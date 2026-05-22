A Latina la 16ª Maratonina Azzurra tra sport, solidarietà e apertura al pubblico

Si rinnova domenica 24 maggio a Latina l’ormai tradizionale appuntamento con la “Maratonina Azzurra”, evento giunto alla 16ª edizione e organizzato presso la sede di Borgo Piave dalla 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo. La gara podistica, inserita tra le tappe principali del Grande Slam UISP “Natalino Nocera”, si inserirà in una vera e propria festa caratterizzata dalla solidarietà e dalla scoperta delle eccellenze dell’Aeronautica Militare. Sarà l’ennesima dimostrazione del solido legame storico culturale tra il territorio e la 4ª Brigata, pronta ad aprire le sue porte alla cittadinanza, come ha spiegato ai microfoni di Radio Immagine il Generale di Brigata Giacomo Ghiglierio:

IL PROGRAMMA:

Alle 09:00, due ore dopo il ritrovo programmato all’interno della base in Strada della Chiesuola 78, scatterà la Competitiva sulla distanza di 11 km: atleti militari e podisti provenienti da tutta Italia affronteranno un percorso che condurrà dalla Strada Congiunte Destre a via Epitaffio e successivamente lungo Corso Matteotti, in piazza del Popolo, in via Emanuele Filiberto e via Romagnoli; da Strada Torre la Felce, infine, si tornerà al punto di partenza. Previsti, oltre a quello del traguardo, due ristori per la Competitiva, al quarto e all’ottavo chilometro. Al terzo km, invece, ci sarà quello per i partecipanti alla Non Competitiva. Predisposti anche servizi gratuiti come il deposito borse, le docce e delle navette di collegamento con la stazione ferroviaria di Latina Scalo, disponibili fino alle 14. L’organizzazione ha pensato anche ad una diretta streaming della gara visibile su un videowall, con riprese sul gruppo di testa e al passaggio in piazza del Popolo.

NON COMPETITIVA, OPEN DAY E SOLIDARIETA’

La non competitiva, aperta a tutti, scuole e famiglie, sarà invece di 6 km, partirà alle 09:05, avrà una durata massima ammessa di due ore ed eviterà il passaggio nel cuore del capoluogo. I fondi raccolti con le iscrizioni saranno devoluti in beneficenza a favore dell’iniziativa solidale dell’Aeronautica Militare “Un dono dal cielo”, a sostegno di tre eccellenze pediatriche nazionali: Fondazione Buzzi di Milano, il Reparto Pediatria dell’ Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma e l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari ed inoltre a sostegno di realtà sociali locali, la L.I.L.T.-Latina (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) per attività di promozione sociale, con riguardo ai servizi dei volontari offerti a supporto delle persone che nella vita sono state meno fortunate. In tema di promozione e valorizzazione del territorio pontino, sarà presente la Confagricoltura Latina che, attraverso il coinvolgimento di Aziende associate, creerà uno spazio di degustazione di prodotti locali.

Dalle 9 alle 16, inoltre, la base aprirà le porte al pubblico per un imperdibile Open Day. I visitatori potranno immergersi nel mondo dell’Arma Azzurra attraverso una mostra statica di assetti e sistemi tecnologici d’avanguardia. Potranno utilizzare dei visori di realtà virtuale o far partecipare i loro ragazzi ad attività sportive (in collaborazione con la Latina Basket) e a dei laboratori a tema per scoprire da vicino il lavoro della 4ª Brigata. Nell’area sarà allestito anche un servizio di ristoro gratuito, disponibile dalle 12 alle 14.

PREMIAZIONI

La “Maratonina Azzurra” prevede premi per i primi cinque e le prime cinque della classifica generale e per i primi tre e le prime tre di tutte le categorie. Una speciale classifica sarà riservata ai soli appartenenti all’Aeronautica Militare, con riconoscimenti ai primi cinque uomini e alle prime cinque donne. Dei buoni spesa saranno assegnati alle prime cinque società in base al numero degli arrivati: per la prima è prevista la soglia dei 30 atleti, per la quinta il limite è di 10. La scorsa edizione concesse il bis rispetto all’anno precedente Gabriele Carraroli, giunto al traguardo con un tempo di 37’59’’. A ridosso si piazzarono Michele Prova e Giancarlo Grieco. Tra le donne si impose Maria Casciotti (42’59’’) davanti ad Antonella D’Aversa e a Roberta Andreoli. Nella graduatoria riservata agli atleti dell’Aeronautica Militare si distinsero Roberto Minotti e Giulia Castagneri.