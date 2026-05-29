OGGI IN PRIMA PAGINA
Gaeta: Tenta una truffa, denunciato un 42enne
Tentata truffa ai danni di una cittadina di Gaeta, la Polizia denuncia un 42 enne del posto. L’uomo rintracciato in auto ha esibito una carta d’identità elettronica che ha presentato evidenti anomalie, risultato dunque non idoneo all’identificazione e privo di validità per gli usi ufficiali. In auto nascondeva due carte prepagate, che sono state sottoposte a sequestro per gli ulteriori accertamenti di competenza dell’Autorità Giudiziaria. Per lui è stato emesso il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comuna di Gaeta per tre anni.
CRONACA
Immigrazione clandestina e sfruttamento abitativo, controlli a Fondi
Servizio straordinario finalizzato al contrasto dell’immigrazione clandestina e delle forme di sfruttamento della Polizia di Stato di Fondi. L’attività, ha interessato diversi immobili del centro cittadino, nel corso dei controlli sono stati identificati circa 70 cittadini stranieri e sono stati ispezionati sei immobili al fine di verificare la regolarità delle posizioni alloggiative, sia sotto il profilo contrattuale sia con riferimento agli obblighi di comunicazione di ospitalità previsti dalla normativa vigente.
Contestate 13 violazioni per omessa comunicazione di ospitalità, per un importo complessivo delle sanzioni pari a 13.000 euro.
Inoltre, in due distinti casi, gli immobili controllati sono risultati oggetto di sublocazioni irregolari, effettuate in assenza delle previste comunicazioni e senza la relativa dichiarazione fiscale. Sulla base delle prime stime, l’evasione fiscale connessa a tali condotte ammonterebbe a circa 7.000 euro, importo calcolato al netto delle ulteriori sanzioni previste dalla normativa di settore.
Ora saranno ora gli organi di polizia tributaria a valutare la sussistenza dei presupposti per eventuali ulteriori contestazioni e a procedere all’esatta quantificazione delle imposte evase.
CRONACA
Odio razziale su Facebook: 6 persone denunciate
Contrasto all’antisemitismo online: sei persone denunciate dalla Polizia di Stato per propaganda e istigazione all’odio razziale su Facebook. Tutto è partito dalla denuncia presentata ad Aprile in cui la vittima denunciava di essere stata destinataria di atti intimidatori, offese, insulti di natura antisemita pubblicati sui social network e segnalava il crescente clima di odio presente in Provincia. La Digos ha così intensificato l’attività info-investigativa e di monitoraggio che ha accertato la presenza all’interno di una pagina Facebook aperta al pubblico, riconducibile ad un’Associazione, in cui i soggetti denunciati hanno pubblicato numerosi commenti indirizzati al popolo ebraico, dal contenuto denigratorio ed offensivo.
CRONACA
Donna argentina muore in vacanza, donati fegato e reni. Quinto prelievo multiorgani al Goretti
Nuovo gesto di solidarietà all’ospedale Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove si è concluso con successo il quinto prelievo multiorgani del 2026.
L’équipe medica ha effettuato il prelievo di fegato e reni da una donna argentina di 76 anni, deceduta in seguito a un’emorragia cerebrale provocata da una caduta accidentale durante una vacanza nel territorio pontino. La donna si trovava in Italia per festeggiare il compleanno del marito.
Determinante il consenso alla donazione espresso dal marito, condiviso insieme ai figli arrivati dall’Argentina. Dopo l’intervento, il fegato è stato trasferito all’Ospedale San Camillo di Roma, mentre i reni sono stati inviati al Policlinico Tor Vergata.
La direttrice generale della Asl di Latina, Sabrina Cenciarelli, ha sottolineato il grande valore umano del gesto compiuto dalla famiglia della donna, definendolo un esempio di amore per la vita e di solidarietà anche lontano dal proprio Paese.
Con quello effettuato al Goretti salgono a cinque i prelievi di organi eseguiti nel 2026 nella struttura sanitaria pontina. Dall’inizio dell’anno, nel territorio della Asl di Latina, sono stati donati un cuore, un polmone, cinque fegati, sei reni e sei tessuti corneali.
Un dato che conferma il trend positivo delle donazioni nella provincia pontina rispetto al 2025 e il lavoro di sensibilizzazione portato avanti dalla Asl di Latina.
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