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A Pontinia “Giostra dell’Anello in Moto – Memorial Sandro Micheli”
PONTINIA – Domenica 12 luglio Pontinia si animerà con un evento assolutamente inedito, ricco di emozioni, ricordi e puro divertimento. Si tratta della “Giostra dell’Anello in Moto – Memorial Sandro Micheli”, un simpatico gioco in sella a motociclette di qualsiasi genere organizzato dall’Happy Bikers Group di Latina con la partecipazione di “Amici 2 Ruote” di Strangolagalli-Ripi. La “Giostra” si svolgerà lungo viale Italia: lungo un rettilineo di circa 90 metri equipaggi di due persone raggiungeranno a velocità costante e moderata una “staggia”, postazione munita di campana e anello. Il conduttore dovrà concentrarsi su un tempo ben definito, né troppo veloce né troppo lento, pena squalifica. Il passeggero (in gergo il fantino) impugnerà invece una lancia in legno con la quale dovrà inanellare l’anello, la cui misura verrà ridotta ogni tre passaggi per rendere il gioco sempre più difficile, selettivo ed avvincente. Esperti giudici e cronometristi monitoreranno le operazioni stilando delle classifiche in base alle quali scatteranno le premiazioni finali.
La “Giostra in Moto” prende spunto naturalmente dal più noto “Palio dell’Anello” a cavallo, una specialità nella quale raccolse tanti trofei e tante soddisfazioni l’indimenticato Sandro Micheli. Non tutti sanno, infatti, che il popolare mister Assosì, anima di Tv SL48 e trascinatore per decenni di migliaia di serate da ballo, era anche un abile cavaliere, premiato più volte e in tutta Italia per le gare in sella all’inseparabile Nerone e ad altri meravigliosi purosangue. Quando gli Happy Bikers hanno pensato di abbinare la “Giostra in moto” al ricordo di Micheli, la famiglia ha accolto l’idea con entusiasmo sostenendo l’organizzazione e coinvolgendo la stessa Amministrazione, a partire dal Sindaco Eligio Tombolillo e dall’assessore Maria Rita D’Alessio, inseparabile partner di Sandro sui palchi e nelle trasmissioni televisive. Prezioso il contributo offerto dalla Pro Loco e dal P.Cap, associazione dei commercianti, alcuni dei quali offriranno i premi per la cerimonia finale.
Per l’Happy Bikers Group sarà l’ennesima importante ribalta, come sempre mirata al sociale e alla beneficenza: “Lo scorso settembre – ha osservato il presidente Sandro Scipione – abbiamo portato per la prima volta in provincia questa iniziativa, in occasione della Settimana dello Sport promossa a Latina. Ora abbiamo potuto contare sull’ospitalità del Comune di Pontinia e sulla grande collaborazione di commercianti e Pro Loco: grazie a loro potremo destinare in beneficenza parte del ricavato, detratte le spese per ambulanza, copertura assicurativa e altri servizi. Il vero successo consisterà però nella possibilità di ricordare una persona meravigliosa: Sandro Micheli ci ha fatto ballare e sorridere per decenni, ma ci ha anche emozionato con la sua generosità e le sue passioni. La “Giostra” sarà un modo per celebrare una di queste, anche se sostituiremo i cavalli con le nostre moto”. Tutti potranno iscriversi con una quota di 10 euro ad equipaggio, non servono particolari requisiti. La registrazione scatterà alle 15,30, alle 17 inizierà la gara e alle 19 si terrà la premiazione. Al termine i motociclisti saranno a disposizione dei presenti per far provare l’emozione della “caccia all’anello”.
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Festa della Mietitura, al via la X edizione con dodici serate: si comincia il 9 luglio con la parata dei trattori
LATINA – Dieci edizioni di storia, tradizione e comunità. La Festa della Mietitura di Chiesuola celebra l’anniversario, confermandosi come uno degli appuntamenti estivi più attesi del territorio pontino e un punto di riferimento per la valorizzazione della cultura rurale, delle tradizioni agricole e dell’identità locale.
Dal 9 al 20 luglio 2026, cittadini e visitatori potranno partecipare a un ricco programma di iniziative, tutte a ingresso gratuito, pensato per coinvolgere persone di ogni età. Cultura, spettacolo, gastronomia, musica, folklore e intrattenimento animeranno dodici giornate all’insegna della convivialità e della riscoperta delle radici del territorio, in un’edizione speciale che celebra dieci anni di crescita, partecipazione e impegno condiviso.
