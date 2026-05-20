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La Notte Europea dei Musei 2026 “PER la PACE” al MADXI Museo contemporaneo di Latina
LATINA – Una serata dedicata alla cultura, alla creatività e al dialogo europeo: il MADXI presenta l’edizione 2026 della Notte Europea dei Musei – “PER la PACE”, un percorso artistico che intreccia musica, arti visive, performance e narrazioni contemporanee. L’iniziativa è curata da Fabio D’Achille, in collaborazione con Mario Leone, e coinvolge realtà culturali e produttive del territorio come l’Istituto “Istituto Di Studi Federalisti Altiero”, Museinrete e Garage LT.
L’evento, con ingresso gratuito, si apre alle ore 19.00 con la mostra “buonanotte – Peregrinazioni visive nelle città affettive” un percorso fotografico di Sara Spinelli. “Sara Spinelli, nata a Roma, vissuta in Germania, Bruxelles e New York, per lei la città è sempre stata, un “contenitore” di emozioni che voleva e doveva condividere. L’idea di “buonanotte” è nata dall’attesa instancabile notte dopo notte di una telefonata di un caro amico che non è mai arrivata: ogni giorno prometteva “Stasera ti chiamo, stasera ti chiamo sicuramente…”. Inevitabilmente non sarebbe mai successo. Poi, in un lontano primo gennaio del 2009, l’autrice ha cominciato a riassumere in una fotografia quello che non aveva potuto raccontargli della propria giornata. Un’immagine sussurrata come una ninna nanna, sussurrata sottovoce nell’incavo dell’orecchio di un amico, come un ultimo invito prima di tuffarsi nel cuore della notte, arrivando ad augurargli: Buonanotte”
Accompagna la mostra la degustazione di oliva itrana a cura di Frantoio Oleario Unagri, del Prosecco della Cantina Villa Gianna e un assaggio di Tiramisù Lovers.
La serata prosegue alle ore 20.00 con “dos_duo onirico_sonoro” una performance di musica elettronica e voce di Annalisa De Feo , un viaggio immersivo tra suono e percezione. Con questo progetto, DOS Duo Onirico Sonoro presenta un set di elettronica e voce in cui la performance vive di una mutevolezza costante. Il suono si muove come un fluido, ridefinendo continuamente lo spazio circostante e generando un ambiente immersivo in cui timbro, gesto e atmosfera si trasformano in tempo reale.
Dalle ore 21.30 si prosegue con “mic&drop – assalto_lirico” spettacolo di Mic And Drop uno spettacolo di Massimo de Martino con Marina Provenzano, tra poesia performativa e sperimentazione vocale. Ideato dallo stesso de Martino, tratto dal volume “Il loro grido è la mia voce – Poesie da Gaza” (Fazi Editore), l’opera trasforma la parola poetica in un atto vivo, urgente e necessario, dando corpo ad alcune delle poesie scritte da autori palestinesi dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023.
La performance fonde spoken word, poesia performativa e recitazione, rilanciando le voci — spezzate o sopravvissute — come onde sonore che attraversano il silenzio imposto. Le parole delle poetesse e dei poeti prendono vita attraverso la mediazione vocale di Marina Provenzano e dello stesso Massimo de Martino, autore anche delle basi originali che sostengono l’intera struttura sonora. È un assalto lirico nel senso più autentico: non distrugge, ma irrompe; non impone, ma amplifica. Un megafono artistico che restituisce presenza a chi è stato cancellato, trasformando la memoria in ritmo e la resistenza in linguaggio condiviso. Mic And Drop non è solo uno spettacolo: è un atto di testimonianza, un palco-frontiera, una parola che non si lascia seppellire.
