CRONACA
Controlli straordinari della Polizia di Stato a Cisterna: scoperto uno spacciatore
Operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, da parte della Polizia di Stato di Cisterna di Latina con il supporto dell’Unità Cinofila di Nettuno. Nell’ area mercato e a Piazza Amedeo di Savoia, sono stati effettuati posti di controllo, identificazioni e perquisizioni. Controllate 74 persone, di cui 11 già attenzionate, eseguite 4 perquisizioni e contestate 2 violazioni al Codice della Strada. Nel corso dell’operazione è stato denunciato un soggetto, sospettato di essere responsabile di attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Era in possesso di denaro contante, strumenti presumibilmente utilizzati per il confezionamento nonché di un articolato sistema di videosorveglianze che gli consentiva di monitorare l’arrivo di eventuali pattuglie per controlli, il tutto sottoposto a sequestro. Un’altra persona è stata segnalata per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.
CRONACA
A Latina servizi ad Alto Impatto nei quartieri Nicolosi, Trieste e della movida
Servizio ad “Alto Impatto” della Polizia di Stato a Latina nel fine settimana che ha visto impegnate le pattuglie della Squadra Volante della Questura di Latina unitamente a due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio di Roma, di personale della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e della Polizia Provinciale. I controlli si sono concentrati in particolare nei quartieri Nicolosi e Trieste e nelle aree limitrofe, zone ritenute maggiormente sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. In Via XXIV Maggio, gli operatori hanno identificato due soggetti, uno dei quali, cittadino extracomunitario con numerosi precedenti di polizia, risultava destinatario di un precedente provvedimento di espulsione. Ieri in serata, i controlli si sono poi spostati nelle zone della “movida”, con particolare attenzione alle aree interessate dalla maggiore presenza di giovani, soprattutto in vista dell’approssimarsi della stagione estiva. Le attività di controllo straordinario del territorio, disposte dalla Questura di Latina in tutta l’area della provincia di Latina, continueranno anche nelle prossime settimane al fine di garantire sicurezza, e la legalità.
CRONACA
Auto a fuoco nella notte ad Aprilia, indagini in corso
Paura nella notte ad Aprilia, dove un’auto è stata distrutta da un incendio in via Meucci. Le fiamme hanno avvolto una Citroen parcheggiata lungo la strada, provocando danni anche alla facciata di un negozio e di un’abitazione vicina. L’allarme è scattato poco dopo la comparsa del rogo, che in breve tempo ha generato forte preoccupazione tra i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area interessata. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Aprilia, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi: gli investigatori stanno verificando se l’incendio sia di natura dolosa oppure causato da un guasto accidentale.
CRONACA
Latina: intensificati i controlli nella zona di Villaggio Trieste. Segnalati quattro assuntori
Continuano i servizi di controllo straordinario del territorio eseguiti nella zona di Villaggio Trieste e aree limitrofe, che sono stati ulteriormente intensificati al fine di prevenire e reprimere la criminalità diffusa e più nello specifico legata allo smercio di sostanze stupefacenti. A partire da giovedì sera i Carabinieri di Latina hanno segnalato quattro giovani alla locale Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, tutti residenti nella provincia di Latina, che sono stati trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente del tipo hashish. Sequestrati oltre 10 grammi di hashish, sottoposti a sequestro amministrativo. I Carabinieri hanno controllato 32 veicoli, 68 persone ed eseguito 13 perquisizioni. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni al fine di garantire le giuste condizioni di sicurezza ai cittadini.
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