Ogni giorno, a partire dalle 18.30, il palco ospiterà le esibizioni delle scuole di danza e delle associazioni sportive locali, insieme a dibattiti, presentazioni di libri con autori del territorio, spettacoli di cabaret, concerti e performance musicali e folkloristiche. Non mancheranno le tradizionali mostre statiche di trattori e auto d’epoca, così come l’attesa rievocazione storica della trebbiatura del grano, simbolo dell’identità agricola della pianura pontina.
Ampio spazio sarà dedicato anche al divertimento, con tornei di burraco, briscola e biliardino aperti a tutti. Le serate proseguiranno poi con le migliori orchestre spettacolo, mentre nell’area pub si alterneranno cover e tribute band del territorio, proponendo un viaggio musicale tra pop, rock e grandi successi della musica italiana e internazionale. Per i più piccoli sono in programma ludoteca, laboratori ludico-didattici e coinvolgenti appuntamenti di baby dance.
La Festa della Mietitura conferma anche quest’anno la propria attenzione alla solidarietà. Tra gli appuntamenti più significativi figura infatti la tradizionale serata benefica, durante la quale sarà promossa una raccolta fondi a sostegno dell’AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, sezione di Latina. Da sempre impegnata nella promozione e nel sostegno della ricerca scientifica per la cura delle malattie del sangue, AIL affianca quotidianamente pazienti e famiglie lungo tutto il percorso della malattia attraverso servizi di assistenza dedicati, con l’obiettivo di migliorarne la qualità della vita e di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della lotta contro leucemie, linfomi e mieloma.
Un’edizione che si preannuncia ancora una volta ricca di emozioni, capace di unire tradizione, cultura, divertimento e solidarietà, confermando la Festa della Mietitura di Chiesuola come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pontina.
Ne abbiamo parlato su Radio Immagine e per Gr Latina con Fabrizio Giona, portavoce della festa della Mietitura
Tra le attività di spicco di questa decima edizione:
– l’inaugurazione, prevista il 9 luglio alle ore 20.00 con il raduno e successiva parata dei trattori d’epoca e delle Majorette Blue Twirling Città di Latina, accompagnate dalla Banda “A. Ponchielli” di Latina;
– la parata e il concerto della Fanfara dei Bersaglieri “Michele Lugaresi” di Guidonia Montecelio;
– il Cabaret Show con La Signora Gilda (16 luglio) e Enzo Salvi (20 luglio);
– la quarta edizione del Chiesuola Summer Fest, con i concerti gratutiti delle migliori cover e tribute band della provincia di Latina;
– la serata speciale con ospite l’Orchestra Matteo Tarantino, in programma il 13 luglio alle ore 21.
– Il raduno del Vespa Club l’11 e il 12 luglio;
– i tornei di Burraco (16 luglio), Briscola (17 luglio) e Biliardino (18 luglio) con premi in palio;
– la rievocazione storica della trebbiatura del grano con mezzi e tecniche dell’epoca in programma il 19 luglio dalle ore 18.30, accompagnata dall’esibizione del gruppo Leone Rampante degli Sbandieratori di Cori;
– la processione notturna con i trattori d’epoca e la Madonna del Rosario di Chiesuola, prevista il 18 luglio con partenza alle ore 20.00;
– l’esposizione delle auto d’epoca a cura del Circolo Pontino della Manovella, in programma il 19 luglio a partire dalle ore 19.00;
– la proiezione su ledwall con telecronaca di tutte le partite del Campionato del mondo di calcio;
– le esposizioni dei prodotti tipici del territorio con tre appuntamenti di degustazione di Vini e Oli del territorio a cura di Confagricoltura Latina.
