OGGI IN PRIMA PAGINA
Ponza, violenta rissa tra stranieri: necessaria l’eliambulanza per trasferire a Latina uno dei feriti
Violenta rissa a Ponza giovedì notte, dove i Carabinieri hanno arrestati quattro giovani con l’accusa di rissa aggravata e lesioni personali. Protagonisti due cittadini di origine tunisina e due di origine egiziana, tutti regolarmente residenti a Ponza. Gli animi si sarebbero surriscaldati nel cuore della notte per ragioni del tutto banali. Dalle parole si è passati rapidamente ai fatti: durante lo scontro sono spuntate anche delle armi da taglio, due coltelli da cucina, con i quali i quattro si sono feriti a vicenda, riportando ferite che hanno richiesto l’intervento del personale del 118, che li ha trasportati d’urgenza presso il locale poliambulatorio. Ad avere la peggio è stato il trentunenne tunisino Y.M.: i medici gli hanno inizialmente assegnato una prognosi di 20 giorni, ma le sue condizioni hanno successivamente richiesto il trasferimento d’urgenza in eliambulanza presso l’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina per accertamenti più approfonditi. Meno gravi, seppur significative, le ferite riportate dagli altri tre contendenti, giudicati guaribili in 12 giorni, 10 giorni e 5 giorni. Con il rito direttissimo, il Giudice ha disposto per due indagati gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, un indagato sottoposto alla misura dell’obbligo di firma e il 4° invece è stato rimesso in libertà.
OGGI IN PRIMA PAGINA
Ad Aprilia, la Polizia scopre una banda dedita a i furti. Utilizzavano auto con targhe clonate
Ad Aprilia scoperta una “banda” dedita ai furti nelle abitazioni, utilizzavano auto con targhe clonate e pellicole per cambiare colore al mezzo ed eludere i controlli. La polizia di stato di Aprilia ha denunciato tre persone, due uomini ed una donna: sarebbero tutti coinvolti in una serie di furti in abitazione consumati e tentati nelle scorse settimane tra Anzio, Nettuno e Grottaferrata. Tutto è partito da alcune segnalazioni giunte nei giorni scorsi relative ad un’Alfa Romeo Stelvio notata nei pressi di abitazioni teatro di recenti furti e con una targa risultata presumibilmente clonata.
La stessa autovettura, riportante una targa identica a quella assegnata ad un veicolo di servizio della Polizia di Stato in uso presso l’autoparco di Roma, è stata riconosciuta da un militare libero dal servizio. Da qui è scattato l’intervento delle Volanti del Commissariato di Aprilia, supportato dal personale della Questura di Latina e del Commissariato di Cisterna di Latina, che ha consentito di individuare il mezzo all’interno di una proprietà privata di Aprilia e di intercettare poco distante due degli indagati a bordo di un’altra autovettura.
Durante le perquisizioni, sequestrati targhe clonate, ricetrasmittenti portatili, passamontagna, guanti, spray urticante, utensili da scasso, pellicole adesive utilizzate per modificare il colore dell’autovettura ed una pistola a salve. L’Alfa Romeo Stelvio utilizzata dal gruppo è stata inoltre sottoposta a sequestro per i successivi accertamenti tecnici.
Uno degli indagati, inoltre, si era già reso autore di un’aggressione ai danni del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Castel Gandolfo che, dopo averlo individuato nel tentativo di bloccarlo durante un precedente episodio, era stato affrontato con l’utilizzo di spray urticante che ne aveva impedito il fermo. L’uomo, successivamente condotto presso gli Uffici del Commissariato di Aprilia, è stato riconosciuto proprio dal militare vittima dell’aggressione e denunciato anche per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Le indagini hanno inoltre consentito di ipotizzare il collegamento del gruppo ad ulteriori episodi delittuosi avvenuti nelle province di Roma e Latina, anche grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza e di lettura targhe. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi finalizzati ad accertare eventuali responsabilità degli indagati in relazione ad altri furti commessi con analoghe modalità sul territorio.
