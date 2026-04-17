Scabbia a Maenza, un caso confermato: la ASL comunica le misure di contenimento

CISTERNA – Un cumulo di vecchi mobili che erano stati abbandonati nel bosco del Filetto a Cisterna sono stati rimossi grazie all’intervento dell’Amministrazione comunale. La segnalazione dei rifiuti ingombranti era arrivata due settimane fa e la Polizia Locale ha effettuato un sopralluogo nella zona indicata scoprendo sedie e tavoli rotti e una quantità di materiali in legno.

Gli Agenti hanno proceduto ai rilievi del caso, avviando contestualmente le verifiche finalizzate a risalire ai responsabili dell’abbandono. Considerato il particolare valore ambientale del sito, è stata interessata la società Cisterna Ambiente i cui operatori sono intervenuti in tempi brevi e hanno rimosso tutti i materiali. L’intervento è stato eseguito nella mattinata di mercoledì 15 aprile.

“Un ringraziamento va ai proprietari dei terreni limitrofi, che hanno consentito il transito dei mezzi operativi, rendendo possibile il raggiungimento dell’area, non facilmente accessibile dalla viabilità ordinaria. Episodi di questo genere assumono particolare gravità quando interessano aree verdi e boscate che rappresentano preziosi presìdi ambientali. Luoghi come il bosco del “Filetto” costituiscono spazi di quiete, rifugio e ripopolamento per la fauna selvatica, oltre che elementi essenziali di equilibrio paesaggistico e naturale”, dicono dal Comune che sottolinea il valore della collaborazione tra cittadini e istituzioni. “Le segnalazioni dei cittadini, quando precise e tempestive, rappresentano un impulso fondamentale per l’attivazione della macchina amministrativa che, in questo caso, ha dato prova di efficienza, rapidità operativa e attenzione concreta alla tutela del territorio”, si legge in una nota.