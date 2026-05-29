Gaeta: Tenta una truffa, denunciato un 42enne

Servizio straordinario finalizzato al contrasto dell’immigrazione clandestina e delle forme di sfruttamento della Polizia di Stato di Fondi. L’attività, ha interessato diversi immobili del centro cittadino, nel corso dei controlli sono stati identificati circa 70 cittadini stranieri e sono stati ispezionati sei immobili al fine di verificare la regolarità delle posizioni alloggiative, sia sotto il profilo contrattuale sia con riferimento agli obblighi di comunicazione di ospitalità previsti dalla normativa vigente.

Contestate 13 violazioni per omessa comunicazione di ospitalità, per un importo complessivo delle sanzioni pari a 13.000 euro.

Inoltre, in due distinti casi, gli immobili controllati sono risultati oggetto di sublocazioni irregolari, effettuate in assenza delle previste comunicazioni e senza la relativa dichiarazione fiscale. Sulla base delle prime stime, l’evasione fiscale connessa a tali condotte ammonterebbe a circa 7.000 euro, importo calcolato al netto delle ulteriori sanzioni previste dalla normativa di settore.

Ora saranno ora gli organi di polizia tributaria a valutare la sussistenza dei presupposti per eventuali ulteriori contestazioni e a procedere all’esatta quantificazione delle imposte evase.