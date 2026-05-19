OGGI IN PRIMA PAGINA
Terracina: cittadino colto da malore presso l’Ufficio Immigrazione salvato grazie all’ intervento di una poliziotta
Questa mattina, presso lo sportello dell’Ufficio Immigrazione del Commissariato di Terracina, un cittadino straniero di nazionalità bengalese, in attesa del proprio turno, è stato improvvisamente colto da un grave malore, accasciandosi a terra privo di sensi. Una poliziotta è intervenuta subito prestando i primi soccorsi all’uomo, ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare, praticando un massaggio cardiaco che ha proseguito senza interruzioni fino all’arrivo del personale sanitario del 118. L’uomo ha gradualmente ripreso a respirare, venendo successivamente stabilizzato dai sanitari intervenuti sul posto e trasportato presso una struttura ospedaliera per le cure del caso.
CRONACA
Aprilia, viola le prescrizioni dopo l’arresto per furto: in carcere
Arrestato nella notte ad Aprilia un cittadino kosovaro di 26 anni, residente in città e già noto alle forze dell’ordine, destinatario di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dalla Corte d’Appello di Roma. Il giovane Si era introdotto in un’autorimessa condominiale forzando la saracinesca di un garage e rubando una scatola contenente giochi e una telecamera. L’intervento dei Carabinieri era scattato dopo una segnalazione al 112. Una volta individuato, il 26enne avrebbe tentato la fuga in bicicletta opponendo resistenza ai militari. Durante la perquisizione erano stati trovati anche arnesi da scasso e oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.
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Ad Aprilia, la Polizia scopre una banda dedita a i furti. Utilizzavano auto con targhe clonate
Ad Aprilia scoperta una “banda” dedita ai furti nelle abitazioni, utilizzavano auto con targhe clonate e pellicole per cambiare colore al mezzo ed eludere i controlli. La polizia di stato di Aprilia ha denunciato tre persone, due uomini ed una donna: sarebbero tutti coinvolti in una serie di furti in abitazione consumati e tentati nelle scorse settimane tra Anzio, Nettuno e Grottaferrata. Tutto è partito da alcune segnalazioni giunte nei giorni scorsi relative ad un’Alfa Romeo Stelvio notata nei pressi di abitazioni teatro di recenti furti e con una targa risultata presumibilmente clonata.
La stessa autovettura, riportante una targa identica a quella assegnata ad un veicolo di servizio della Polizia di Stato in uso presso l’autoparco di Roma, è stata riconosciuta da un militare libero dal servizio. Da qui è scattato l’intervento delle Volanti del Commissariato di Aprilia, supportato dal personale della Questura di Latina e del Commissariato di Cisterna di Latina, che ha consentito di individuare il mezzo all’interno di una proprietà privata di Aprilia e di intercettare poco distante due degli indagati a bordo di un’altra autovettura.
Durante le perquisizioni, sequestrati targhe clonate, ricetrasmittenti portatili, passamontagna, guanti, spray urticante, utensili da scasso, pellicole adesive utilizzate per modificare il colore dell’autovettura ed una pistola a salve. L’Alfa Romeo Stelvio utilizzata dal gruppo è stata inoltre sottoposta a sequestro per i successivi accertamenti tecnici.
Uno degli indagati, inoltre, si era già reso autore di un’aggressione ai danni del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Castel Gandolfo che, dopo averlo individuato nel tentativo di bloccarlo durante un precedente episodio, era stato affrontato con l’utilizzo di spray urticante che ne aveva impedito il fermo. L’uomo, successivamente condotto presso gli Uffici del Commissariato di Aprilia, è stato riconosciuto proprio dal militare vittima dell’aggressione e denunciato anche per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Le indagini hanno inoltre consentito di ipotizzare il collegamento del gruppo ad ulteriori episodi delittuosi avvenuti nelle province di Roma e Latina, anche grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza e di lettura targhe. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi finalizzati ad accertare eventuali responsabilità degli indagati in relazione ad altri furti commessi con analoghe modalità sul territorio.
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Ponza, violenta rissa tra stranieri: necessaria l’eliambulanza per trasferire a Latina uno dei feriti
Violenta rissa a Ponza giovedì notte, dove i Carabinieri hanno arrestati quattro giovani con l’accusa di rissa aggravata e lesioni personali. Protagonisti due cittadini di origine tunisina e due di origine egiziana, tutti regolarmente residenti a Ponza. Gli animi si sarebbero surriscaldati nel cuore della notte per ragioni del tutto banali. Dalle parole si è passati rapidamente ai fatti: durante lo scontro sono spuntate anche delle armi da taglio, due coltelli da cucina, con i quali i quattro si sono feriti a vicenda, riportando ferite che hanno richiesto l’intervento del personale del 118, che li ha trasportati d’urgenza presso il locale poliambulatorio. Ad avere la peggio è stato il trentunenne tunisino Y.M.: i medici gli hanno inizialmente assegnato una prognosi di 20 giorni, ma le sue condizioni hanno successivamente richiesto il trasferimento d’urgenza in eliambulanza presso l’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina per accertamenti più approfonditi. Meno gravi, seppur significative, le ferite riportate dagli altri tre contendenti, giudicati guaribili in 12 giorni, 10 giorni e 5 giorni. Con il rito direttissimo, il Giudice ha disposto per due indagati gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, un indagato sottoposto alla misura dell’obbligo di firma e il 4° invece è stato rimesso in libertà.
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