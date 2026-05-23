CRONACA
Auto a fuoco nella notte ad Aprilia, indagini in corso
Paura nella notte ad Aprilia, dove un’auto è stata distrutta da un incendio in via Meucci. Le fiamme hanno avvolto una Citroen parcheggiata lungo la strada, provocando danni anche alla facciata di un negozio e di un’abitazione vicina. L’allarme è scattato poco dopo la comparsa del rogo, che in breve tempo ha generato forte preoccupazione tra i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area interessata. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Aprilia, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi: gli investigatori stanno verificando se l’incendio sia di natura dolosa oppure causato da un guasto accidentale.
CRONACA
Latina: intensificati i controlli nella zona di Villaggio Trieste. Segnalati quattro assuntori
Continuano i servizi di controllo straordinario del territorio eseguiti nella zona di Villaggio Trieste e aree limitrofe, che sono stati ulteriormente intensificati al fine di prevenire e reprimere la criminalità diffusa e più nello specifico legata allo smercio di sostanze stupefacenti. A partire da giovedì sera i Carabinieri di Latina hanno segnalato quattro giovani alla locale Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, tutti residenti nella provincia di Latina, che sono stati trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente del tipo hashish. Sequestrati oltre 10 grammi di hashish, sottoposti a sequestro amministrativo. I Carabinieri hanno controllato 32 veicoli, 68 persone ed eseguito 13 perquisizioni. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni al fine di garantire le giuste condizioni di sicurezza ai cittadini.
CRONACA
Fugge all’alt della polizia locale a Cisterna: non aveva patente né revisione auto
Guidava senza avere mai conseguito la patente e a bordo di un’auto priva di revisione. Protagonista un giovanissimo che mentre percorreva la via Provinciale è incappato in un posto di blocco della Polizia Locale di Cisterna. Il conducente, all’alt intimato dagli agenti, anziché arrestare la marcia, ha accelerato bruscamente nel tentativo di sottrarsi ai controlli. Ha quindi proseguito la sua corsa con una condotta di guida pericolosa mettendo a repentaglio sia la propria che l’altrui incolumità. Solo grazie all’ausilio di una seconda pattuglia il conducente è stato finalmente fermato. Si tratta di un 19enne residente a Cisterna risultato sprovvisto di regolare patente di guida, in quanto mai conseguita, e da un controllo immediato alla banca dati, il veicolo è risultato inoltre privo di revisione periodica. Per il ragazzo sono scattata denuncia e multa
CRONACA
Al controllo presenta una carta d’identità contraffatta, scatta la denuncia
A Gaeta, denunciato dalla Polizia, un uomo di 47 anni, residente a Napoli, trovato in possesso di una carta d’identità elettronica manomessa. Ieri pomeriggio l’uomo fermato durante i controlli e gravato da numerosi precedenti penali contro il patrimonio ha esibito una carta d’identità elettronica risultata priva del microchip, elemento essenziale per le funzioni identificative e di autenticazione digitale del documento. Sul retro della carta evidenti segni compatibili con una manomissione volontaria del supporto che poi è risultata senza microchip. Per l’uomo oltre alla denuncia è stato altresì proposto per l’applicazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Gaeta per la durata di tre anni.
Più Letti
-
TITOLI3 ore fa
I quotidiani di Latina in un click – 23 maggio 2026
-
TITOLI1 giorno fa
I quotidiani di Latina in un click – 22 maggio 2026
-
TITOLI2 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 21 maggio 2026
-
TITOLI3 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 20 maggio 2026
-
TITOLI4 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 19 maggio 2026
-
TITOLI5 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 18 maggio 2026
-
TITOLI6 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 17 maggio 2026
-
TITOLI1 settimana fa
I quotidiani di Latina in un click – 16 maggio 2026