Spettacolo elettronico finale alle ore 22.30 a cura del Garage con “resoconti immaginari” visual elettronici di Dario Miranda, seguiti dall’intervento di arte contemporanea “Juffrouw Springtouw” di Ineke de Meijer. Il progetto di Miranda nasce come lavoro in solo e rappresenta una sintesi delle esperienze che hanno plasmato il suo percorso: dalla formazione classica al jazz, dalla sperimentazione elettronica alla composizione per teatro e cinema. L’opera trae ispirazione da “Il libro degli esseri immaginari” di Jorge Luis Borges e sviluppa cinque habitat sonori dedicati ad altrettante creature fantastiche: i demoni di Swedenborg, le ninfe, il catoblepa, la banshee e la chimera. Ogni figura è evocata attraverso timbri specifici e strumenti scelti per la loro capacità evocativa, tra cui: dulcitone, strumento ottocentesco scozzese; Shruti Box, generatore di droni della tradizione indiana; elettronica e Tascam 414, per lavorazioni su nastro e texture sperimentali.
Nel MadXI museo contemporaneo si innesta il progetto di Juffrouw Springtouw, pittrice e illustratrice olandese contemporanea, nota per un linguaggio visivo che unisce emozione, osservazione e narrazione. La sua ricerca artistica si concentra sull’espressione emotiva e sulla riflessione personale, sulla rappresentazione poetica della vita quotidiana, sull’osservazione della natura e dei suoi mutamenti. Le sue opere, realizzate con acquerello, pigmenti e disegno, sono caratterizzate da cieli, nuvole e atmosfere luminose, elementi centrali della sua celebre serie dedicata ai cieli nuvolosi.
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Ultimi ritocchi al Villaggio di Coldiretti, Daniele Pili in radio: “Il cibo pontino è in assoluto più sicuro che c’è”
LATINA – Mancano solo gli ultimi ritocchi e il Villaggio di Coldiretti, nell’isola pedonale di Latina, sarà pronto. Da giorni si lavora all’allestimento della scenografia che per il secondo anno consecutivo accoglierà nel prossimo fine settimana (22-24 maggio) gli stand degli operatori del settore, quest’anni anche in compagnia di Radio Immagine, che trasmetterà in diretta. In Piazza del Popolo è già stata allestita anche la tensostruttura dedicata all’attività convegnistica.
Daniele Pili, presidente provinciale di Coldiretti Latina è stato qui da noi in radio per raccontare agli ascoltatori la manifestazione, al microfono di Alessio Campanelli e Antonella Melito.
“Vogliamo che questa tre giorni sia molto vissuta da Latina ma anche da tutte le persone che verranno fuori. Tre giorni da vivere insieme, eccellenze enogastronomiche, cibo di qualità, workshop, tante attività per grandi e bambini. E’ un villaggio per tutti, dai più grandi ai più piccolini, ai ragazzi. Per i piccolini fattorie didattiche, poi diamo loro la possibilità di mettere un po’ le mani in pasta. Ci sono tante attività. Ai più giovani magari facciamo scoprire cosa vuol dire l’agricoltura e quanto sia importante soprattutto mangiare sano. Ci saranno tutti cibi a chilometro zero e soprattutto, il cibo italiano, il cibo nostro, quello pontino, quello della nostra provincia, che è il cibo in assoluto più sicuro che c’è”.
“Ma questo villaggio – aggiunge Pili – serve anche a far toccare con mano quanto è fondamentale l’agricoltura che è il perno, è la spina dorsale di questo Paese e soprattutto della nostra provincia”.
Tante altre le iniziative che i visitatori troveranno all’interno del Villaggio di Coldiretti. Ci saranno il mercato Campagna Amica con i prodotti a chilometro zero, la cucina contadina, la scuola di cucina, degustazione di vino e olio, Casa Coldiretti con incontri e approfondimenti, la fattoria didattica e l’attività per le famiglie, poi c’è anche un angolo della Asl con delle iniziative dedicate alla prevenzione e alla salute. IL PROGRAMMA
“Abbiamo le oleoteche dove insegniamo a capire l’olio di oliva evo, noi qui abbiamo una grande produzione e un olio spettacolare che ci invidia tutto il mondo, abbiamo anche tutto il settore dei vini, abbiamo il miele, insomma abbiamo veramente tanto, tanto, tanto e vorrei aggiungere una cosa che è importantissima: leggete sempre l’etichetta di provenienza”.
