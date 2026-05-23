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Regina Viarum Festival, il 23 maggio tappa a Minturno tra cammini, archeologia e musica popolare
Prosegue sabato 23 maggio il Regina Viarum Festival, il progetto promosso dalla Regione Lazio e dall’assessora al Turismo, Ambiente e Sport Elena Palazzo per valorizzare la Via Appia come patrimonio storico, culturale e identitario del territorio.
Dopo l’inaugurazione a Roma lo scorso 21 maggio, ieri il Festival è proseguito a Latina presso lo spazio Multifunzionale dell’Università La Sapienza. Il commento dell’assessore Elena Palazzo:
La terza giornata del festival farà tappa a Minturno con un programma ricco di appuntamenti tra trekking culturale, visite guidate, archeologia e musica popolare.
La giornata si aprirà alle 9 con “Passo dopo Passo”, la terza tappa del cammino lungo la Via Appia Antica da Formia fino al Parco Archeologico di Minturnae. Un percorso immerso tra paesaggio e storia organizzato insieme al “Gruppo dei Dodici” e a “Nomadia”, accompagnato anche dai saluti istituzionali delle autorità locali e del Parco Regionale Riviera di Ulisse.
Alle 10.30 partirà invece dal Palazzo Comunale una visita guidata nel centro storico di Minturno a cura della guida turistica Valentina Treglia. Il percorso toccherà alcuni dei luoghi simbolo del borgo, tra cui la Chiesa di San Pietro Apostolo e la Chiesa dell’Annunziata.
Nel pomeriggio, alle 16.30, il festival si sposterà al Parco Archeologico di Minturnae con la visita guidata “La città romana di Minturnae”, condotta dalla direttrice del parco Cristiana Ruggini.
Gran finale alle 18 nel Teatro Romano di Minturnae con il concerto del Festival di Musica e Balli Popolari. Sul palco si esibiranno Valentina Ferraiuolo, Nando Citarella e i Tamburi del Vesuvio insieme ai Musici Viatores e a Ninfa Vitale, per una serata dedicata alla tradizione musicale popolare italiana.
Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Il programma completo è disponibile su Regina Viarum Festival
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A Latina la 16ª Maratonina Azzurra tra sport, solidarietà e apertura al pubblico
Si rinnova domenica 24 maggio a Latina l’ormai tradizionale appuntamento con la “Maratonina Azzurra”, evento giunto alla 16ª edizione e organizzato presso la sede di Borgo Piave dalla 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo. La gara podistica, inserita tra le tappe principali del Grande Slam UISP “Natalino Nocera”, si inserirà in una vera e propria festa caratterizzata dalla solidarietà e dalla scoperta delle eccellenze dell’Aeronautica Militare. Sarà l’ennesima dimostrazione del solido legame storico culturale tra il territorio e la 4ª Brigata, pronta ad aprire le sue porte alla cittadinanza, come ha spiegato ai microfoni di Radio Immagine il Generale di Brigata Giacomo Ghiglierio:
IL PROGRAMMA:
Alle 09:00, due ore dopo il ritrovo programmato all’interno della base in Strada della Chiesuola 78, scatterà la Competitiva sulla distanza di 11 km: atleti militari e podisti provenienti da tutta Italia affronteranno un percorso che condurrà dalla Strada Congiunte Destre a via Epitaffio e successivamente lungo Corso Matteotti, in piazza del Popolo, in via Emanuele Filiberto e via Romagnoli; da Strada Torre la Felce, infine, si tornerà al punto di partenza. Previsti, oltre a quello del traguardo, due ristori per la Competitiva, al quarto e all’ottavo chilometro. Al terzo km, invece, ci sarà quello per i partecipanti alla Non Competitiva. Predisposti anche servizi gratuiti come il deposito borse, le docce e delle navette di collegamento con la stazione ferroviaria di Latina Scalo, disponibili fino alle 14. L’organizzazione ha pensato anche ad una diretta streaming della gara visibile su un videowall, con riprese sul gruppo di testa e al passaggio in piazza del Popolo.