Il programma completo di tutte le attività è consultabile al link: https://bit.ly/4wroyVh
«Raggiungere la decima edizione della Festa della Mietitura rappresenta per noi un traguardo di grande valore e motivo di orgoglio. In questi dieci anni la manifestazione è cresciuta grazie all’entusiasmo dei volontari, alla partecipazione della comunità e al sostegno di tutti coloro che hanno creduto in un progetto nato per custodire e tramandare la memoria del nostro territorio. La Festa della Mietitura continua a essere un’occasione per celebrare la terra, il lavoro contadino e quei gesti antichi che hanno contribuito a costruire l’identità della pianura pontina. Non è soltanto una rievocazione storica, ma un momento di incontro tra generazioni, in cui tradizioni, cultura, gastronomia e spettacolo si uniscono per raccontare il valore delle nostre radici e della vocazione agricola che ancora oggi caratterizza il territorio di Latina. Questo decennale rappresenta anche un nuovo punto di partenza: vogliamo continuare a valorizzare il patrimonio culturale e produttivo locale, coinvolgendo sempre più famiglie, giovani e visitatori in un’esperienza capace di rafforzare il senso di comunità e di guardare al futuro senza dimenticare il passato. Invitiamo tutti a partecipare a questa edizione speciale e a festeggiare insieme dieci anni di storia, tradizione e condivisione”. È il commento dell’Associazione di Promozione Sociale Chiesuola.
La decima edizione della Festa della Mietitura è promossa dall’Associazione di Promozionale Sociale Chiesuola con il patrocinio di: Regione Lazio, Consiglio Regionale del Lazio, Provincia di Latina, Comune di Latina, Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest e Confagricoltura Latina.
La festa si svolge in Strada della Chiesuola, 108 (fronte chiesa) – Latina. Ingresso libero e gratuito.
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Festival Pontino, il Trio Rinaldo al Circolo Cittadino di Latina. E a Sermoneta gli Incontri Internazionali di Musica Contemporanea
LATINA – Il Trio Rinaldo (nella foto di lato), promettente formazione italiana vincitrice del Premio Abbiati 2025, suonerà oggi mercoledì 8 luglio al Festival Pontino di Musica nel concerto in programma al Circolo cittadino Sante Palumbo di Latina. Leonardo Ricci (violino), Rebecca Ciogli (violoncello) e Lorenzo Rossi (pianoforte) eseguiranno un programma con i Trii di Gabriel Fauré, Toru Takemitsu e Maurice Ravel; tre personalità che rispecchiano tre periodi profondamente diversi del Novecento musicale, unite dalla ricerca di un suono raffinato e da una concezione della musica da camera come spazio di continua sperimentazione.
Poi, a partire da giovedì 9 luglio e fino al 13 luglio, a Sermoneta, si terranno gli Incontri Internazionali di Musica Contemporanea del Festival Pontino di Musica, un appuntamento ormai tradizionale della manifestazione pontina che apre una riflessione e un ascolto verso le nuove scritture compositive di oggi, chiamando al confronto generazioni diverse di compositori, interpreti ed esperti del settore. Ad aprire gli Incontri di quest’anno sarà giovedì 9 luglio al Castello Caetani di Sermoneta (ore 21) “Doppio ritratto: Kurtág – Solbiati” un concerto omaggio ad Alessandro Solbiati, consulente artistico del Campus nonché docente storico dei Corso di perfezionamento in composizione, che quest’anno festeggia settant’anni. L’occasione non saranno solo i 70 anni di Solbiati ma anche i 100 anni compiuti lo scorso 19 febbraio dall’ungherese György Kurtág figura di riferimento del panorama internazionale della musica dell’ultimo secolo, che Solbiati ha conosciuto personalmente e di cui ha approfondito lo studio della sua musica. Una serata speciale che vede sul palco le pianiste Maria Grazia Bellocchio ed Emanuela Piemonti alternare brani dei due compositori, con diversi pezzi per pianoforte a quattro mani.
Gli incontri proseguono il 10 e 11 luglio, sempre al Castello Caetani di Sermoneta (ore 21), con i concerti del Quartetto Maurice – Georgia Privitera, Laura Bertolino (violini), Francesco Vernero (viola), Aline Privitera (violoncello) – pluripremiata formazione italiana che da oltre vent’anni dedica la propria attività artistica principalmente alla musica del XX e XXI secolo, promuovendo la creazione di nuova musica attraverso commissioni a giovani compositori e incoraggiando una produzione musicale multiforme. Nel concerto di venerdì 10, i lavori per quartetto d’archi di due fra i più importanti e influenti compositori della scena contemporanea internazionale, Beat Furrer e Helmut Lachenmann, si alternano alla prima esecuzione assoluta Phané (esercizio da Francesco Corbetta) del giovane Edoardo Dadone, selezionato dal workshop di composizione di Sermoneta dello scorso anno.
