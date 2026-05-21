Giornata delle Dimore Storiche 2026, aperture “speciali” a Prossedi, Pontinia e Terracina

LATINA – In occasione della Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, in provincia di Latina vi sarà l’apertura straordinaria e, in molti casi, unica di alcune realtà storico-culturali. Domenica 24 maggio 2026 sarà, infatti, possibile fare un tuffo nel passato, varcando il portone del palazzo di Prossedi, dove vissero le nipoti di Napoleone Bonaparte, e nelle cui cantine si potrà acquistare l’ottimo vino dei loro discendenti; a Pontinia, si potrà visitare il Borgo di Mazzocchio, appartenente alla famiglia Di Stefano; infine, a Terracina si potranno visitare gli ambienti romani della Casa Sillana e dei Torrioni di San Giovanni e di San Lorenzo.

Queste aperture, volute dal delegato ADSI per la provincia di Latina, Emanuele Ojetti, puntano a creare un itinerario storico-culturale che leghi questi luoghi, andando oltre la Giornata Nazionale 2026. In quest’ottica – aggiungono in una nota i promotori – a giugno saranno presentati in anteprima ai soci dell’Associazione dimore storiche italiane, un itinerario storico, culturale e paesaggistico in provincia di Latina. L’itinerario si svilupperà da Roma a Terracina in un caleidoscopio di colori: verde (per i parchi), rosso (per i borghi ed i vini) e blu (per il mare), includendo beni culturali privati siti nei comuni di Cisterna di Latina, Cori, Terracina, Pontinia, Priverno e Prossedi. L’itinerario, ci auguriamo, diventi un nuovo, prezioso, tassello dell’offerta turistica provinciale, regionale e nazionale”.