NON COMPETITIVA, OPEN DAY E SOLIDARIETA’
La non competitiva, aperta a tutti, scuole e famiglie, sarà invece di 6 km, partirà alle 09:05, avrà una durata massima ammessa di due ore ed eviterà il passaggio nel cuore del capoluogo. I fondi raccolti con le iscrizioni saranno devoluti in beneficenza a favore dell’iniziativa solidale dell’Aeronautica Militare “Un dono dal cielo”, a sostegno di tre eccellenze pediatriche nazionali: Fondazione Buzzi di Milano, il Reparto Pediatria dell’ Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma e l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari ed inoltre a sostegno di realtà sociali locali, la L.I.L.T.-Latina (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) per attività di promozione sociale, con riguardo ai servizi dei volontari offerti a supporto delle persone che nella vita sono state meno fortunate. In tema di promozione e valorizzazione del territorio pontino, sarà presente la Confagricoltura Latina che, attraverso il coinvolgimento di Aziende associate, creerà uno spazio di degustazione di prodotti locali.
Dalle 9 alle 16, inoltre, la base aprirà le porte al pubblico per un imperdibile Open Day. I visitatori potranno immergersi nel mondo dell’Arma Azzurra attraverso una mostra statica di assetti e sistemi tecnologici d’avanguardia. Potranno utilizzare dei visori di realtà virtuale o far partecipare i loro ragazzi ad attività sportive (in collaborazione con la Latina Basket) e a dei laboratori a tema per scoprire da vicino il lavoro della 4ª Brigata. Nell’area sarà allestito anche un servizio di ristoro gratuito, disponibile dalle 12 alle 14.
PREMIAZIONI
La “Maratonina Azzurra” prevede premi per i primi cinque e le prime cinque della classifica generale e per i primi tre e le prime tre di tutte le categorie. Una speciale classifica sarà riservata ai soli appartenenti all’Aeronautica Militare, con riconoscimenti ai primi cinque uomini e alle prime cinque donne. Dei buoni spesa saranno assegnati alle prime cinque società in base al numero degli arrivati: per la prima è prevista la soglia dei 30 atleti, per la quinta il limite è di 10. La scorsa edizione concesse il bis rispetto all’anno precedente Gabriele Carraroli, giunto al traguardo con un tempo di 37’59’’. A ridosso si piazzarono Michele Prova e Giancarlo Grieco. Tra le donne si impose Maria Casciotti (42’59’’) davanti ad Antonella D’Aversa e a Roberta Andreoli. Nella graduatoria riservata agli atleti dell’Aeronautica Militare si distinsero Roberto Minotti e Giulia Castagneri.
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Inaugurato il Regina Viarum Festival: prossime tappe a Latina, Fondi, Itri, Formia e Minturno
LATINA – E’ stato inaugurato oggi nel Parco dell’Appia Antica a Roma, il primo “Regina Viarum Festival”, la grande rassegna diffusa promossa dalla Regione Lazio e dall’Assessore al Turismo, all’Ambiente e allo Sport Elena Palazzo che attraverserà territori, borghi e paesaggi lungo l’antica strada romana trasformandoli in un grande itinerario di esperienze, cultura e scoperta.
Cinque giorni di cammini, concerti, visite guidate, incontri culturali, laboratori, degustazioni e spettacoli accompagneranno cittadini, turisti e appassionati lungo uno dei percorsi più affascinanti, da Roma fino al Teatro Romano di Minturnae, in un viaggio immersivo tra archeologia, paesaggio, tradizioni e creatività contemporanea.