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Il Generale di divisione Ugo Cantoni, Comandante della Legione Carabinieri Lazio, in visita al Comando Provinciale Carabinieri di Latina
Questa mattina il Generale di Divisione Ugo Cantoni, Comandante della Legione Carabinieri Lazio, accolto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina, Colonnello Christian Angelillo, ha effettuato una visita istituzionale presso il Comando Provinciale Carabinieri di Latina. Nel corso della visita, il General Cantoni ha incontrato il personale in servizio, riscontrando l’operatività delle articolazioni territoriali dipendenti dal Comando Provinciale di Latina e confrontandosi con i militari quotidianamente impegnati nelle attività di prevenzione e controllo del territorio. L’incontro ha rappresentato un momento di condivisione e approfondimento sulle principali attività operative svolte dall’Arma sul territorio, anche con riferimento all’operazione condotta nella giornata di ieri dal Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, nonché sulle esigenze connesse alla tutela della sicurezza pubblica e della legalità. Nel suo intervento, il Comandante della Legione Carabinieri Lazio ha espresso vivo apprezzamento per l’impegno, la professionalità e il senso del dovere dimostrati quotidianamente dai Carabinieri, sottolineando l’importanza del ruolo del Carabiniere quale fondamentale presidio di legalità e punto di riferimento per la cittadinanza.
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A Cisterna fine settimana dedicato dalla Festa della Madonna del Divino Amore
Il 23 e 24 maggio torna a Cisterna come ogni anno la Festa della Madonna del Divino Amore, una delle celebrazioni più sentite dalla comunità. La città vivrà due intensi giorni di eventi, religiosi e civili, organizzati dai Prioretti della Madonna del Divino Amore, con il patrocinio del Comune. Le celebrazioni prenderanno il via sabato pomeriggio alle ore 15 con la 38esima edizione della Fiaccolata del Gemellaggio che, dopo la benedizione presso il Santuario della Madonna del Divino Amore di Roma e la partenza dei tedofori, vedrà l’arrivo della fiaccola portata in staffetta a Cisterna alle 18.45 quando farà ingresso nella Chiesa Santa Maria Assunta in Cielo: qui verrà celebrata la Santa Messa con la benedizione della fiaccola e dei partecipanti. A conclusione del rito religioso alle ore 20 prenderà il via la solenne processione che condurrà il quadro con l’immagine sacra della Madonna nella cappellina in via dell’Anello con la partecipazione della Confraternita San Rocco e del Gruppo culturale “Esso Chissi”. Alle ore 21 è prevista la cerimonia di riconoscimento alla carriera del Premio “Nicola Del Prete”, giunto alla sua quarta edizione. La serata si concluderà in piazza alle ore 21.30 con la musica della storica big band “The SHOWERS”. I festeggiamenti riprenderanno domenica mattina alle ore 9 con il tradizionale omaggio floreale alla Madonna da parte dei ciclisti del gruppo sportivo GS Asd Tres Tabernae. Il programma prevede poi, alle 9.30 la gara di tiro con l’arco medievale e nudo “Coppa Madonna del Divino Amore” in collaborazione con la scuola “Arcieri delle Torri”; alle ore 10 la gara di calci di rigore aperta ai ragazzi nati tra 2010 e il 2015; alle ore 11.30 la celebrazione della Santa Messa nella Cappellina in via dell’Anello. Nel pomeriggio alle 16.30 giochi popolari per bambini, tiro alla fune e corsa dei sacchi oltre all’esibizione del gruppo “Arcieri delle Torri”. Alle ore 17 ci sarà la sfilata per le vie del Borgo antico allietata dalla Banda musicale “Città di Cisterna”, poi alle 19.45 il Santo Rosario e a seguire la processione di rientro in chiesa del quadro della Madonna del Divino Amore. La giornata si concluderà con la tradizionale “Gara degli spaghetti” del memorial “Cecconi Olindo” e alle 21.15 chiusura con la musica della band “EXTEREO”.
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