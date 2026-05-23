Controlli straordinari della Polizia di Stato a Cisterna: scoperto uno spacciatore

Paura nella notte ad Aprilia, dove un’auto è stata distrutta da un incendio in via Meucci. Le fiamme hanno avvolto una Citroen parcheggiata lungo la strada, provocando danni anche alla facciata di un negozio e di un’abitazione vicina. L’allarme è scattato poco dopo la comparsa del rogo, che in breve tempo ha generato forte preoccupazione tra i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area interessata. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Aprilia, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi: gli investigatori stanno verificando se l’incendio sia di natura dolosa oppure causato da un guasto accidentale.