«Il primo Regina Viarum Festival – ha dichiarato l’assessore Palazzo – nasce con l’ambizione di trasformare un patrimonio unico al mondo in un grande motore di identità e sviluppo per il Lazio, creando una rete fra tutte le località attraversate. Per questo ho lanciato la proposta di una cabina di regia che unisca il nostro Assessorato, quello alla Cultura e quello all’Agricoltura, le Camere di Commercio di Roma, Latina e Frosinone e i Comuni interessati. Considero questa prima edizione una sorta di progetto pilota, nato con l’obiettivo di crescere negli anni. Non solo. Ho in mente, per i prossimi anni, di creare una sinergia tra patrimoni Unesco: l’Appia e la Cucina Italiana, due ricchezze che parlano di noi, sulle quali dobbiamo scommettere con forza. Una arricchisce e rinforza l’altra, in un connubio perfetto. Quella di oggi è stata una partenza entusiasmante. Ringrazio per la partecipazione il Parco dell’Appia Antica e il Comune di Marino».
Sin dalle prime ore del mattino, oltre 50 camminatori hanno preso parte a “Passo dopo Passo”, il cammino inaugurale lungo la Regina Viarum da Porta San Sebastiano a Santa Maria delle Mole, nel Comune di Marino. Grande interesse per “Sapori d’Autore”, l’iniziativa dedicata alle eccellenze enogastronomiche del Lazio con banchi d’assaggio aperti a tutti, che ha accompagnato i visitatori in un percorso di degustazione e scoperta delle tradizioni locali, dall’olio al vino fino ai formaggi e la pinsa.
Domani, venerdì 22, la prima tappa in provincia di Latina con gli incontri all’Ex Garage Ruspi, la sala polifunzionale affidata alla Sapienza Università di Roma e il suggestivo cammino da Fondi a Itri. Il percorso partirà dal Ponte del Viceré de Ribera e arriverà al Municipio di Itri, attraversando un tratto importante del nostro territorio, tra storia, natura e paesaggio.
La Regina Viarum è una strada che appartiene alla memoria di tutti, ma anche al presente delle comunità che la vivono ogni giorno. Per Itri, essere parte di questo cammino significa raccontare il proprio legame con l’Appia e con il paesaggio degli Aurunci.
Sabato 23 maggio da Formia a Minturnae i partecipanti percorreranno uno dei tratti più affascinanti dell’antica strada romana fino al grande evento finale nel Teatro Romano di Minturnae, dove dalle ore 18 prenderà vita il Festival di musica e balli popolari con artisti come Valentina Ferraiuolo, Nando Citarella e i Tamburi del Vesuvio. Stand di assaggi enogastronomici accoglieranno il pubblico. Domenica 24 maggio ci si sposterà a Terracina con una visita guidata immersiva nel centro storico e il concerto “Regina Viarum, il suono del viandante” con Federico Paciotti e la sua originale Opera Rock Edition. La conclusione è lunedì 25 maggio tra Fondi e Itri con le iniziative dedicate agli studenti, i laboratori artistici ed enogastronomici e il progetto simbolico “Un dono che cresce”, con la consegna di piantine agli studenti come gesto di cura e appartenenza verso il territorio.
Presenti oggi nella Sala Conferenze del Parco Regionale Appia Antica, per l’incontro “La Regina Viarum: storia, paesaggio e identità tra passato e presente”, oltre all’assessore Palazzo, l’assessora alla Cultura Simona Renata Baldassarre, il Direttore del Parco Regionale Appia Antica Enrico Maria Guarnieri, la Direttrice del Museo Ex Cartiera Latina Caterina Rossetti e Mons. Pasquale Iacobone, Presidente della Pontificia Commissione Archeologia Sacra.
“Siamo immersi nel verde e nella natura. Siamo a 4.600 ettari di verde nel cuore di Roma. Oggi è una giornata speciale: oggi festeggiamo l’Appia Antica, regina viarum, madre di tutte le strade, quelle che nascono nel centro storico di Roma e arrivano fino al Mare Adriatico. Uno scenario che mette insieme l’archeologia, la natura, la presenza dell’uomo in un connubio straordinario di natura, ambiente, archeologia”, ha fatto notare Guarneri nel suo intervento.
