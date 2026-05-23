APPUNTAMENTI
Aperto il nuovo collegamento stradale tra Via Flacca e Via dei Frassini
Aperto ufficialmente collegamento stradale tra la Via Flacca e Via dei Frassini. L’intervento, atteso da tempo, segna una svolta positiva per la viabilità cittadina, mettendo in sicurezza un tratto stradale storicamente congestionato e purtroppo teatro, negli ultimi anni, di numerosi incidenti. La nuova rampa di accesso non solo snellirà il flusso veicolare in un punto nevralgico della città, ma garantirà standard di sicurezza decisamente più elevati sia per gli automobilisti che per i pedoni. L’opera è stata interamente finanziata dalla Regione Lazio ed eseguita tramite Astral S.p.A., in virtù di un’apposita convenzione per la manutenzione e l’efficientamento delle sedi stradali comunali. Il Primo Cittadino ha espresso soddisfazione per il completamento dei lavori, sottolineando il valore strategico dell’opera: «La consegna e l’apertura di questa nuova rampa di accesso tra la Via Flacca e Via dei Frassini rappresentano un traguardo fondamentale per la nostra comunità. Questo intervento migliora radicalmente l’ingresso verso il quartiere Eucalipti-Frassini, risolvendo una criticità logistica e, soprattutto, aumentando la sicurezza in un’area urbana densamente trafficata. Un ringraziamento speciale va al Presidente di Astral S.p.A., Pino Simeone, con cui la collaborazione è stata impeccabile e decisiva per sbloccare il progetto, e al Consigliere Regionale Cosmo Mitrano per il suo costante e prezioso interessamento. A fare eco alle parole del Sindaco è l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Magliozzi, che ha evidenziato l’impatto positivo dell’opera sulla vita quotidiana dei cittadini: «Siamo estremamente soddisfatti di aver aperto questo collegamento strategico. Parliamo di uno snodo vitale per Gaeta, vista la forte presenza di complessi scolastici, abitazioni e attività commerciali. Grazie alla sinergia proficua con la Regione Lazio e Astral, siamo riusciti a realizzare un’infrastruttura che non solo fluidifica il traffico in entrata e in uscita dalla Flacca, ma eleva gli standard di sicurezza urbana. È la dimostrazione concreta di come una programmazione attenta e la collaborazione tra enti possano produrre risultati rapidi ed efficaci per il territorio.»
APPUNTAMENTI
Grande partecipazione al Villaggio Coldiretti di Latina: focus su tracciabilità e valorizzazione del territorio
Seconda giornata partecipatissima per il Villaggio Coldiretti a Latina, che dopo il successo dell’inaugurazione continua ad animare Corso della Repubblica con workshop, degustazioni, momenti di confronto e attività dedicate a famiglie e bambini. Un evento che, già dalle prime ore della mattina, ha registrato una grande affluenza di visitatori, confermando l’entusiasmo attorno alla manifestazione organizzata da Coldiretti.
Ad aprire la giornata la parata delle Majorettes Blue Twirling Asd, seguita da una serie di appuntamenti dedicati alla valorizzazione del territorio, alla sostenibilità e al mondo agricolo. Tra i temi centrali affrontati nei workshop anche la pesca sostenibile, la rigenerazione territoriale e il rapporto tra cultura, lavoro e inclusione.
A margine della manifestazione abbiamo raggiunto Gerardo Dell’Orto, Direttore di Coldiretti Latina e Frosinone, che ha sottolineato il successo della manifestazione e l’importanza dei temi affrontati durante questi tre giorni.
“È una seconda edizione partita oltre ogni aspettativa – ha dichiarato Dell’Orto –. La giornata inaugurale è stata meravigliosa e lascia presagire numeri ancora superiori rispetto alle oltre 60mila presenze dello scorso anno”.
Il direttore ha evidenziato soprattutto il coinvolgimento di famiglie, bambini e istituzioni nei momenti di confronto che stanno caratterizzando l’evento, con particolare attenzione al tema della tracciabilità dei prodotti agroalimentari.
“C’è ancora molto da fare, soprattutto a livello europeo – ha spiegato – perché oggi alcune norme consentono che prodotti trasformati in Italia vengano etichettati come Made in Italy anche quando la materia prima arriva dall’estero. Questo finisce per penalizzare le aziende agricole del territorio e ingannare inconsapevolmente i consumatori”.
Un messaggio forte, lanciato nel cuore della manifestazione, che punta proprio a valorizzare le eccellenze locali, il chilometro zero e il rapporto diretto tra produttori e cittadini.
Tra stand gastronomici, mercati contadini, workshop e intrattenimento, il Villaggio Coldiretti continua così a trasformare il centro di Latina in una grande vetrina dedicata all’agroalimentare pontino e alle distintività territoriali.
APPUNTAMENTI
Regina Viarum Festival, il 23 maggio tappa a Minturno tra cammini, archeologia e musica popolare
Prosegue sabato 23 maggio il Regina Viarum Festival, il progetto promosso dalla Regione Lazio e dall’assessora al Turismo, Ambiente e Sport Elena Palazzo per valorizzare la Via Appia come patrimonio storico, culturale e identitario del territorio.
Dopo l’inaugurazione a Roma lo scorso 21 maggio, ieri il Festival è proseguito a Latina presso lo spazio Multifunzionale dell’Università La Sapienza. Il commento dell’assessore Elena Palazzo:
La terza giornata del festival farà tappa a Minturno con un programma ricco di appuntamenti tra trekking culturale, visite guidate, archeologia e musica popolare.