Sabato 11 in programma due prime esecuzioni assolute di Ivan Fedele (Timelines Sesto Quartetto per archi – Second Book e Third Book), la novità di Marco Sau (Sei figure in cerca di forma), la prima italiana di Quatuor à cordes (2018) di Jean-Luc Hervé, e, Un segno nello spazio (1992) di Marco Stroppa, fra i primi compositori a sperimentare la musica elettronica.
Nella giornata di sabato presso la Chiesa di San Michele Arcangelo anche la presentazione dell’Enciclopedia della Musica Contemporanea 1900-2025 Treccani (ore 18, ingresso libero), opera ambiziosa in 4 volumi uscita lo scorso anno che racconta i protagonisti che hanno trasformato il panorama musicale dell’ultimo secolo; intervengono Susanna Pasticci, condirettrice dell’imponente progetto, e Sandro Cappelletto, che, insieme al compianto Ernesto Assante, ne è il curatore.
Gli Incontri Internazionali di Musica Contemporanea si concludono il 13 luglio con l’esecuzione dei pezzi scritti durante il Workshop di composizione di Sermoneta, a cura di Alessandro Solbiati. I partecipanti al Corso sono tutti musicisti under 40; eseguono i loro lavori Maria Grazia Bellocchio (pianoforte), Maria Eleonora Caminada (soprano) e Corrado Rojac (fisarmonicista). Quest’ultimo, in particolare, suonerà un’armonica a mantice, la prima fisarmonica italiana ideata dal mantovano Giuseppe Greggiati nel 1839: un affascinante incontro tra un suono antico e desueto e una musica totalmente nuova.
Tutto il programma del festival su www.campusmusica.it
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Riapre il Mausoleo di Lucio Munazio Planco con servizio di navetta
GAETA – Riapre al pubblico il Mausoleo di Lucio Munazio Planco, l’imponente monumento circolare del I secolo a.C., alto 160 metri che domina Monte Orlando. Sarà visitabile nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, di mattina e di pomeriggio, nei mesi di luglio, agosto e settembre.
Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha espresso profonda soddisfazione per il traguardo raggiunto: «Restituire alla nostra comunità il Mausoleo di Lucio Munazio Planco in questa veste rinnovata è un’emozione immensa e un vero atto d’amore verso la nostra storia. Non stiamo semplicemente riaprendo un sito archeologico, ma stiamo ridando slancio a un simbolo che posiziona Gaeta tra i protagonisti della cultura nazionale. Questo risultato è il frutto di un grande lavoro di squadra, e per questo voglio ringraziare sentitamente la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina, la Regione Lazio, il Consorzio MAM per aver messo a disposizione la navetta, la Pro Loco, l’associazione Sogni e Spade e l’ente Parco Riviera di Ulisse. Insieme abbiamo reso accessibile a tutti un gioiello senza tempo.»
Ogni dettaglio dell’avvenuto intervento di restauro – sottolinea in una nota il Comune di Gaeta – è stato studiato per salvaguardare l’integrità dell’antica struttura in opera reticolata, garantendo una perfetta armonia con lo straordinario contesto paesaggistico e storico circostante. La rinascita di questo simbolo identitario, un tempo monumentale sepoltura del celebre uomo politico romano e stretto collaboratore di Giulio Cesare e dell’imperatore Augusto, diventa oggi un’opportunità strategica per il rilancio del turismo culturale del territorio, resa possibile grazie alla stretta cooperazione con il Ministero della Cultura.
In coincidenza con le giornate di ingresso un servizio di navetta turistica collegherà il Centro con il promontorio. Le corse saranno attive nei mesi di luglio, agosto e settembre 2026, esclusivamente nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Gli orari di servizio copriranno sia la fascia mattutina, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, sia quella pomeridiana, dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Il mezzo partirà da via Lucio Munazio Planco, proprio nei pressi del Bar Chiar di Luna, al costo di 2,00 euro a biglietto. Chi preferisce unire la cultura alla natura potrà comunque raggiungere il sito a piedi, percorrendo i sentieri segnalati che partono dal borgo medievale di Gaeta attraverso il Parco Regionale di Monte Orlando. Per qualsiasi ulteriore informazione o prenotazione è possibile contattare il numero 320 0380413 o scrivere alla mail info@prolocogaeta.it.
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