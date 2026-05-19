Ponza, violenta rissa tra stranieri:  necessaria l’eliambulanza per trasferire a Latina uno dei  feriti

Ad Aprilia scoperta una “banda” dedita ai furti nelle abitazioni, utilizzavano auto con targhe clonate e pellicole per cambiare colore al mezzo ed eludere i controlli. La polizia di stato di Aprilia ha denunciato tre persone, due uomini ed una donna: sarebbero tutti coinvolti in una serie di furti in abitazione consumati e tentati nelle scorse settimane tra Anzio, Nettuno e Grottaferrata. Tutto è partito da alcune segnalazioni giunte nei giorni scorsi relative ad un’Alfa Romeo Stelvio notata nei pressi di abitazioni teatro di recenti furti e con una targa risultata presumibilmente clonata.

La stessa autovettura, riportante una targa identica a quella assegnata ad un veicolo di servizio della Polizia di Stato in uso presso l’autoparco di Roma, è stata riconosciuta da un militare libero dal servizio. Da qui è scattato l’intervento delle Volanti del Commissariato di Aprilia, supportato dal personale della Questura di Latina e del Commissariato di Cisterna di Latina, che ha consentito di individuare il mezzo all’interno di una proprietà privata di Aprilia e di intercettare poco distante due degli indagati a bordo di un’altra autovettura.

Durante le perquisizioni, sequestrati targhe clonate, ricetrasmittenti portatili, passamontagna, guanti, spray urticante, utensili da scasso, pellicole adesive utilizzate per modificare il colore dell’autovettura ed una pistola a salve. L’Alfa Romeo Stelvio utilizzata dal gruppo è stata inoltre sottoposta a sequestro per i successivi accertamenti tecnici.

Uno degli indagati, inoltre, si era già reso autore di un’aggressione ai danni del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Castel Gandolfo che, dopo averlo individuato nel tentativo di bloccarlo durante un precedente episodio, era stato affrontato con l’utilizzo di spray urticante che ne aveva impedito il fermo. L’uomo, successivamente condotto presso gli Uffici del Commissariato di Aprilia, è stato riconosciuto proprio dal militare vittima dell’aggressione e denunciato anche per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Le indagini hanno inoltre consentito di ipotizzare il collegamento del gruppo ad ulteriori episodi delittuosi avvenuti nelle province di Roma e Latina, anche grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza e di lettura targhe. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi finalizzati ad accertare eventuali responsabilità degli indagati in relazione ad altri furti commessi con analoghe modalità sul territorio.