Monsignor Iacobone ha sottolineato che : “.questo festival della Regina Viarum, dell’Appia, riesce a rendere più popolare quel patrimonio dichiarato dall’UNESCO come importante e determinante della nostra storia e della nostra vita attuale” – aggiungendo – “Speriamo che questo festival serva davvero a sensibilizzare sia le amministrazioni locali sia i cittadini perché possano fruire e valorizzare quanto più il ricchissimo patrimonio dell’Appia Regina Viarum.”
Il presidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina, Giovanni Acampora ha parlato del Festival come di “una manifestazione estremamente importante, perché intanto celebra la strada, chiamiamola così, più moderna dell’antichità e, per celebrarla e per raggiungere i risultati che la Repubblica Romana ha avuto con questa meravigliosa opera di alta ingegneria, occorre la partecipazione. Io credo che l’assessorato al turismo, l’assessore alla Palazzo, stiano lavorando bene, perché bisogna creare la giusta sinergia affinché le comunità, i territori, le Camere di Commercio che rappresentano le associazioni e le imprese, così come quella mia, possano partecipare a un festival itinerante che fa conoscere le bellezze dei luoghi, valorizza le connessioni economiche che ci sono all’interno di queste straordinarie comunità, e che possano contribuire ad avere gli stessi risultati straordinari che ha avuto l’Appia nel mettere in connessione popoli, i territori e le culture del Mediterraneo e dell’Oriente.”
Nel corso dell’evento anche un video saluto dello scrittore e attore Giuseppe Cederna.
La giornata si è chiusa con la visita guidata gratuita all’Ex Cartiera Latina e al Museo Multimediale, dedicata all’archeologia industriale lungo la Regina Viarum.
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Latina, tutto pronto per la Supercoppa delle Contrade
LATINA – Si svolgerà venerdì 21 maggio, alle ore 20.00, la grande sfida dei borghi denominata Supercoppa delle Contrade. Sul campo neutro di Borgo Podgora si sfideranno Sterpara Sud, campioni in carica della 46ª edizione delle Contrade di Borgo Montello e Il Quadrato, vincitori della 1ª edizione del Torneo delle Contrade di Borgo Sabotino.
A presentare l’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Latina, l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, i consiglieri Claudio Di Matteo e Renzo Scalco. Sono intervenuti, per spiegare l’importanza della sfida alle porte, il presidente di Sterpara Sud, Alessio Zonzin, e di Il Quadrato, Roberto Boccuzzi.
“La Supercoppa delle Contrade – afferma l’assessore allo Sport Andrea Chiarato – rappresenta molto più di una semplice sfida sportiva: è un momento di aggregazione che valorizza l’identità dei nostri borghi e il forte senso di appartenenza delle comunità del territorio. Eventi come questo dimostrano quanto lo sport possa diventare occasione di incontro, partecipazione e condivisione, coinvolgendo giovani, famiglie e cittadini. Come Comune di Latina siamo orgogliosi di sostenere iniziative che uniscono tradizione, passione e spirito di comunità. Riteniamo che siano un patrimonio prezioso per la nostra città perché nascono dal basso, coinvolgono migliaia di cittadini e rafforzano quel senso di identità e appartenenza che rende vivi i nostri borghi. Già dallo scorso anno abbiamo scelto di sostenere attivamente queste sfide dei borghi, così come faremo con il Torneo delle Contrade che inizierà il 30 maggio”.
“Eventi come questi – dichiara il presidente della commissione Sport Claudio Di Matteo – dimostrano quanto sia importante la collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà del territorio. La partecipazione attiva del Comune rappresenta un valore aggiunto fondamentale per sostenere iniziative che uniscono sport, tradizione e aggregazione sociale nei nostri borghi”.
“Queste sfide – ha affermato il consigliere comunale Renzo Scalco – rappresentano una tradizione profondamente radicata nei nostri borghi e hanno il merito di coinvolgere tante generazioni attorno ai valori dello sport e della socialità. Manifestazioni come questa aiutano a mantenere vive le identità locali e a creare occasioni di partecipazione autentica per tutto il territorio”.
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