La giornata si aprirà alle 9 con “Passo dopo Passo”, la terza tappa del cammino lungo la Via Appia Antica da Formia fino al Parco Archeologico di Minturnae. Un percorso immerso tra paesaggio e storia organizzato insieme al “Gruppo dei Dodici” e a “Nomadia”, accompagnato anche dai saluti istituzionali delle autorità locali e del Parco Regionale Riviera di Ulisse.
Alle 10.30 partirà invece dal Palazzo Comunale una visita guidata nel centro storico di Minturno a cura della guida turistica Valentina Treglia. Il percorso toccherà alcuni dei luoghi simbolo del borgo, tra cui la Chiesa di San Pietro Apostolo e la Chiesa dell’Annunziata.
Nel pomeriggio, alle 16.30, il festival si sposterà al Parco Archeologico di Minturnae con la visita guidata “La città romana di Minturnae”, condotta dalla direttrice del parco Cristiana Ruggini.
Gran finale alle 18 nel Teatro Romano di Minturnae con il concerto del Festival di Musica e Balli Popolari. Sul palco si esibiranno Valentina Ferraiuolo, Nando Citarella e i Tamburi del Vesuvio insieme ai Musici Viatores e a Ninfa Vitale, per una serata dedicata alla tradizione musicale popolare italiana.
Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Il programma completo è disponibile su Regina Viarum Festival
APPUNTAMENTI
A Latina la 16ª Maratonina Azzurra tra sport, solidarietà e apertura al pubblico
Si rinnova domenica 24 maggio a Latina l’ormai tradizionale appuntamento con la “Maratonina Azzurra”, evento giunto alla 16ª edizione e organizzato presso la sede di Borgo Piave dalla 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo. La gara podistica, inserita tra le tappe principali del Grande Slam UISP “Natalino Nocera”, si inserirà in una vera e propria festa caratterizzata dalla solidarietà e dalla scoperta delle eccellenze dell’Aeronautica Militare. Sarà l’ennesima dimostrazione del solido legame storico culturale tra il territorio e la 4ª Brigata, pronta ad aprire le sue porte alla cittadinanza, come ha spiegato ai microfoni di Radio Immagine il Generale di Brigata Giacomo Ghiglierio:
IL PROGRAMMA:
Alle 09:00, due ore dopo il ritrovo programmato all’interno della base in Strada della Chiesuola 78, scatterà la Competitiva sulla distanza di 11 km: atleti militari e podisti provenienti da tutta Italia affronteranno un percorso che condurrà dalla Strada Congiunte Destre a via Epitaffio e successivamente lungo Corso Matteotti, in piazza del Popolo, in via Emanuele Filiberto e via Romagnoli; da Strada Torre la Felce, infine, si tornerà al punto di partenza. Previsti, oltre a quello del traguardo, due ristori per la Competitiva, al quarto e all’ottavo chilometro. Al terzo km, invece, ci sarà quello per i partecipanti alla Non Competitiva. Predisposti anche servizi gratuiti come il deposito borse, le docce e delle navette di collegamento con la stazione ferroviaria di Latina Scalo, disponibili fino alle 14. L’organizzazione ha pensato anche ad una diretta streaming della gara visibile su un videowall, con riprese sul gruppo di testa e al passaggio in piazza del Popolo.
NON COMPETITIVA, OPEN DAY E SOLIDARIETA’
La non competitiva, aperta a tutti, scuole e famiglie, sarà invece di 6 km, partirà alle 09:05, avrà una durata massima ammessa di due ore ed eviterà il passaggio nel cuore del capoluogo. I fondi raccolti con le iscrizioni saranno devoluti in beneficenza a favore dell’iniziativa solidale dell’Aeronautica Militare “Un dono dal cielo”, a sostegno di tre eccellenze pediatriche nazionali: Fondazione Buzzi di Milano, il Reparto Pediatria dell’ Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma e l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari ed inoltre a sostegno di realtà sociali locali, la L.I.L.T.-Latina (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) per attività di promozione sociale, con riguardo ai servizi dei volontari offerti a supporto delle persone che nella vita sono state meno fortunate. In tema di promozione e valorizzazione del territorio pontino, sarà presente la Confagricoltura Latina che, attraverso il coinvolgimento di Aziende associate, creerà uno spazio di degustazione di prodotti locali.
Dalle 9 alle 16, inoltre, la base aprirà le porte al pubblico per un imperdibile Open Day. I visitatori potranno immergersi nel mondo dell’Arma Azzurra attraverso una mostra statica di assetti e sistemi tecnologici d’avanguardia. Potranno utilizzare dei visori di realtà virtuale o far partecipare i loro ragazzi ad attività sportive (in collaborazione con la Latina Basket) e a dei laboratori a tema per scoprire da vicino il lavoro della 4ª Brigata. Nell’area sarà allestito anche un servizio di ristoro gratuito, disponibile dalle 12 alle 14.
PREMIAZIONI
La “Maratonina Azzurra” prevede premi per i primi cinque e le prime cinque della classifica generale e per i primi tre e le prime tre di tutte le categorie. Una speciale classifica sarà riservata ai soli appartenenti all’Aeronautica Militare, con riconoscimenti ai primi cinque uomini e alle prime cinque donne. Dei buoni spesa saranno assegnati alle prime cinque società in base al numero degli arrivati: per la prima è prevista la soglia dei 30 atleti, per la quinta il limite è di 10. La scorsa edizione concesse il bis rispetto all’anno precedente Gabriele Carraroli, giunto al traguardo con un tempo di 37’59’’. A ridosso si piazzarono Michele Prova e Giancarlo Grieco. Tra le donne si impose Maria Casciotti (42’59’’) davanti ad Antonella D’Aversa e a Roberta Andreoli. Nella graduatoria riservata agli atleti dell’Aeronautica Militare si distinsero Roberto Minotti e Giulia Castagneri.
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