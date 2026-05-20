Arresti collaterali nell’operazione Pac.Man: in manette donna accusata di spaccio

LATINA – Una donna di 36 anni di Latina è stata arrestata dalla polizia, gravemente indiziata del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile, nell’ambito dell’operazione Pac Man che nei giorni scorsi ha portato a 16 arresti accusati di gestire un traffico di hashish, cocaina e crack, estorsioni e detenzione illegale di armi ed esplosivi. Nell’ambito di quella attività infatti i poliziotti hanno eseguito diversi decreti di perquisizione anche nei confronti di persone non direttamente colpite da ordinanza cautelare, trovando in questo caso, nell’abitazione della donna e all’interno di un’autovettura nella sua disponibilità, diversi quantitativi di sostanze stupefacenti di varia tipologia, tra cui cocaina, hashish e sostanze sintetiche, oltre a materiale ritenuto funzionale al confezionamento e alla preparazione della droga per la successiva cessione. Nel corso della perquisizione gli operatori hanno inoltre sequestrato bilancini di precisione, strumenti utilizzati per la lavorazione dello stupefacente, materiale per il confezionamento e appunti contabili.