti in itinere e prospettive future”. La seduta, prevista alle 11 in prima convocazione e alle 12 in seconda, vedrà la partecipazione della rettrice della Sapienza Università di Roma, Antonella Polimeni. L’iniziativa nasce su richiesta della sindaca Matilde Celentano con l’obiettivo di fare il punto sul percorso avviato per rafforzare il ruolo della città come polo universitario. Al centro del confronto lo stato di avanzamento dei principali progetti, a partire dalla realizzazione del campus nell’area adiacente all’attuale sede di Economia e dai cantieri per le nuove aule di Medicina negli spazi dell’ex Tipografia e dell’ex Falegnameria. Nel corso della seduta saranno affrontati anche altri nodi strategici, come la nuova convenzione per l’utilizzo della sede di corso Matteotti, attiva da oltre vent’anni, e il primo bilancio sulla riqualificazione dell’ex Garage Ruspi. Tra i temi in agenda anche le ipotesi progettuali legate al riuso di una porzione dell’ex Banca d’Italia, illustrate dall’ingegnere Enrico Bentivoglio. L’appuntamento rappresenterà inoltre un’occasione per approfondire l’offerta formativa attuale e futura dell’ateneo sul territorio pontino, in un’ottica di integrazione con il tessuto economico locale. Sullo sfondo, il protocollo d’intesa siglato con Unindustria per la valorizzazione della ricerca e dell’innovazione nel settore farmaceutico, oggi al centro di un tavolo tecnico operativo.
CRONACA
Criminalità ad Aprilia, nuovi servizi di controlli straordinari
Servizio straordinario di controllo del territorio ad Aprilia da parte della Polizia di Stato, con due persone denunciate per ricettazione. L’operazione, coordinata dalla Questura di Latina, è stata disposta alla luce della recente recrudescenza di episodi criminali, compresi alcuni con esplosioni di colpi d’arma da fuoco. Nel corso dei controlli, condotti dal Commissariato di Aprilia con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, sono state identificate 118 persone e verificati 59 veicoli, con particolare attenzione alle aree considerate più sensibili, tra cui il quartiere Toscanini e la zona tra via Inghilterra e via Guardapasso. Al termine delle attività, due cittadini stranieri sono stati denunciati alla Procura della Repubblica perché ritenuti responsabili della ricettazione di un motoveicolo.
Rafforzato anche il monitoraggio nei luoghi di maggiore aggregazione, con 19 persone identificate già note alle forze di polizia. Sul fronte dell’immigrazione, controllati 20 cittadini extracomunitari, di cui due accompagnati in ufficio per accertamenti sulla regolarità della loro posizione sul territorio nazionale. I controlli straordinari saranno ripetuti anche nei prossimi giorni per intensificare la presenza delle forze dell’ordine nelle aree più critiche.
CRONACA
Rifiuti abbandonati nel bosco del “Filetto”, intervento di Polizia locale e Cisterna Ambiente
CISTERNA – Un cumulo di vecchi mobili che erano stati abbandonati nel bosco del Filetto a Cisterna sono stati rimossi grazie all’intervento dell’Amministrazione comunale. La segnalazione dei rifiuti ingombranti era arrivata due settimane fa e la Polizia Locale ha effettuato un sopralluogo nella zona indicata scoprendo sedie e tavoli rotti e una quantità di materiali in legno.
Gli Agenti hanno proceduto ai rilievi del caso, avviando contestualmente le verifiche finalizzate a risalire ai responsabili dell’abbandono. Considerato il particolare valore ambientale del sito, è stata interessata la società Cisterna Ambiente i cui operatori sono intervenuti in tempi brevi e hanno rimosso tutti i materiali. L’intervento è stato eseguito nella mattinata di mercoledì 15 aprile.
“Un ringraziamento va ai proprietari dei terreni limitrofi, che hanno consentito il transito dei mezzi operativi, rendendo possibile il raggiungimento dell’area, non facilmente accessibile dalla viabilità ordinaria. Episodi di questo genere assumono particolare gravità quando interessano aree verdi e boscate che rappresentano preziosi presìdi ambientali. Luoghi come il bosco del “Filetto” costituiscono spazi di quiete, rifugio e ripopolamento per la fauna selvatica, oltre che elementi essenziali di equilibrio paesaggistico e naturale”, dicono dal Comune che sottolinea il valore della collaborazione tra cittadini e istituzioni. “Le segnalazioni dei cittadini, quando precise e tempestive, rappresentano un impulso fondamentale per l’attivazione della macchina amministrativa che, in questo caso, ha dato prova di efficienza, rapidità operativa e attenzione concreta alla tutela del territorio”, si legge in una nota.
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