CRONACA
Realizza una palizzata in legno sulla duna, una denuncia a Sabaudia
I Carabinieri di Sabaudia hanno denunciato una persona per realizzazione di opere edili senza titoli autorizzativi nel Parco Nazionale del Circeo. L’intervento è scattato nel tratto del Lungomare Pontino ricadente nel Comune di Sabaudia, dove i militari hanno accertato la realizzazione, sulla duna a confine con il demanio marittimo, di una palizzata in legno e di un terrapieno colmato con sabbia prelevata dall’arenile e sistemata in sacchi di juta, il tutto realizzato in totale assenza di autorizzazioni in un’area sottoposta a plurimi vincoli: Zona di Protezione Speciale, Zona di Protezione delle Zone Umide – Convenzione Ramsar, vincolo di tutela paesaggistica e vincolo idrogeologico. Il sito interessato dalle opere abusive è ubicato all’interno di un ambiente estremamente dinamico e fragile, nonché di notevole valore naturalistico. Constatati i fatti ed espletata l’attività info-investigativa si è proceduto a deferire in stato di libertà il proprietario del sedime.
CRONACA
Chioschi incendiati a Sabaudia, la prefetta: “Intensificheremo la vigilanza”. Il sindaco Mosca: “Non è un attacco al Comune”
LATINA – Si è riunito lunedì pomeriggio in Prefettura a Latina il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per discutere il caso dell’incendio doloso di tre chioschi avvenuto nella notte tra venerdì e sabato sulla spiaggia di Sabaudia. La riunione chiesta dal sindaco Alberto Mosca all’indomani dei fatti che hanno visto ridotte in cenere tre strutture di supporto alla balneazione, tra cui il Beach Break e il Capanna di proprietà comunale, è stata convocata dalla prefetta di Latina Vittoria Ciaramella per fare il punto della situazione e stabilire le contromisure da adottare.
“Intensificheremo la vigilanza”, ha dichiarato al termine del vertice con le massime autorità di pubblica sicurezza.
Il sindaco Alberto Mosca ha escluso categoricamente che si sia trattato di un attacco al Comune e ha dato la sua lettura dei fatti
Intanto vanno avanti sotto il coordinamento della Procura di Latina, le indagini dei carabinieri, mentre sul piano politico la questione sta generando conflitti tra maggioranza e opposizione.
La richiesta dell’opposizione di convocare un consiglio comunale ad hoc sul caso, ha infatti generato la risposta di Forza Italia e Moderati per Sabaudia che accusa la minoranza di strumentalizzazione politica. Accusa quest’ultima respinta al mittente:
“La richiesta di un Consiglio comunale straordinario – dicono dalla maggioranza – è legittima e può rappresentare un momento utile di confronto, ma solo se affrontato con spirito costruttivo e non come occasione per alimentare polemiche o attribuire responsabilità politiche improprie. Il sindaco Alberto Mosca, con senso delle Istituzioni e tempestività, ha già richiesto l’incontro con il Prefetto, che si terrà oggi, proprio per affrontare con la massima serietà quanto accaduto e valutare ogni misura utile a rafforzare sicurezza e controlli sul territorio. Iniziativa concreta, istituzionale, che dimostra come questa Amministrazione sia pienamente consapevole della gravità della situazione e sia determinata a tutelare cittadini e attività del lungomare. Quello che non condividiamo è il tentativo di utilizzare episodi così preoccupanti per costruire una polemica politica contro la Maggioranza. Sabaudia ha bisogno di unità, non di strumentalizzazioni politiche. Ha bisogno di Istituzioni che collaborano, non di chi cerca ogni occasione per trasformare fatti delicati in uno scontro permanente, finalizzato ad un clima di scontro inutile.
“Alcun attacco personale al Sindaco né alcuna attribuzione di responsabilità politiche rispetto ai gravissimi incendi che hanno colpito il lungomare di Sabaudia. Al contrario, abbiamo parlato esclusivamente della necessità di “trasparenza istituzionale”, di “confronto pubblico” e di “unità, chiarezza e presenza delle istituzioni. Sabaudia merita unità istituzionale vera, che però non significa silenzio o rinuncia al confronto democratico. Significa affrontare insieme, nelle sedi istituzionali opportune, fatti gravissimi che stanno colpendo il nostro territorio in un momento già molto delicato per la gestione del lungomare e delle concessioni balneari”, la risposta di Sabaudia Civica.
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