A Pontinia “Giostra dell’Anello in Moto – Memorial Sandro Micheli”

PONTINIA – Domenica 12 luglio Pontinia si animerà con un evento assolutamente inedito, ricco di emozioni, ricordi e puro divertimento. Si tratta della “Giostra dell’Anello in Moto – Memorial Sandro Micheli”, un simpatico gioco in sella a motociclette di qualsiasi genere organizzato dall’Happy Bikers Group di Latina con la partecipazione di “Amici 2 Ruote” di Strangolagalli-Ripi. La “Giostra” si svolgerà lungo viale Italia: lungo un rettilineo di circa 90 metri equipaggi di due persone raggiungeranno a velocità costante e moderata una “staggia”, postazione munita di campana e anello. Il conduttore dovrà concentrarsi su un tempo ben definito, né troppo veloce né troppo lento, pena squalifica. Il passeggero (in gergo il fantino) impugnerà invece una lancia in legno con la quale dovrà inanellare l’anello, la cui misura verrà ridotta ogni tre passaggi per rendere il gioco sempre più difficile, selettivo ed avvincente. Esperti giudici e cronometristi monitoreranno le operazioni stilando delle classifiche in base alle quali scatteranno le premiazioni finali.

La “Giostra in Moto” prende spunto naturalmente dal più noto “Palio dell’Anello” a cavallo, una specialità nella quale raccolse tanti trofei e tante soddisfazioni l’indimenticato Sandro Micheli. Non tutti sanno, infatti, che il popolare mister Assosì, anima di Tv SL48 e trascinatore per decenni di migliaia di serate da ballo, era anche un abile cavaliere, premiato più volte e in tutta Italia per le gare in sella all’inseparabile Nerone e ad altri meravigliosi purosangue. Quando gli Happy Bikers hanno pensato di abbinare la “Giostra in moto” al ricordo di Micheli, la famiglia ha accolto l’idea con entusiasmo sostenendo l’organizzazione e coinvolgendo la stessa Amministrazione, a partire dal Sindaco Eligio Tombolillo e dall’assessore Maria Rita D’Alessio, inseparabile partner di Sandro sui palchi e nelle trasmissioni televisive. Prezioso il contributo offerto dalla Pro Loco e dal P.Cap, associazione dei commercianti, alcuni dei quali offriranno i premi per la cerimonia finale.

Per l’Happy Bikers Group sarà l’ennesima importante ribalta, come sempre mirata al sociale e alla beneficenza: “Lo scorso settembre – ha osservato il presidente Sandro Scipione – abbiamo portato per la prima volta in provincia questa iniziativa, in occasione della Settimana dello Sport promossa a Latina. Ora abbiamo potuto contare sull’ospitalità del Comune di Pontinia e sulla grande collaborazione di commercianti e Pro Loco: grazie a loro potremo destinare in beneficenza parte del ricavato, detratte le spese per ambulanza, copertura assicurativa e altri servizi. Il vero successo consisterà però nella possibilità di ricordare una persona meravigliosa: Sandro Micheli ci ha fatto ballare e sorridere per decenni, ma ci ha anche emozionato con la sua generosità e le sue passioni. La “Giostra” sarà un modo per celebrare una di queste, anche se sostituiremo i cavalli con le nostre moto”. Tutti potranno iscriversi con una quota di 10 euro ad equipaggio, non servono particolari requisiti. La registrazione scatterà alle 15,30, alle 17 inizierà la gara e alle 19 si terrà la premiazione. Al termine i motociclisti saranno a disposizione dei presenti per far provare l’emozione della “caccia all’anello”.